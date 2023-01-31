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Более 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян вернулись домой – Краснов - РИА Новости Крым, 31.01.2023
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Более 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян вернулись домой – Краснов
Более 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян вернулись домой – Краснов - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Более 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян вернулись домой – Краснов
Благодаря вмешательству прокуроров более девяти тысяч незаконно мобилизованных на специальную военную операцию россиян смогли вернуться домой. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T14:12
2023-01-31T14:18
россия
владимир путин (политик)
частичная мобилизация
общество
генеральная прокуратура рф
новости
сво
игорь краснов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Благодаря вмешательству прокуроров более девяти тысяч незаконно мобилизованных на специальную военную операцию россиян смогли вернуться домой. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.По словам Краснова, надзор за соблюдением законности в Вооруженных силах РФ на данный момент является приоритетом в работе прокурорских органов."В настоящее время мы продолжаем заниматься вопросами обеспеченности мобилизованных военнослужащих бронежилетами и другим обмундированием. Большинство проблем уже решено. Сейчас контролируем поставки мобилизованным зимнего форменного обмундирования, а также образованием соответствующих складов и их сохранности", - уточнил генпрокурор.Он отметил, что мобилизация, которая давно не проводилась в стране, "выявила массу существенных проблем, что стало для многих уроком".Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.Впоследствии глава государства неоднократно заявлял о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации, для этого пока нет никаких факторов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Такого еще не было": Герасимов о развитии армии и мобилизации в РоссииШойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованнымУказ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать
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россия, владимир путин (политик), частичная мобилизация, общество, генеральная прокуратура рф, новости, сво, игорь краснов
Более 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян вернулись домой – Краснов

Генпрокурор Краснов: более 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян вернулись домой

14:12 31.01.2023 (обновлено: 14:18 31.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГенпрокурор Краснов: более 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян вернулись домой
Генпрокурор Краснов: более 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян вернулись домой - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Благодаря вмешательству прокуроров более девяти тысяч незаконно мобилизованных на специальную военную операцию россиян смогли вернуться домой. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.
"Усилиями надзора возвращено домой свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы, в том числе те, кто по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованы", - сказал он.
По словам Краснова, надзор за соблюдением законности в Вооруженных силах РФ на данный момент является приоритетом в работе прокурорских органов.
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"В настоящее время мы продолжаем заниматься вопросами обеспеченности мобилизованных военнослужащих бронежилетами и другим обмундированием. Большинство проблем уже решено. Сейчас контролируем поставки мобилизованным зимнего форменного обмундирования, а также образованием соответствующих складов и их сохранности", - уточнил генпрокурор.
Он отметил, что мобилизация, которая давно не проводилась в стране, "выявила массу существенных проблем, что стало для многих уроком".
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Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.
Впоследствии глава государства неоднократно заявлял о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации, для этого пока нет никаких факторов.
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РоссияВладимир Путин (политик)Частичная мобилизацияОбществоГенеральная прокуратура РФНовостиСВОИгорь Краснов
 
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