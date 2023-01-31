https://crimea.ria.ru/20230131/bolee-9-tysyach-nezakonno-mobilizovannykh-rossiyan-vernulis-domoy--krasnov-1126684922.html

Более 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян вернулись домой – Краснов

Более 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян вернулись домой – Краснов - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Более 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян вернулись домой – Краснов

Благодаря вмешательству прокуроров более девяти тысяч незаконно мобилизованных на специальную военную операцию россиян смогли вернуться домой. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T14:12

2023-01-31T14:12

2023-01-31T14:18

россия

владимир путин (политик)

частичная мобилизация

общество

генеральная прокуратура рф

новости

сво

игорь краснов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Благодаря вмешательству прокуроров более девяти тысяч незаконно мобилизованных на специальную военную операцию россиян смогли вернуться домой. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.По словам Краснова, надзор за соблюдением законности в Вооруженных силах РФ на данный момент является приоритетом в работе прокурорских органов."В настоящее время мы продолжаем заниматься вопросами обеспеченности мобилизованных военнослужащих бронежилетами и другим обмундированием. Большинство проблем уже решено. Сейчас контролируем поставки мобилизованным зимнего форменного обмундирования, а также образованием соответствующих складов и их сохранности", - уточнил генпрокурор.Он отметил, что мобилизация, которая давно не проводилась в стране, "выявила массу существенных проблем, что стало для многих уроком".Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.Впоследствии глава государства неоднократно заявлял о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации, для этого пока нет никаких факторов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Такого еще не было": Герасимов о развитии армии и мобилизации в РоссииШойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованнымУказ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать

https://crimea.ria.ru/20230117/novaya-volna-mobilizatsii-v-rossii--otkuda-poshli-slukhi-1126431030.html

https://crimea.ria.ru/20230111/vse-problemy-po-obespecheniyu-uchastvuyuschikh-v-svo-chastey-budut-resheny--putin-1126345008.html

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), частичная мобилизация, общество, генеральная прокуратура рф, новости, сво, игорь краснов