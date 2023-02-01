https://crimea.ria.ru/20230201/boytsy-chvk-vagner-vzyali-pod-kontrol-selo-v-dnr-1126718962.html

Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль село в ДНР

Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль село в ДНР - РИА Новости Крым, 01.02.2023

Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль село в ДНР

Бойцы частной военной компании "Вагнер" полностью освободили от противника населенный пункт Сакко и Ванцетти близ Соледара в ДНР, сообщил основатель компании... РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T21:06

2023-02-01T21:06

2023-02-01T21:07

чвк "вагнер"

соледар

свободная экономическая зона в республике крым и севастополе

всу (вооруженные силы украины)

ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Бойцы частной военной компании "Вагнер" полностью освободили от противника населенный пункт Сакко и Ванцетти близ Соледара в ДНР, сообщил основатель компании Евгений Пригожин. Его заявление цитирует пресс-служба компании "Конкорд" на своей странице в соцсети "Вконтакте". Заявление Пригожина сопровождается фотографией, на которой запечатлен единственный уцелевший дом в Сакко и Ванцетти.Село Сакко и Ванцетти находится в нескольких километрах к северо-западу от Соледара. Операция российских войск по взятию этого города под контроль завершилась вечером 12 января. Соледар имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.

https://crimea.ria.ru/20230201/artemovsk-vzyat-v-operativnoe-okruzhenie--sovetnik-pushilina-1126705666.html

соледар

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2023

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чвк "вагнер", соледар, свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, всу (вооруженные силы украины), ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, новости