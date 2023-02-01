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Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль село в ДНР
Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль село в ДНР - РИА Новости Крым, 01.02.2023
Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль село в ДНР
Бойцы частной военной компании "Вагнер" полностью освободили от противника населенный пункт Сакко и Ванцетти близ Соледара в ДНР, сообщил основатель компании... РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T21:06
2023-02-01T21:06
2023-02-01T21:07
чвк "вагнер"
соледар
свободная экономическая зона в республике крым и севастополе
всу (вооруженные силы украины)
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Бойцы частной военной компании "Вагнер" полностью освободили от противника населенный пункт Сакко и Ванцетти близ Соледара в ДНР, сообщил основатель компании Евгений Пригожин. Его заявление цитирует пресс-служба компании "Конкорд" на своей странице в соцсети "Вконтакте". Заявление Пригожина сопровождается фотографией, на которой запечатлен единственный уцелевший дом в Сакко и Ванцетти.Село Сакко и Ванцетти находится в нескольких километрах к северо-западу от Соледара. Операция российских войск по взятию этого города под контроль завершилась вечером 12 января. Соледар имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.
https://crimea.ria.ru/20230201/artemovsk-vzyat-v-operativnoe-okruzhenie--sovetnik-pushilina-1126705666.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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чвк "вагнер", соледар, свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, всу (вооруженные силы украины), ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, новости
Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль село в ДНР
Пригожин: бойцы ЧВК "Вагнер" полностью взяли под контроль село Сакко и Ванцетти в ДНР
21:06 01.02.2023 (обновлено: 21:07 01.02.2023)