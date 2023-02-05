https://crimea.ria.ru/20230205/sbu-gotovyat-provokatsii-v-kramatorske-vzorvut-bolnitsu-i-onkodispenser--1126793704.html

СБУ готовят провокации в Краматорске: взорвут больницу и онкодиспенсер

СБУ готовят провокации в Краматорске: взорвут больницу и онкодиспенсер - РИА Новости Крым, 05.02.2023

СБУ готовят провокации в Краматорске: взорвут больницу и онкодиспенсер

В Краматорске украинские спецслужбы готовят масштабную провокацию с целью обвинить Россию в совершении якобы "военных преступлений". Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 05.02.2023

2023-02-05T18:03

2023-02-05T18:03

2023-02-05T18:11

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сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Краматорске украинские спецслужбы готовят масштабную провокацию с целью обвинить Россию в совершении якобы "военных преступлений". Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине. Уточняется, что информация была подтверждена несколькими источниками.По данным ведомства, в город уже прибыли журналисты западных СМИ в сопровождении сотрудников украинских спецслужб. Подрыв медицинских учреждений Краматорска будет представлен в западных СМИ как очередное "злодеяние" российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества, а также ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России, считают в военном ведомстве.При помощи подобных провокаций киевский режим пытается манипулировать общественным мнением и добиться расширения номенклатуры поставок современных вооружений и военной техники на фоне военных неудач украинской армии, резюмировали в Минобороны.

https://crimea.ria.ru/20230205/shest-grupp-ukrainskikh-diversantov-unichtozheny-v-kharkovskoy-oblasti-i-lnr-1126792640.html

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2023

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министерство обороны рф, сбу (служба безопасности украины), всу (вооруженные силы украины), украина, новости, краматорск