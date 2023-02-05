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СБУ готовят провокации в Краматорске: взорвут больницу и онкодиспенсер - РИА Новости Крым, 05.02.2023
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СБУ готовят провокации в Краматорске: взорвут больницу и онкодиспенсер
СБУ готовят провокации в Краматорске: взорвут больницу и онкодиспенсер - РИА Новости Крым, 05.02.2023
СБУ готовят провокации в Краматорске: взорвут больницу и онкодиспенсер
В Краматорске украинские спецслужбы готовят масштабную провокацию с целью обвинить Россию в совершении якобы "военных преступлений". Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 05.02.2023
2023-02-05T18:03
2023-02-05T18:11
министерство обороны рф
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Краматорске украинские спецслужбы готовят масштабную провокацию с целью обвинить Россию в совершении якобы "военных преступлений". Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине. Уточняется, что информация была подтверждена несколькими источниками.По данным ведомства, в город уже прибыли журналисты западных СМИ в сопровождении сотрудников украинских спецслужб. Подрыв медицинских учреждений Краматорска будет представлен в западных СМИ как очередное "злодеяние" российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества, а также ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России, считают в военном ведомстве.При помощи подобных провокаций киевский режим пытается манипулировать общественным мнением и добиться расширения номенклатуры поставок современных вооружений и военной техники на фоне военных неудач украинской армии, резюмировали в Минобороны.
https://crimea.ria.ru/20230205/shest-grupp-ukrainskikh-diversantov-unichtozheny-v-kharkovskoy-oblasti-i-lnr-1126792640.html
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министерство обороны рф, сбу (служба безопасности украины), всу (вооруженные силы украины), украина, новости, краматорск
СБУ готовят провокации в Краматорске: взорвут больницу и онкодиспенсер

МО РФ: Украинские спецслужбы готовят чудовищную провокацию в Краматорске

18:03 05.02.2023 (обновлено: 18:11 05.02.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Краматорске украинские спецслужбы готовят масштабную провокацию с целью обвинить Россию в совершении якобы "военных преступлений". Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
Уточняется, что информация была подтверждена несколькими источниками.
"Киевским режимом спланирован управляемый подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров, расположенных на улице Алексея Тихого, 31. А также здания первой горбольницы, расположенной по улице Алексея Тихого, 17. Цель – обвинить Россию в якобы "преднамеренном ударе" по гражданским объектам", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, в город уже прибыли журналисты западных СМИ в сопровождении сотрудников украинских спецслужб.
"При этом персонал медицинских учреждений в настоящее время эвакуирован. Все сотрудники до особых указаний переведены на удаленный формат работы", – добавили в министерстве.
Подрыв медицинских учреждений Краматорска будет представлен в западных СМИ как очередное "злодеяние" российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества, а также ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России, считают в военном ведомстве.
При помощи подобных провокаций киевский режим пытается манипулировать общественным мнением и добиться расширения номенклатуры поставок современных вооружений и военной техники на фоне военных неудач украинской армии, резюмировали в Минобороны.
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
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Министерство обороны РФСБУ (Служба безопасности Украины)ВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаНовостиКраматорск
 
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