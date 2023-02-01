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Артемовск взят в оперативное окружение – советник Пушилина
Артемовск взят в оперативное окружение – советник Пушилина - РИА Новости Крым, 01.02.2023
Артемовск взят в оперативное окружение – советник Пушилина
Российские силы взяли Артемовск в оперативное окружение и в скором времени полностью установят контроль над трассой Часов Яр – Артемовск. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T11:25
2023-02-01T11:25
2023-02-01T11:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Российские силы взяли Артемовск в оперативное окружение и в скором времени полностью установят контроль над трассой Часов Яр – Артемовск. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.По словам Гагина, трасса уже частично контролируется российскими силами, которые наносят удары по украинским колоннам снабжения."Думаю, осталось недолго до того момента, когда мы услышим, что и дорога взята под контроль, и сам Артемовск взят", - заключил советник врио главы ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Угледаре и Артемовске: актуальные данные ПушилинаРоссийские войска освободили Благодатное в ДонбассеАрмия России при наступлении заняла новые рубежи под Угледаром
https://crimea.ria.ru/20230127/strategicheskaya-tochka-chto-dast-rossiyskim-silam-vzyatie-ugledara-1126613058.html
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донецкая народная республика (днр), сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, артемовск, вооруженные силы россии
Артемовск взят в оперативное окружение – советник Пушилина
Советник врио главы ДНР Гагин: российские силы взяли Артемовск в оперативное окружение
11:25 01.02.2023 (обновлено: 11:28 01.02.2023)