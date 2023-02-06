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Что сейчас происходит в Угледаре и Артемовске - РИА Новости Крым, 06.02.2023
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Что сейчас происходит в Угледаре и Артемовске
Что сейчас происходит в Угледаре и Артемовске - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Что сейчас происходит в Угледаре и Артемовске
Положение украинских формирований серьезно ухудшилось в Угледаре. В Марьинке и Артемовске российские войска и подразделения ЧВК "Вагнер" ведут ожесточенные бои, РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T13:36
2023-02-06T13:36
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
денис пушилин
артемовск
угледар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Положение украинских формирований серьезно ухудшилось в Угледаре. В Марьинке и Артемовске российские войска и подразделения ЧВК "Вагнер" ведут ожесточенные бои, постепенно продвигаясь вперед. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народногй Республики Денис Пушилин.Противник минирует многоэтажки в Угледаре"На угледарском направлении положение противника серьезно ухудшилось, в результате он был вынужден перебрасывать часть резервов, которые планировалось направлять на Артемовск. Тем не менее, мы сейчас можем говорить, что на угледарском направлении противник уже минирует многоэтажки на случай, если ему придется отступать", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Дачные поселки на южной и западной окраинах Угледара находятся под контролем российских подразделений, они выполняют поставленную задачу, хотя не так быстро, как хотелось бы, отметил врио главы ДНР.Он добавил, что в самом Угледаре, по предварительным оценкам, находятся около тысячи гражданских лиц, которые прячутся в подвалах. Когда российские подразделения освобождают тот или иной дом, они стараются вывести гражданское население в направлении Волновахи, где относительно безопасно."Вагнер" продвигается впередВ Марьинке, по словам Пушилина, противник еще пытается удержать позиции, продолжаются ожесточенные бои. Накануне были освобождены девять сооружений, где украинские войска оборудовали свои позиции и достаточно прочно их удерживали.В направлении Авдеевки идут позиционные бои, российские войска продвигаются вперед, но очень медленно."На соледарском направлении подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают движение в западном направлении, бои продолжаются в районе населенного пункта Раздоловка, также ЧВК "Вагнер" наступает в окрестностях Красной Горы и Парасковьевки", - рассказал врио главы республики.В Артемовске подразделения частной военной компании закрепились на севере города и продолжают вести бои в промзоне в восточной части, уверенно вытесняя противника с позиций.Пушилин также добавил, что противник оборудует дополнительные линии обороны в Константиновке на случай ухода из Артемовска.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин: Киев применял химоружие под Артемовском и УгледаромАрт-дуэли и наступление: Минобороны об успехах армии России на УкраинеНаступление армии России в Донбассе: сводка Минобороны
донецкая народная республика (днр)
артемовск
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, денис пушилин, артемовск, угледар
Что сейчас происходит в Угледаре и Артемовске

Врио главы ДНР Пушилин: положение украинских войск в Угледаре серьезно ухудшилось

13:36 06.02.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы на передовой Угледарского направления
Бойцы на передовой Угледарского направления - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Положение украинских формирований серьезно ухудшилось в Угледаре. В Марьинке и Артемовске российские войска и подразделения ЧВК "Вагнер" ведут ожесточенные бои, постепенно продвигаясь вперед. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народногй Республики Денис Пушилин.

Противник минирует многоэтажки в Угледаре

"На угледарском направлении положение противника серьезно ухудшилось, в результате он был вынужден перебрасывать часть резервов, которые планировалось направлять на Артемовск. Тем не менее, мы сейчас можем говорить, что на угледарском направлении противник уже минирует многоэтажки на случай, если ему придется отступать", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Дачные поселки на южной и западной окраинах Угледара находятся под контролем российских подразделений, они выполняют поставленную задачу, хотя не так быстро, как хотелось бы, отметил врио главы ДНР.
Он добавил, что в самом Угледаре, по предварительным оценкам, находятся около тысячи гражданских лиц, которые прячутся в подвалах. Когда российские подразделения освобождают тот или иной дом, они стараются вывести гражданское население в направлении Волновахи, где относительно безопасно.

"Вагнер" продвигается вперед

В Марьинке, по словам Пушилина, противник еще пытается удержать позиции, продолжаются ожесточенные бои. Накануне были освобождены девять сооружений, где украинские войска оборудовали свои позиции и достаточно прочно их удерживали.
В направлении Авдеевки идут позиционные бои, российские войска продвигаются вперед, но очень медленно.
"На соледарском направлении подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают движение в западном направлении, бои продолжаются в районе населенного пункта Раздоловка, также ЧВК "Вагнер" наступает в окрестностях Красной Горы и Парасковьевки", - рассказал врио главы республики.
В Артемовске подразделения частной военной компании закрепились на севере города и продолжают вести бои в промзоне в восточной части, уверенно вытесняя противника с позиций.
Пушилин также добавил, что противник оборудует дополнительные линии обороны в Константиновке на случай ухода из Артемовска.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеДенис ПушилинАртемовскУгледар
 
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