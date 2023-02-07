https://crimea.ria.ru/20230207/skolko-soldat-i-tekhniki-poteryala-armiya-ukrainy-v-yanvare--shoygu--1126830871.html

Сколько солдат и техники потеряла армия Украины в январе – Шойгу

Сколько солдат и техники потеряла армия Украины в январе – Шойгу - РИА Новости Крым, 07.02.2023

Сколько солдат и техники потеряла армия Украины в январе – Шойгу

Потери вооруженных сил Украины за январь составили 6500 военнослужащих, более 340 танков и 26 самолетов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на... РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T13:29

2023-02-07T13:29

2023-02-07T13:29

сергей шойгу

сво

украина

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

армия и флот

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины за январь составили 6500 военнослужащих, более 340 танков и 26 самолетов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.По словам Шойгу, киевский режим понимает, что победить Россию военным путем не удастся, поэтому он "продолжает прибегать к преступным действиям по устрашению граждан в новых субъектах России"."Вооруженные силы Украины наносят удары по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирного населения, совершают террористические акты на государственных и социальных объектах", - констатировал министр.Глава Минобороны отметил, что украинская сторона отказалась прекратить огонь на время православного Рождества. При этом ВСУ в этот период произвели свыше 550 артиллерийских и минометных обстрелов. Украинская артиллерия подавлялась ответным огнем российских войск.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление армии России в Донбассе: сводка Минобороны"Режим тишины" по-украински: ПВО сбиты ракеты над новыми субъектами РФКиев продолжает обстрелы вопреки "режиму тишины" — МО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, сво, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, россия