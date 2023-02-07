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Сколько солдат и техники потеряла армия Украины в январе – Шойгу
Сколько солдат и техники потеряла армия Украины в январе – Шойгу - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Сколько солдат и техники потеряла армия Украины в январе – Шойгу
Потери вооруженных сил Украины за январь составили 6500 военнослужащих, более 340 танков и 26 самолетов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T13:29
2023-02-07T13:29
2023-02-07T13:29
сергей шойгу
сво
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всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины за январь составили 6500 военнослужащих, более 340 танков и 26 самолетов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.По словам Шойгу, киевский режим понимает, что победить Россию военным путем не удастся, поэтому он "продолжает прибегать к преступным действиям по устрашению граждан в новых субъектах России"."Вооруженные силы Украины наносят удары по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирного населения, совершают террористические акты на государственных и социальных объектах", - констатировал министр.Глава Минобороны отметил, что украинская сторона отказалась прекратить огонь на время православного Рождества. При этом ВСУ в этот период произвели свыше 550 артиллерийских и минометных обстрелов. Украинская артиллерия подавлялась ответным огнем российских войск.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление армии России в Донбассе: сводка Минобороны"Режим тишины" по-украински: ПВО сбиты ракеты над новыми субъектами РФКиев продолжает обстрелы вопреки "режиму тишины" — МО
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сергей шойгу, сво, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, россия
Сколько солдат и техники потеряла армия Украины в январе – Шойгу
Шойгу: ВСУ в январе потеряли 6500 военнослужащих и более 300 танков
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины за январь составили 6500 военнослужащих, более 340 танков и 26 самолетов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.
"Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за первый месяц текущего года они составили более 6500 военнослужащих, 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 беспилотных летательных аппаратов, 341 танк, 40 боевых машин реактивных систем залпового огня", - сказал руководитель ведомства.
По словам Шойгу, киевский режим понимает, что победить Россию военным путем не удастся, поэтому он "продолжает прибегать к преступным действиям по устрашению граждан в новых субъектах России".
"Вооруженные силы Украины наносят удары по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирного населения, совершают террористические акты на государственных и социальных объектах", - констатировал министр.
Глава Минобороны отметил, что украинская сторона отказалась прекратить огонь на время православного Рождества.
При этом ВСУ в этот период произвели свыше 550 артиллерийских и минометных обстрелов.
Украинская артиллерия подавлялась ответным огнем российских войск.
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