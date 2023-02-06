https://crimea.ria.ru/20230206/selo-nikolaevka-v-dnr-vzyato-pod-kontrol-rossiyskikh-sil-1126811616.html

Село Николаевка в ДНР взято под контроль российских сил

Село Николаевка в ДНР взято под контроль российских сил - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Село Николаевка в ДНР взято под контроль российских сил

Российские военные взяли под контроль село Николаевка Донецкой Народной Республики. Об этом заявили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T15:37

2023-02-06T15:37

2023-02-06T15:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль село Николаевка Донецкой Народной Республики. Об этом заявили в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Всего за сутки на Донецком направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронемашины и гаубица Д-30.Ранее добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и ракетчиков Вооруженных сил России освободили Благодатное в Донецкой Народной Республике (ДНР), уничтожив до 50 украинских военных. 23 января добровольцы штурмовых отрядов при поддержке ВС РФ освободили также населенный пункт Краснополье.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление армии России: противник несет потери в Угледаре и КураховоАртемовск взят в оперативное окружение – советник ПушилинаБойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль село в ДНР

https://crimea.ria.ru/20230206/chto-seychas-proiskhodit-v-ugledare-i-artemovske-1126807366.html

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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