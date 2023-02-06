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Село Николаевка в ДНР взято под контроль российских сил
Село Николаевка в ДНР взято под контроль российских сил - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Село Николаевка в ДНР взято под контроль российских сил
Российские военные взяли под контроль село Николаевка Донецкой Народной Республики. Об этом заявили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T15:37
2023-02-06T15:37
2023-02-06T15:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль село Николаевка Донецкой Народной Республики. Об этом заявили в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Всего за сутки на Донецком направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронемашины и гаубица Д-30.Ранее добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и ракетчиков Вооруженных сил России освободили Благодатное в Донецкой Народной Республике (ДНР), уничтожив до 50 украинских военных. 23 января добровольцы штурмовых отрядов при поддержке ВС РФ освободили также населенный пункт Краснополье.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление армии России: противник несет потери в Угледаре и КураховоАртемовск взят в оперативное окружение – советник ПушилинаБойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль село в ДНР
https://crimea.ria.ru/20230206/chto-seychas-proiskhodit-v-ugledare-i-artemovske-1126807366.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Село Николаевка в ДНР взято под контроль российских сил
Минобороны: штурмовики при поддержке армии России освободили Николаевку в ДНР
15:37 06.02.2023 (обновлено: 15:40 06.02.2023)