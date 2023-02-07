https://crimea.ria.ru/20230207/sem-naselennykh-punktov-osvobozhdeny-rossiyskimi-silami--shoygu-1126830566.html

Семь населенных пунктов освобождены российскими силами – Шойгу

Семь населенных пунктов освобождены российскими силами – Шойгу - РИА Новости Крым, 07.02.2023

Семь населенных пунктов освобождены российскими силами – Шойгу

Российские силы освободили семь населенных пунктов на Донецком и Запорожском направлениях, успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска... РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T13:24

2023-02-07T13:24

2023-02-07T13:24

сергей шойгу

всу (вооруженные силы украины)

сво

вооруженные силы россии

украина

соледар

артемовск

угледар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Российские силы освободили семь населенных пунктов на Донецком и Запорожском направлениях, успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве во вторник.Глава Минобороны также отметил успехи Вооруженных сил в наступлении в районе Угледара и Артемовска.Ранее врио главы Донецкой Народногй Республики Денис Пушилин заявил, что положение украинских формирований серьезно ухудшилось в Угледаре. А в Марьинке и Артемовске российские войска и подразделения ЧВК "Вагнер" ведут ожесточенные бои, постепенно продвигаясь вперед.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин заявил об успехах в освобождении Северска и МарьинкиНаступление армии России в Донбассе: сводка МинобороныПушилин: Киев применял химоружие под Артемовском и Угледаром

https://crimea.ria.ru/20230207/po-koreyskomu-stsenariyu-naskolko-veroyaten-razdel-ukrainy-1126829325.html

украина

соледар

артемовск

угледар

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сергей шойгу, всу (вооруженные силы украины), сво, вооруженные силы россии, украина, соледар, артемовск, угледар