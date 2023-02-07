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Семь населенных пунктов освобождены российскими силами – Шойгу - РИА Новости Крым, 07.02.2023
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Семь населенных пунктов освобождены российскими силами – Шойгу
Семь населенных пунктов освобождены российскими силами – Шойгу - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Семь населенных пунктов освобождены российскими силами – Шойгу
Российские силы освободили семь населенных пунктов на Донецком и Запорожском направлениях, успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T13:24
2023-02-07T13:24
сергей шойгу
всу (вооруженные силы украины)
сво
вооруженные силы россии
украина
соледар
артемовск
угледар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Российские силы освободили семь населенных пунктов на Донецком и Запорожском направлениях, успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве во вторник.Глава Минобороны также отметил успехи Вооруженных сил в наступлении в районе Угледара и Артемовска.Ранее врио главы Донецкой Народногй Республики Денис Пушилин заявил, что положение украинских формирований серьезно ухудшилось в Угледаре. А в Марьинке и Артемовске российские войска и подразделения ЧВК "Вагнер" ведут ожесточенные бои, постепенно продвигаясь вперед.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин заявил об успехах в освобождении Северска и МарьинкиНаступление армии России в Донбассе: сводка МинобороныПушилин: Киев применял химоружие под Артемовском и Угледаром
https://crimea.ria.ru/20230207/po-koreyskomu-stsenariyu-naskolko-veroyaten-razdel-ukrainy-1126829325.html
украина
соледар
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сергей шойгу, всу (вооруженные силы украины), сво, вооруженные силы россии, украина, соледар, артемовск, угледар
Семь населенных пунктов освобождены российскими силами – Шойгу

Шойгу: российские силы освободили семь поселков на Донецком и Запорожском направлениях

13:24 07.02.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С. Шойгу провел селекторное совещание
Министр обороны РФ С. Шойгу провел селекторное совещание
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Российские силы освободили семь населенных пунктов на Донецком и Запорожском направлениях, успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве во вторник.
"В результате наступательных действий наших войск на Донецком и Запорожском направлениях освобождены населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка", - сказал Шойгу.
Глава Минобороны также отметил успехи Вооруженных сил в наступлении в районе Угледара и Артемовска.
"В настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска", - добавил он.
Ранее врио главы Донецкой Народногй Республики Денис Пушилин заявил, что положение украинских формирований серьезно ухудшилось в Угледаре. А в Марьинке и Артемовске российские войска и подразделения ЧВК "Вагнер" ведут ожесточенные бои, постепенно продвигаясь вперед.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
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