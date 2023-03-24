Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе простились погибшим в боях за Артемовск бойцом ЧВК "Вагнер" - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230324/v-sevastopole-prostilis-pogibshim-v-boyakh-za-artemovsk-boytsom-chvk-vagner-1127756965.html
В Севастополе простились погибшим в боях за Артемовск бойцом ЧВК "Вагнер"
В Севастополе простились погибшим в боях за Артемовск бойцом ЧВК "Вагнер" - РИА Новости Крым, 24.03.2023
В Севастополе простились погибшим в боях за Артемовск бойцом ЧВК "Вагнер"
В Севастополе проводили в последний путь погибшего в боях за Артемовск бойца ЧВК "Вагнер" Артема Колесникова. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T18:24
2023-03-24T18:24
помощь бойцам сво
чвк "вагнер"
михаил развожаев
новости крыма
крым
севастополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/18/1127756853_0:276:893:778_1920x0_80_0_0_6978d62c11435c7a0feaa70c0a12814c.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь погибшего в боях за Артемовск бойца ЧВК "Вагнер" Артема Колесникова. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Артем Колесников родился в городе Артем в Приморском крае. Высшее образование получал в Севастополе – в 2013 году окончил филиал морской академии им Ф. Ф. Ушакова.С самого начала СВО пошел добровольцем в отряд БАРС, а по окончании контракта заключил новый – с ЧВК "Вагнер".В феврале Севастополь простился с погибшим в окрестностях Артемовска участником СВО, бойцом ЧВК "Вагнер" Егором Фарафонтовым.Читайте также на РИА Новости Крым:На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякам В севастопольских школах установят мемориальные знаки в честь героев СВО В Крыму в память о погибших героях СВО откроют Аллеи славы
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/18/1127756853_0:192:893:862_1920x0_80_0_0_17181c8c9b692ac61389f09c803f91a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
помощь бойцам сво, чвк "вагнер", михаил развожаев, новости крыма, крым, севастополь, общество
В Севастополе простились погибшим в боях за Артемовск бойцом ЧВК "Вагнер"

В Севастополе простились с погибшим в боях за Артемовск "вагнеровцем" Колесниковым

18:24 24.03.2023
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с погибшим в боях за Артемовск "вагнеровцем" Артемом Колесниковым
В Севастополе простились с погибшим в боях за Артемовск вагнеровцем Артемом Колесниковым
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь погибшего в боях за Артемовск бойца ЧВК "Вагнер" Артема Колесникова. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня мы проводили в последний путь Артема Юрьевича Колесникова – бойца ЧВК "Вагнер". Артем Юрьевич героически погиб при боях за Артемовск (Бахмут). Будем помнить нашего воина!", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Артем Колесников родился в городе Артем в Приморском крае. Высшее образование получал в Севастополе – в 2013 году окончил филиал морской академии им Ф. Ф. Ушакова.
С самого начала СВО пошел добровольцем в отряд БАРС, а по окончании контракта заключил новый – с ЧВК "Вагнер".
В феврале Севастополь простился с погибшим в окрестностях Артемовска участником СВО, бойцом ЧВК "Вагнер" Егором Фарафонтовым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякам
В севастопольских школах установят мемориальные знаки в честь героев СВО
В Крыму в память о погибших героях СВО откроют Аллеи славы
Помощь бойцам СВОЧВК "Вагнер"Михаил РазвожаевНовости КрымаКрымСевастопольОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:19Улицу в Мелитополе назовут именем журналистки Дарьи Дугиной
19:09Что ждет старые танки Abrams на украинском фронте – анализ эксперта
18:37"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"
18:24В Севастополе простились погибшим в боях за Артемовск бойцом ЧВК "Вагнер"
18:11Весна набирает обороты: в Крыму на выходных +20 градусов
17:44В Румынии предложили присоединить часть Украины
17:28Порты ДНР вошли в реестр морских портов России – Пушилин
17:15Минкурортов Крыма: сезон будет непростым
16:57В Крыму подросток с друзьями угнали машину и мопед – возбуждено дело
16:38На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякам
16:26Кабмин направит 5 млрд рублей на строительство гостиниц в 33 регионах
16:07Свободная экономическая зона в новых регионах: что предложат инвесторам
16:01Крым подписал меморандум о сотрудничестве с Запорожской областью 0:46
15:30Потери ВСУ превысили 600 человек за сутки
15:18На лидера ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму завели еще одно дело
15:10Ангар с беспилотниками ВСУ разгромили под Одессой
15:05Педофил из Севастополя получил 16 лет тюрьмы
14:55В Чувашии нашли мясо с сибирской язвой
14:35Снаряды с обедненным ураном нанесут непоправимый вред ВСУ и Украине
13:45Сбивших дроны в Крыму девушек-военнослужащих наградили орденами Мужества
Лента новостейМолния