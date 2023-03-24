https://crimea.ria.ru/20230324/v-sevastopole-prostilis-pogibshim-v-boyakh-za-artemovsk-boytsom-chvk-vagner-1127756965.html

В Севастополе простились погибшим в боях за Артемовск бойцом ЧВК "Вагнер"

В Севастополе простились погибшим в боях за Артемовск бойцом ЧВК "Вагнер" - РИА Новости Крым, 24.03.2023

В Севастополе простились погибшим в боях за Артемовск бойцом ЧВК "Вагнер"

В Севастополе проводили в последний путь погибшего в боях за Артемовск бойца ЧВК "Вагнер" Артема Колесникова. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T18:24

2023-03-24T18:24

2023-03-24T18:24

помощь бойцам сво

чвк "вагнер"

михаил развожаев

новости крыма

крым

севастополь

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/18/1127756853_0:276:893:778_1920x0_80_0_0_6978d62c11435c7a0feaa70c0a12814c.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь погибшего в боях за Артемовск бойца ЧВК "Вагнер" Артема Колесникова. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Артем Колесников родился в городе Артем в Приморском крае. Высшее образование получал в Севастополе – в 2013 году окончил филиал морской академии им Ф. Ф. Ушакова.С самого начала СВО пошел добровольцем в отряд БАРС, а по окончании контракта заключил новый – с ЧВК "Вагнер".В феврале Севастополь простился с погибшим в окрестностях Артемовска участником СВО, бойцом ЧВК "Вагнер" Егором Фарафонтовым.Читайте также на РИА Новости Крым:На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякам В севастопольских школах установят мемориальные знаки в честь героев СВО В Крыму в память о погибших героях СВО откроют Аллеи славы

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

помощь бойцам сво, чвк "вагнер", михаил развожаев, новости крыма, крым, севастополь, общество