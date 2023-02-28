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Погиб под Артемовском: в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер" - РИА Новости Крым, 28.02.2023
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Погиб под Артемовском: в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер"
Погиб под Артемовском: в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер" - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Погиб под Артемовском: в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер"
В Севастополе на Аллее Славы прошла церемония прощания с бойцом ЧВК "Вагнер" Егором Фарафонтовым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T16:08
2023-02-28T16:36
севастополь
михаил развожаев
сво
общество
чвк "вагнер"
утраты
новости крыма
подвиги героев
артемовск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе на Аллее Славы прошла церемония прощания с бойцом ЧВК "Вагнер" Егором Фарафонтовым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Егор Фарафонтов мужественно защищал свою страну. При выполнении поставленной задачи проявил самоотверженность и отвагу. Погиб в окрестностях Артемовска", – написал в своем Telegram-канале губернатор.Егор Фарафонтов родился в Оренбурге 4 июня 1998 года. В 2018-м переехал жить к семье в Севастополь, работал поваром. В конце сентября 2022 года отправился добровольцем на территорию Донецкой Народной Республики в составе ЧВК "Вагнер".За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения специальных задач в зоне проведения СВО, посмертно награжден государственной наградой РФ медалью "За отвагу".Ранее Развожаев сообщил, что на Аллее Героев в Севастополе, заложенной в память о погибших в специальной военной операции на Украине воинах-черноморцах, установят бюсты героям СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с погибшим на Херсонщине героем СВОВ Севастополе увековечили имя выпускника университета – героя СВОВ Крыму в память о погибших героях СВО откроют Аллеи славы
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севастополь, михаил развожаев, сво, общество, чвк "вагнер", утраты, новости крыма, подвиги героев, артемовск
Погиб под Артемовском: в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер"

Развожаев: в Севастополе простились с героем спецоперации Егором Фарафонтовым

16:08 28.02.2023 (обновлено: 16:36 28.02.2023)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с героем СВО Егором Фарафонтовым
В Севастополе простились с героем СВО Егором Фарафонтовым
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе на Аллее Славы прошла церемония прощания с бойцом ЧВК "Вагнер" Егором Фарафонтовым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Егор Фарафонтов мужественно защищал свою страну. При выполнении поставленной задачи проявил самоотверженность и отвагу. Погиб в окрестностях Артемовска", – написал в своем Telegram-канале губернатор.
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Егор Фарафонтов родился в Оренбурге 4 июня 1998 года. В 2018-м переехал жить к семье в Севастополь, работал поваром. В конце сентября 2022 года отправился добровольцем на территорию Донецкой Народной Республики в составе ЧВК "Вагнер".
За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения специальных задач в зоне проведения СВО, посмертно награжден государственной наградой РФ медалью "За отвагу".
Ранее Развожаев сообщил, что на Аллее Героев в Севастополе, заложенной в память о погибших в специальной военной операции на Украине воинах-черноморцах, установят бюсты героям СВО.
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