https://crimea.ria.ru/20230228/pogib-pod-artemovskom-v-sevastopole-prostilis-s-boytsom-chvk-vagner-1127262660.html

Погиб под Артемовском: в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер"

Погиб под Артемовском: в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер" - РИА Новости Крым, 28.02.2023

Погиб под Артемовском: в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер"

В Севастополе на Аллее Славы прошла церемония прощания с бойцом ЧВК "Вагнер" Егором Фарафонтовым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T16:08

2023-02-28T16:08

2023-02-28T16:36

севастополь

михаил развожаев

сво

общество

чвк "вагнер"

утраты

новости крыма

подвиги героев

артемовск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе на Аллее Славы прошла церемония прощания с бойцом ЧВК "Вагнер" Егором Фарафонтовым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Егор Фарафонтов мужественно защищал свою страну. При выполнении поставленной задачи проявил самоотверженность и отвагу. Погиб в окрестностях Артемовска", – написал в своем Telegram-канале губернатор.Егор Фарафонтов родился в Оренбурге 4 июня 1998 года. В 2018-м переехал жить к семье в Севастополь, работал поваром. В конце сентября 2022 года отправился добровольцем на территорию Донецкой Народной Республики в составе ЧВК "Вагнер".За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения специальных задач в зоне проведения СВО, посмертно награжден государственной наградой РФ медалью "За отвагу".Ранее Развожаев сообщил, что на Аллее Героев в Севастополе, заложенной в память о погибших в специальной военной операции на Украине воинах-черноморцах, установят бюсты героям СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с погибшим на Херсонщине героем СВОВ Севастополе увековечили имя выпускника университета – героя СВОВ Крыму в память о погибших героях СВО откроют Аллеи славы

https://crimea.ria.ru/20230124/kakim-budet-pamyatnik-geroyam-krymskoy-vesny-i-svo-v-sevastopole-1126540294.html

севастополь

артемовск

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севастополь, михаил развожаев, сво, общество, чвк "вагнер", утраты, новости крыма, подвиги героев, артемовск