https://crimea.ria.ru/20230324/v-sevastopole-otkroyut-esche-tri-memorialnykh-znaka-v-chest-geroev-svo-1127745605.html
В севастопольских школах установят мемориальные знаки в честь героев СВО
В севастопольских школах установят мемориальные знаки в честь героев СВО - РИА Новости Крым, 24.03.2023
В севастопольских школах установят мемориальные знаки в честь героев СВО
В Севастополе установят мемориальные доски в честь героев, погибших в ходе спецоперации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам заседания... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T11:41
2023-03-24T11:41
2023-03-24T12:58
севастополь
михаил развожаев
сво
общество
подвиги героев
армия и флот
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1a/1119096678_0:107:1620:1018_1920x0_80_0_0_cda53ef253759036244523e0993a8f0b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе установят мемориальные доски в честь героев, погибших в ходе спецоперации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам заседания севастопольского правительства. "Приняли решение об увековечивании памяти погибших в ходе специальной военной операции. В школах, где учились наши герои, будут установлены мемориальные плиты. С инициативой установки памятных досок обратился командир одной из войсковых частей, и мы поддержали эту идею", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Указами президента Российской Федерации все трое военнослужащих награждены посмертно Орденами Мужества.Ранее глава Крыма Серегей Аксенов сообщил, что в этом году в Крыму планируют установить более 20 мемориальных табличек с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики. Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое увековечили память героя спецоперации Дмитрия КотоваВ Севастополе имя героя СВО получил десантный катер ЧФВ Севастополе на Аллее Героев установят бюсты героям спецоперации
https://crimea.ria.ru/20230223/pozyvnoy-kupol-o-podvige-morpekha-iz-sevastopolya-v-boyakh-za-mariupol-1127157986.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1a/1119096678_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_922a4061928366a8923996e8497b56d3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, сво, общество, подвиги героев, армия и флот, вооруженные силы россии
В севастопольских школах установят мемориальные знаки в честь героев СВО
Развожаев: еще две мемориальных доски в честь героев СВО появятся в Севастополе
11:41 24.03.2023 (обновлено: 12:58 24.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе установят мемориальные доски в честь героев, погибших в ходе спецоперации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам заседания севастопольского правительства.
"Приняли решение об увековечивании памяти погибших в ходе специальной военной операции. В школах, где учились наши герои, будут установлены мемориальные плиты. С инициативой установки памятных досок обратился командир одной из войсковых частей, и мы поддержали эту идею", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, первая табличка установлена на фасаде 38-ой школы - в ней учился старший матрос Герман Леонидович Гутько. На здании Севастопольского судостроительного колледжа установят табличку матросу Леониду Олеговичу Абдокову. Капитану 3-го ранга, командиру большого десантного корабля "Цезарь Куников" 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота Александру Григорьевичу Чирве - в Балаклавском районе в школе № 17.
Указами президента Российской Федерации все трое военнослужащих награждены посмертно Орденами Мужества.
Ранее глава Крыма Серегей Аксенов сообщил, что в этом году в Крыму планируют установить более 20 мемориальных табличек с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики.
Читайте также на РИА Новости Крым: