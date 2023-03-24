https://crimea.ria.ru/20230324/v-sevastopole-otkroyut-esche-tri-memorialnykh-znaka-v-chest-geroev-svo-1127745605.html

В севастопольских школах установят мемориальные знаки в честь героев СВО

В севастопольских школах установят мемориальные знаки в честь героев СВО - РИА Новости Крым, 24.03.2023

В севастопольских школах установят мемориальные знаки в честь героев СВО

В Севастополе установят мемориальные доски в честь героев, погибших в ходе спецоперации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам заседания... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T11:41

2023-03-24T11:41

2023-03-24T12:58

севастополь

михаил развожаев

сво

общество

подвиги героев

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе установят мемориальные доски в честь героев, погибших в ходе спецоперации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам заседания севастопольского правительства. "Приняли решение об увековечивании памяти погибших в ходе специальной военной операции. В школах, где учились наши герои, будут установлены мемориальные плиты. С инициативой установки памятных досок обратился командир одной из войсковых частей, и мы поддержали эту идею", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Указами президента Российской Федерации все трое военнослужащих награждены посмертно Орденами Мужества.Ранее глава Крыма Серегей Аксенов сообщил, что в этом году в Крыму планируют установить более 20 мемориальных табличек с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики. Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое увековечили память героя спецоперации Дмитрия КотоваВ Севастополе имя героя СВО получил десантный катер ЧФВ Севастополе на Аллее Героев установят бюсты героям спецоперации

https://crimea.ria.ru/20230223/pozyvnoy-kupol-o-podvige-morpekha-iz-sevastopolya-v-boyakh-za-mariupol-1127157986.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, сво, общество, подвиги героев, армия и флот, вооруженные силы россии