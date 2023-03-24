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В севастопольских школах установят мемориальные знаки в честь героев СВО - РИА Новости Крым, 24.03.2023
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В севастопольских школах установят мемориальные знаки в честь героев СВО
В севастопольских школах установят мемориальные знаки в честь героев СВО - РИА Новости Крым, 24.03.2023
В севастопольских школах установят мемориальные знаки в честь героев СВО
В Севастополе установят мемориальные доски в честь героев, погибших в ходе спецоперации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам заседания... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T11:41
2023-03-24T12:58
севастополь
михаил развожаев
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общество
подвиги героев
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе установят мемориальные доски в честь героев, погибших в ходе спецоперации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам заседания севастопольского правительства. "Приняли решение об увековечивании памяти погибших в ходе специальной военной операции. В школах, где учились наши герои, будут установлены мемориальные плиты. С инициативой установки памятных досок обратился командир одной из войсковых частей, и мы поддержали эту идею", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Указами президента Российской Федерации все трое военнослужащих награждены посмертно Орденами Мужества.Ранее глава Крыма Серегей Аксенов сообщил, что в этом году в Крыму планируют установить более 20 мемориальных табличек с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики. Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое увековечили память героя спецоперации Дмитрия КотоваВ Севастополе имя героя СВО получил десантный катер ЧФВ Севастополе на Аллее Героев установят бюсты героям спецоперации
https://crimea.ria.ru/20230223/pozyvnoy-kupol-o-podvige-morpekha-iz-sevastopolya-v-boyakh-za-mariupol-1127157986.html
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севастополь, михаил развожаев, сво, общество, подвиги героев, армия и флот, вооруженные силы россии
В севастопольских школах установят мемориальные знаки в честь героев СВО

Развожаев: еще две мемориальных доски в честь героев СВО появятся в Севастополе

11:41 24.03.2023 (обновлено: 12:58 24.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание правительства Севастополя
Здание правительства Севастополя - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе установят мемориальные доски в честь героев, погибших в ходе спецоперации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам заседания севастопольского правительства.
"Приняли решение об увековечивании памяти погибших в ходе специальной военной операции. В школах, где учились наши герои, будут установлены мемориальные плиты. С инициативой установки памятных досок обратился командир одной из войсковых частей, и мы поддержали эту идею", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, первая табличка установлена на фасаде 38-ой школы - в ней учился старший матрос Герман Леонидович Гутько. На здании Севастопольского судостроительного колледжа установят табличку матросу Леониду Олеговичу Абдокову. Капитану 3-го ранга, командиру большого десантного корабля "Цезарь Куников" 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота Александру Григорьевичу Чирве - в Балаклавском районе в школе № 17.

Указами президента Российской Федерации все трое военнослужащих награждены посмертно Орденами Мужества.
Ранее глава Крыма Серегей Аксенов сообщил, что в этом году в Крыму планируют установить более 20 мемориальных табличек с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики.
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СевастопольМихаил РазвожаевСВООбществоПодвиги героевАрмия и флотВооруженные силы России
 
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