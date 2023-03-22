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В Джанкое увековечили память героя спецоперации Дмитрия Котова
В Джанкое увековечили память героя спецоперации Дмитрия Котова - РИА Новости Крым, 22.03.2023
В Джанкое увековечили память героя спецоперации Дмитрия Котова
В Джанкое открыли мемориальную доску в честь героя спецоперации Дмитрия Котова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной администрации Игорь Ивин. РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T17:00
2023-03-22T17:00
2023-03-22T17:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В Джанкое открыли мемориальную доску в честь героя спецоперации Дмитрия Котова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной администрации Игорь Ивин.Памятный знак установили в школе-гимназии № 6. Здесь Дмитрий успешно учился и принимал активное участие во всех мероприятиях.Почтить память героя собрались родственники, ученики и учителя учебного заведения, а также представители органов власти республики. Ранее на фасаде Крымковской школы Джанкойского района была открыта мемориальная доска в честь героя спецоперации Александра Бирко. Всего в этом году в Крыму планируют установить более 20 мемориальных табличек с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску погибшему герою СВОВ Севастополе на Аллее Героев установят бюсты героям спецоперацииВ Белогорском районе Крыма увековечили память участника спецоперации
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крым, россия, джанкой, сво, подвиги героев, игорь ивин
В Джанкое увековечили память героя спецоперации Дмитрия Котова
В Джанкое открыли мемориальную доску в честь героя спецоперации Дмитрия Котова