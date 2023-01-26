https://crimea.ria.ru/20230126/v-belogorskom-rayone-kryma-uvekovechili-pamyat-uchastnika-spetsoperatsii-1126595538.html

В Белогорском районе Крыма увековечили память участника спецоперации

В Белогорском районе Крыма увековечили память участника спецоперации - РИА Новости Крым, 26.01.2023

В Белогорском районе Крыма увековечили память участника спецоперации

Мемориальную доску в память о погибшем участнике спецоперации Максиме Степанове открыли в поселке Зуя Белогорского района. Об этом рассказала председатель... РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T09:18

2023-01-26T09:18

2023-01-26T09:18

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анна рубель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Мемориальную доску в память о погибшем участнике спецоперации Максиме Степанове открыли в поселке Зуя Белогорского района. Об этом рассказала председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета республики Анна Рубель.Мемориальная доска размещена на фасаде школы, где учился Максим Степанов. "Погиб при исполнении служебно-боевых задач. Награжден орденом Мужества посмертно", - гласит надпись. Ему был 21 год."Мы гордимся тем, что на нашей белогорской земле выросли такие герои, настоящие патриоты своего Отечества. Вечная память Максиму, сил и терпения его родным", - заключила Рубель.Ранее председатель Крымского регионального общественного движения по сохранению исторической памяти и духовно-нравственному воспитанию граждан "Герои Крыма" Ибраим Ширин сообщил, что до конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 13 улиц носят имена погибших участников спецоперацииВ Евпатории появится сквер памяти героев спецоперацииВ Севастополе увековечили имя выпускника университета – героя СВО

https://crimea.ria.ru/20230122/v-evpatorii-avtoprobegom-pochtili-pamyat-geroya-spetsoperatsii-1126525467.html

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крым, белогорский район, сво, общество, новости крыма, анна рубель