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В Белогорском районе Крыма увековечили память участника спецоперации
В Белогорском районе Крыма увековечили память участника спецоперации - РИА Новости Крым, 26.01.2023
В Белогорском районе Крыма увековечили память участника спецоперации
Мемориальную доску в память о погибшем участнике спецоперации Максиме Степанове открыли в поселке Зуя Белогорского района. Об этом рассказала председатель... РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T09:18
2023-01-26T09:18
2023-01-26T09:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Мемориальную доску в память о погибшем участнике спецоперации Максиме Степанове открыли в поселке Зуя Белогорского района. Об этом рассказала председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета республики Анна Рубель.Мемориальная доска размещена на фасаде школы, где учился Максим Степанов. "Погиб при исполнении служебно-боевых задач. Награжден орденом Мужества посмертно", - гласит надпись. Ему был 21 год."Мы гордимся тем, что на нашей белогорской земле выросли такие герои, настоящие патриоты своего Отечества. Вечная память Максиму, сил и терпения его родным", - заключила Рубель.Ранее председатель Крымского регионального общественного движения по сохранению исторической памяти и духовно-нравственному воспитанию граждан "Герои Крыма" Ибраим Ширин сообщил, что до конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 13 улиц носят имена погибших участников спецоперацииВ Евпатории появится сквер памяти героев спецоперацииВ Севастополе увековечили имя выпускника университета – героя СВО
https://crimea.ria.ru/20230122/v-evpatorii-avtoprobegom-pochtili-pamyat-geroya-spetsoperatsii-1126525467.html
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крым, белогорский район, сво, общество, новости крыма, анна рубель
В Белогорском районе Крыма увековечили память участника спецоперации
В Белогорском районе Крыма открыли мемориальную доску в память о погибшем герое СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Мемориальную доску в память о погибшем участнике спецоперации Максиме Степанове открыли в поселке Зуя Белогорского района. Об этом рассказала председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета республики Анна Рубель.
"Этот парень выбрал непростой, но важный и серьезный путь. Он мужественно защищал Родину, отдал свою жизнь за наше мирное небо. Этот подвиг заслуживает безграничного уважения и вечной памяти", - написала она на своей странице в ВКонтакте.
Мемориальная доска размещена на фасаде школы, где учился Максим Степанов. "Погиб при исполнении служебно-боевых задач. Награжден орденом Мужества посмертно", - гласит надпись. Ему был 21 год.
"Мы гордимся тем, что на нашей белогорской земле выросли такие герои, настоящие патриоты своего Отечества. Вечная память Максиму, сил и терпения его родным", - заключила Рубель.
Ранее председатель Крымского регионального общественного движения по сохранению исторической памяти и духовно-нравственному воспитанию граждан "Герои Крыма" Ибраим Ширин сообщил, что до конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок
с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики.
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