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Три российских летчика освобождены из украинского плена - РИА Новости Крым, 06.05.2023
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Три российских летчика освобождены из украинского плена
Три российских летчика освобождены из украинского плена - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Три российских летчика освобождены из украинского плена
Из украинского плена возвращены три военных летчика Воздушно-космических сил России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T15:26
2023-05-06T15:30
министерство обороны рф
сво
обмен пленными
украина
россия
вооруженные силы россии
воздушно-космический силы (вкс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Из украинского плена возвращены три военных летчика Воздушно-космических сил России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что в плену российским военным "грозила смертельная опасность".В настоящее время с освобожденными летчикам работают врачи и психологи. Реабилитацию и дальнейшее лечение военнослужащие будут проходить в медучреждениях подведомственных Минобороны РФ.В конце апреля из украинского плена были освобождены еще 40 российских военных.Также ранее сообщалось, что с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Французские наемники казнили российских военнопленных – делом занялся СК"Искандер" ударом возмездия уничтожил 60 боевиков "Грузинского легиона"Грозила опасность: из плена возвращены 106 российских военных
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, сво, обмен пленными, украина, россия, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), новости, армия и флот
Три российских летчика освобождены из украинского плена

Минобороны: три летчика ВКС России вернулись из украинского плена

15:26 06.05.2023 (обновлено: 15:30 06.05.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Из украинского плена возвращены три военных летчика Воздушно-космических сил России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих – летчиков ВКС России", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в плену российским военным "грозила смертельная опасность".
Возвращение из плена российских военных
26 апреля, 16:57
40 российских военных вернулись из украинского плена
В настоящее время с освобожденными летчикам работают врачи и психологи. Реабилитацию и дальнейшее лечение военнослужащие будут проходить в медучреждениях подведомственных Минобороны РФ.
В конце апреля из украинского плена были освобождены еще 40 российских военных.
Также ранее сообщалось, что с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.
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Министерство обороны РФСВООбмен пленнымиУкраинаРоссияВооруженные силы РоссииВоздушно-космический силы (ВКС)НовостиАрмия и флот
 
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