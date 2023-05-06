https://crimea.ria.ru/20230506/tri-rossiyskikh-letchika-osvobozhdeny-iz-ukrainskogo-plena-1128579260.html
Три российских летчика освобождены из украинского плена
Три российских летчика освобождены из украинского плена - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Три российских летчика освобождены из украинского плена
Из украинского плена возвращены три военных летчика Воздушно-космических сил России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T15:26
2023-05-06T15:26
2023-05-06T15:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Из украинского плена возвращены три военных летчика Воздушно-космических сил России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что в плену российским военным "грозила смертельная опасность".В настоящее время с освобожденными летчикам работают врачи и психологи. Реабилитацию и дальнейшее лечение военнослужащие будут проходить в медучреждениях подведомственных Минобороны РФ.В конце апреля из украинского плена были освобождены еще 40 российских военных.Также ранее сообщалось, что с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Французские наемники казнили российских военнопленных – делом занялся СК"Искандер" ударом возмездия уничтожил 60 боевиков "Грузинского легиона"Грозила опасность: из плена возвращены 106 российских военных
https://crimea.ria.ru/20230426/40-rossiyskikh-voennykh-vernulis-iz-ukrainskogo-plena-1128379776.html
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министерство обороны рф, сво, обмен пленными, украина, россия, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), новости, армия и флот
Три российских летчика освобождены из украинского плена
Минобороны: три летчика ВКС России вернулись из украинского плена
15:26 06.05.2023 (обновлено: 15:30 06.05.2023)