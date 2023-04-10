https://crimea.ria.ru/20230410/grozila-opasnost-iz-plena-vozvrascheny-106-rossiyskikh-voennykh-1128095888.html
Грозила опасность: из плена возвращены 106 российских военных
Грозила опасность: из плена возвращены 106 российских военных - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Грозила опасность: из плена возвращены 106 российских военных
С подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T16:31
2023-04-10T16:31
2023-04-10T16:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. С подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в Минобороны России.Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденных военнослужащих доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны России."Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - подчеркнули в оборонном ведомстве.Как сообщалось, 7 марта из украинского плена были возвращены 90 российских военных, они также проходят лечение и реабилитацию. А в середине февраля удалось вернуть 101 военнослужащего России.Читайте также на РИА Новости Крым:За что моряков из РФ задерживают за границей: три стороны одного вопросаИз украинского плена вернулись 63 российских военныхПутин: ВСУ уничтожили 14 своих военных, которые сдались в плен
https://crimea.ria.ru/20221114/vernuvshiesya-iz-plena-voennye-rasskazali-o-zverstvakh-vsu-1125356031.html
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сво, министерство обороны рф, обмен пленными, вооруженные силы россии, новости, россия, украина
Грозила опасность: из плена возвращены 106 российских военных
Минобороны: из украинского плена вернулись 106 российских военнослужащих
16:31 10.04.2023 (обновлено: 16:32 10.04.2023)