https://crimea.ria.ru/20230410/grozila-opasnost-iz-plena-vozvrascheny-106-rossiyskikh-voennykh-1128095888.html

Грозила опасность: из плена возвращены 106 российских военных

Грозила опасность: из плена возвращены 106 российских военных - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Грозила опасность: из плена возвращены 106 российских военных

С подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T16:31

2023-04-10T16:31

2023-04-10T16:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. С подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в Минобороны России.Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденных военнослужащих доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны России."Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - подчеркнули в оборонном ведомстве.Как сообщалось, 7 марта из украинского плена были возвращены 90 российских военных, они также проходят лечение и реабилитацию. А в середине февраля удалось вернуть 101 военнослужащего России.Читайте также на РИА Новости Крым:За что моряков из РФ задерживают за границей: три стороны одного вопросаИз украинского плена вернулись 63 российских военныхПутин: ВСУ уничтожили 14 своих военных, которые сдались в плен

https://crimea.ria.ru/20221114/vernuvshiesya-iz-plena-voennye-rasskazali-o-zverstvakh-vsu-1125356031.html

россия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, обмен пленными, вооруженные силы россии, новости, россия, украина