Рейтинг@Mail.ru
Из украинского плена возвращен 101 российский военный - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230216/iz-ukrainskogo-plena-vozvraschen-101-rossiyskiy-voennyy-1127030272.html
Из украинского плена возвращен 101 российский военный
Из украинского плена возвращен 101 российский военный - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Из украинского плена возвращен 101 российский военный
В результате переговоров из украинского плена удалось вернуть еще 101 российского военнослужащего. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T18:55
2023-02-16T19:38
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новости
украина
россия
обмен пленными
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125721323_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_498885322a2c959319bc5b92b2f1c79f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В результате переговоров из украинского плена удалось вернуть еще 101 российского военнослужащего. Об этом сообщили в Минобороны.Освобожденных военных доставят в Москву на лечение и реабилитацию самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавили в ведомстве.Четвертого февраля после сложного переговорного процесса удалось вернуть из украинского плена 63 российских бойца. Это стало возможным благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов, указывали в Минобороны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.Читайте также на РИА Новости Крым:За что моряков из РФ задерживают за границей: три стороны одного вопросаИз украинского плена вернулись 63 российских военныхБоевики ВСУ расстреляли 12 сослуживцев при попытке сдаться в плен
https://crimea.ria.ru/20221231/iz-ukrainskogo-plena-vozvrascheny-82-rossiyskikh-voennykh-1126227521.html
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125721323_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1fc8629f0b401b7a3ffb5ffd67904b3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости, украина, россия, обмен пленными
Из украинского плена возвращен 101 российский военный

Минобороны: с подконтрольной Киеву территории возвратили 101 российского военнослужащего

18:55 16.02.2023 (обновлено: 19:38 16.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинобороны: с подконтрольной Киеву территории возвратили 101 российского военнослужащего
Минобороны: с подконтрольной Киеву территории возвратили 101 российского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В результате переговоров из украинского плена удалось вернуть еще 101 российского военнослужащего. Об этом сообщили в Минобороны.
"16 февраля после переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 101 военнослужащий России, которым в плену грозила смертельная опасность", - говорится в сообщении
Освобожденных военных доставят в Москву на лечение и реабилитацию самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавили в ведомстве.
Российские военные вернулись из украинского плена. Кадр из видео Минобороны РФ
31 декабря 2022, 16:31
Из украинского плена возвращены 82 российских военных
Четвертого февраля после сложного переговорного процесса удалось вернуть из украинского плена 63 российских бойца. Это стало возможным благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов, указывали в Минобороны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
За что моряков из РФ задерживают за границей: три стороны одного вопроса
Из украинского плена вернулись 63 российских военных
Боевики ВСУ расстреляли 12 сослуживцев при попытке сдаться в плен
 
Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииНовостиУкраинаРоссияОбмен пленными
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:23Когда первые участки для героев спецоперации поступят в фонд Севастополя
20:22Бешенная лиса "закрыла" поселок в Крыму на двухмесячный карантин
19:48Ранен мужчина: новый обстрел Белгородской области
19:24Сальдо назвал сроки строительства новой трассы из Крыма на Херсонщину 2:04
19:12Для грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценами
18:56В Севастополе рецидивист готовил еду на Вечном огне
18:55Из украинского плена возвращен 101 российский военный
18:45Как жителям Херсонской области получить компенсации на услуги ЖКХ 2:01
18:12Запрет иностранных заимствований в русском языке – чего следует опасаться
18:08В Керчи восстановят братские могилы советских воинов: подрядчик и суммы
17:52Путин пообещал рассмотреть вопрос поддержки бойцов из ЧВК
17:38Город на Арабатской стрелке – новое место для жизни, работы и отдыха 2:41
17:28Крым получит два десятка новых очистных сооружений - сроки и локации
17:25Грозил школе: в Крыму задержали подозреваемого в ложном сообщении
17:10Компенсации за разрушенные дома на Херсонщине: назван размер выплат 2:28
16:58Жителя Крыма наказали за дискредитацию армии России
16:55Русский язык защитят от "иностранщины" на государственном уровне
16:49Европарламент призывает наращивать поставки всех видов оружия Киеву
16:41В Крыму автобус столкнулся с легковушкой: есть пострадавшие
16:31Новые атаки беспилотников на Крым и Севастополь: к чему готовятся ВСУ
Лента новостейМолния