Из украинского плена возвращен 101 российский военный
Минобороны: с подконтрольной Киеву территории возвратили 101 российского военнослужащего
18:55 16.02.2023 (обновлено: 19:38 16.02.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинобороны: с подконтрольной Киеву территории возвратили 101 российского военнослужащего
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В результате переговоров из украинского плена удалось вернуть еще 101 российского военнослужащего. Об этом сообщили в Минобороны.
"16 февраля после переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 101 военнослужащий России, которым в плену грозила смертельная опасность", - говорится в сообщении
Освобожденных военных доставят в Москву на лечение и реабилитацию самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавили в ведомстве.
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Четвертого февраля после сложного переговорного процесса удалось вернуть из украинского плена 63 российских бойца. Это стало возможным благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов, указывали в Минобороны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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