https://crimea.ria.ru/20230216/iz-ukrainskogo-plena-vozvraschen-101-rossiyskiy-voennyy-1127030272.html

Из украинского плена возвращен 101 российский военный

Из украинского плена возвращен 101 российский военный - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Из украинского плена возвращен 101 российский военный

В результате переговоров из украинского плена удалось вернуть еще 101 российского военнослужащего. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T18:55

2023-02-16T18:55

2023-02-16T19:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В результате переговоров из украинского плена удалось вернуть еще 101 российского военнослужащего. Об этом сообщили в Минобороны.Освобожденных военных доставят в Москву на лечение и реабилитацию самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавили в ведомстве.Четвертого февраля после сложного переговорного процесса удалось вернуть из украинского плена 63 российских бойца. Это стало возможным благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов, указывали в Минобороны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.Читайте также на РИА Новости Крым:За что моряков из РФ задерживают за границей: три стороны одного вопросаИз украинского плена вернулись 63 российских военныхБоевики ВСУ расстреляли 12 сослуживцев при попытке сдаться в плен

https://crimea.ria.ru/20221231/iz-ukrainskogo-plena-vozvrascheny-82-rossiyskikh-voennykh-1126227521.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости, украина, россия, обмен пленными