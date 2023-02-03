https://crimea.ria.ru/20230203/za-chto-moryakov-iz-rf-zaderzhivayut-za-granitsey-tri-storony-odnogo-voprosa-1126774235.html
За что моряков из РФ задерживают за границей: три стороны одного вопроса
За что моряков из РФ задерживают за границей: три стороны одного вопроса - РИА Новости Крым, 03.02.2023
За что моряков из РФ задерживают за границей: три стороны одного вопроса
Периодически СМИ, в том числе и сайт РИА Новости Крым, сообщают об арестах моряков российских или иностранных судов за рубежом. Среди них иногда оказываются и... РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T21:01
2023-02-03T21:01
2023-02-03T21:01
татьяна москалькова
арест крымских моряков
в мире
украина
россия
египет
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Периодически СМИ, в том числе и сайт РИА Новости Крым, сообщают об арестах моряков российских или иностранных судов за рубежом. Среди них иногда оказываются и жители Крыма. Причины и аргументы для ареста и содержания их под стражей разные, но не всегда законные. РИА Новости Крым сделал подборку самых ярких случаев последних лет.По закону страныОдна из последних резонансных историй с арестом моряков по закону страны, произошла в Египте. Местная полиция задержала экипаж судна Soyа, ходившего под флагом Коморских островов, в порту Александрии 4 ноября.В контейнерах на борту сухогруза обнаружили 28 тонн лекарственного препарата "Трамадол" (опиоидный синтетический анальгетик, используется как обезболивающее, в том числе в онкологии – ред.). Оказалось, этот препарат запрещен к ввозу в Египет. Моряков, среди которых было пятеро россиян и трое болгар, взяли под сражу и отвезли в полицейский участок.Позже пятерых членов экипажа, среди которых были также граждане Болгарии, отпустили и позволили вернуться домой. Капитан судна и старпом, оба из Крыма, керчане, – в заключении.Родственники моряков сообщали, что связь с ними прервалась и обратились за помощью в Российский профессиональный союз моряков (РПСМ). В организации считают, что арест команды Soya – "чрезмерная мера" и "содержание их под стражей – избыточно... даже в том случае, если ввоз препарата в страну запрещен".К тому же, груз был в запертых и опломбированных контейнерах, а значит, у экипажа не было доступа к содержимому: моряки просто выполняли свои обязанности – перевозили груз.Помочь морякам взялись в МИД РФ. Над решением вопроса их дальнейшей судьбы работает консульская служба посольства России в Египте. Подключились Общественная палата России и власти республики.Недавно стало известно, в каких условиях сегодня содержат моряков, ожидающих суда. В пиратском пленуВ конце ноября 2020 года из нигерийского плена вернулись крымские моряки."В лодке жили 18 суток. Семиметровый баркас, и на нем 17 человек. Ночью москиты, днем жара. Это было невозможно", – вспоминал севастополец Алексей Перфильев.Они пили дождевую воду, жили в лодках. Их били палками и гнали за собой с базы на базу, чтобы избежать облавы местных властей.Крымчане находились в плену у нигерийских пиратов пять месяцев. А началось все с двойного нападения в Гвинейском заливе, на внутреннем рейде порта Малабо – столицы Экваториальной Гвинеи. Жертвами нападения стали два судна – Djibloho и Rio Mitong. Захватывали глубокой ночью. Моряки вспоминали: нигерийцы были в масках, с автоматами, разговоров не вели – заламывали руки и уводили в катер.В заложниках оказались пятеро, в том числе трое россиян. За них любыми методами пытались получить выкуп, заставляли звонить родственникам. Главарь ласково назвал их "наши деньги".Когда началась операция по освобождению, моряки не сразу поняли, что происходит: ночь, какие-то люди их хватают, ведут к катерам. Позже выяснилось, что они на военной базе Порт-Харкорт в Нигерии и скоро прибудут консулы...По капризу УкраиныВ середине мая 2022 года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о том, что Украина удерживает 73 моряка, граждан РФ. Она заявила, что работа по освобождению "незаконно удерживаемых гражданских моряков, которые обратились ко мне", продолжается.По информации пресс-службы омбудсмена, на имя уполномоченного обратились сами пострадавшие от киевского режима. Речь идет о моряках с 8 гражданских судов: "Волго-Балт 193", "Волго-Балт 225", "Волго-Балт 224 "Нэвиджер-2", "Омский 6", "Омский 132", "Рондо" и "Свирь".Несколькими днями ранее Москалькова заявила, что Украина удерживает на судоремонтных заводах 60 россиян.А также сообщила об освобождении и возвращении домой 11 россиян, членов экипажа судна "Авангард", которых "незаконно удерживали в порту на Украине более двух месяцев "вопреки национальным законам, международным нормам и принципам".Сухогруз прибыл в Измаил из Греции на ремонт 1 декабря 2021 года. Российских моряков заблокировали после начала специальной операции России на Украине. Им запретили покидать судно, общаться с родственниками, оставив без возможности поддерживать нормальное существование, без денег и лекарств.Читайте также на РИА Новости Крым: Освобожденный из пиратского плена крымчанин: стреляли прямо над ухомКрымские моряки вернулись из пиратского плена домойЕгипет заинтересован в портах Крыма – Мурадов
https://crimea.ria.ru/20201022/Krymskie-moryaki-vernulis-iz-piratskogo-plena-domoy-1118859477.html
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татьяна москалькова, арест крымских моряков, в мире, украина, россия, египет, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым.
Периодически СМИ, в том числе и сайт РИА Новости Крым, сообщают об арестах моряков российских или иностранных судов за рубежом. Среди них иногда оказываются и жители Крыма. Причины и аргументы для ареста и содержания их под стражей разные, но не всегда законные. РИА Новости Крым
сделал подборку самых ярких случаев последних лет.
По закону страны
Одна из последних резонансных историй с арестом моряков по закону страны, произошла в Египте. Местная полиция задержала экипаж судна Soyа
, ходившего под флагом Коморских островов, в порту Александрии 4 ноября.
В контейнерах на борту сухогруза обнаружили 28 тонн лекарственного препарата "Трамадол" (опиоидный синтетический анальгетик, используется как обезболивающее, в том числе в онкологии – ред.). Оказалось, этот препарат запрещен к ввозу в Египет. Моряков, среди которых было пятеро россиян и трое болгар, взяли под сражу и отвезли в полицейский участок.
Позже пятерых членов экипажа, среди которых были также граждане Болгарии, отпустили и позволили вернуться домой. Капитан судна и старпом, оба из Крыма, керчане, – в заключении.
Родственники моряков сообщали, что связь с ними прервалась и обратились за помощью в Российский профессиональный союз моряков (РПСМ). В организации считают, что арест команды Soya – "чрезмерная мера" и "содержание их под стражей – избыточно... даже в том случае, если ввоз препарата в страну запрещен".
К тому же, груз был в запертых и опломбированных контейнерах, а значит, у экипажа не было доступа к содержимому: моряки просто выполняли свои обязанности – перевозили груз.
"Экипаж не может перевозить какие-либо грузы по своему усмотрению. Обязанностью моряков является исключительно обеспечение сохранности груза при перевозке... Ответственность за законность перевозки того или иного груза несут грузоотправитель, грузополучатель и фрахтователь судна, если имеется, а также судовладелец ", – заявили в морском профсоюзе, отметив, что судовладельцем является компания, зарегистрированная в Турции.
Помочь морякам взялись в МИД РФ. Над решением вопроса их дальнейшей судьбы работает консульская служба посольства России в Египте. Подключились Общественная палата России и власти республики.
Недавно стало известно, в каких условиях сегодня содержат моряков
, ожидающих суда.
В пиратском плену
В конце ноября 2020 года из нигерийского плена вернулись крымские моряки.
"Нас каждый день выводили на расстрел… Большое спасибо всем, кто нам помог. Нас вывозили из ада", – поделился симферополец Вячеслав Сечин.
"В лодке жили 18 суток. Семиметровый баркас, и на нем 17 человек. Ночью москиты, днем жара. Это было невозможно", – вспоминал севастополец Алексей Перфильев.
Они пили дождевую воду, жили в лодках. Их били палками и гнали за собой с базы на базу, чтобы избежать облавы местных властей.
Крымчане находились в плену у нигерийских пиратов пять месяцев. А началось все с двойного нападения в Гвинейском заливе, на внутреннем рейде порта Малабо – столицы Экваториальной Гвинеи. Жертвами нападения стали два судна – Djibloho и Rio Mitong. Захватывали глубокой ночью. Моряки вспоминали: нигерийцы были в масках, с автоматами, разговоров не вели – заламывали руки и уводили в катер.
В заложниках оказались пятеро, в том числе трое россиян. За них любыми методами пытались получить выкуп, заставляли звонить родственникам. Главарь ласково назвал их "наши деньги".
Когда началась операция по освобождению, моряки не сразу поняли, что происходит: ночь, какие-то люди их хватают, ведут к катерам. Позже выяснилось, что они на военной базе Порт-Харкорт в Нигерии и скоро прибудут консулы...
По капризу Украины
В середине мая 2022 года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о том, что Украина удерживает 73 моряка
, граждан РФ. Она заявила, что работа по освобождению "незаконно удерживаемых гражданских моряков, которые обратились ко мне", продолжается.
По информации пресс-службы омбудсмена, на имя уполномоченного обратились сами пострадавшие от киевского режима. Речь идет о моряках с 8 гражданских судов: "Волго-Балт 193", "Волго-Балт 225", "Волго-Балт 224 "Нэвиджер-2", "Омский 6", "Омский 132", "Рондо" и "Свирь".
Несколькими днями ранее Москалькова заявила, что Украина удерживает на судоремонтных заводах 60 россиян.
А также сообщила об освобождении и возвращении домой 11 россиян
, членов экипажа судна "Авангард", которых "незаконно удерживали в порту на Украине более двух месяцев "вопреки национальным законам, международным нормам и принципам".
Сухогруз прибыл в Измаил из Греции на ремонт 1 декабря 2021 года. Российских моряков заблокировали после начала специальной операции России на Украине. Им запретили покидать судно, общаться с родственниками, оставив без возможности поддерживать нормальное существование, без денег и лекарств.Читайте также на РИА Новости Крым: Освобожденный из пиратского плена крымчанин: стреляли прямо над ухомКрымские моряки вернулись из пиратского плена домойЕгипет заинтересован в портах Крыма – Мурадов