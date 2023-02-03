https://crimea.ria.ru/20230203/za-chto-moryakov-iz-rf-zaderzhivayut-za-granitsey-tri-storony-odnogo-voprosa-1126774235.html

За что моряков из РФ задерживают за границей: три стороны одного вопроса

За что моряков из РФ задерживают за границей: три стороны одного вопроса - РИА Новости Крым, 03.02.2023

За что моряков из РФ задерживают за границей: три стороны одного вопроса

Периодически СМИ, в том числе и сайт РИА Новости Крым, сообщают об арестах моряков российских или иностранных судов за рубежом. Среди них иногда оказываются и... РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T21:01

2023-02-03T21:01

2023-02-03T21:01

татьяна москалькова

арест крымских моряков

в мире

украина

россия

египет

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Периодически СМИ, в том числе и сайт РИА Новости Крым, сообщают об арестах моряков российских или иностранных судов за рубежом. Среди них иногда оказываются и жители Крыма. Причины и аргументы для ареста и содержания их под стражей разные, но не всегда законные. РИА Новости Крым сделал подборку самых ярких случаев последних лет.По закону страныОдна из последних резонансных историй с арестом моряков по закону страны, произошла в Египте. Местная полиция задержала экипаж судна Soyа, ходившего под флагом Коморских островов, в порту Александрии 4 ноября.В контейнерах на борту сухогруза обнаружили 28 тонн лекарственного препарата "Трамадол" (опиоидный синтетический анальгетик, используется как обезболивающее, в том числе в онкологии – ред.). Оказалось, этот препарат запрещен к ввозу в Египет. Моряков, среди которых было пятеро россиян и трое болгар, взяли под сражу и отвезли в полицейский участок.Позже пятерых членов экипажа, среди которых были также граждане Болгарии, отпустили и позволили вернуться домой. Капитан судна и старпом, оба из Крыма, керчане, – в заключении.Родственники моряков сообщали, что связь с ними прервалась и обратились за помощью в Российский профессиональный союз моряков (РПСМ). В организации считают, что арест команды Soya – "чрезмерная мера" и "содержание их под стражей – избыточно... даже в том случае, если ввоз препарата в страну запрещен".К тому же, груз был в запертых и опломбированных контейнерах, а значит, у экипажа не было доступа к содержимому: моряки просто выполняли свои обязанности – перевозили груз.Помочь морякам взялись в МИД РФ. Над решением вопроса их дальнейшей судьбы работает консульская служба посольства России в Египте. Подключились Общественная палата России и власти республики.Недавно стало известно, в каких условиях сегодня содержат моряков, ожидающих суда. В пиратском пленуВ конце ноября 2020 года из нигерийского плена вернулись крымские моряки."В лодке жили 18 суток. Семиметровый баркас, и на нем 17 человек. Ночью москиты, днем жара. Это было невозможно", – вспоминал севастополец Алексей Перфильев.Они пили дождевую воду, жили в лодках. Их били палками и гнали за собой с базы на базу, чтобы избежать облавы местных властей.Крымчане находились в плену у нигерийских пиратов пять месяцев. А началось все с двойного нападения в Гвинейском заливе, на внутреннем рейде порта Малабо – столицы Экваториальной Гвинеи. Жертвами нападения стали два судна – Djibloho и Rio Mitong. Захватывали глубокой ночью. Моряки вспоминали: нигерийцы были в масках, с автоматами, разговоров не вели – заламывали руки и уводили в катер.В заложниках оказались пятеро, в том числе трое россиян. За них любыми методами пытались получить выкуп, заставляли звонить родственникам. Главарь ласково назвал их "наши деньги".Когда началась операция по освобождению, моряки не сразу поняли, что происходит: ночь, какие-то люди их хватают, ведут к катерам. Позже выяснилось, что они на военной базе Порт-Харкорт в Нигерии и скоро прибудут консулы...По капризу УкраиныВ середине мая 2022 года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о том, что Украина удерживает 73 моряка, граждан РФ. Она заявила, что работа по освобождению "незаконно удерживаемых гражданских моряков, которые обратились ко мне", продолжается.По информации пресс-службы омбудсмена, на имя уполномоченного обратились сами пострадавшие от киевского режима. Речь идет о моряках с 8 гражданских судов: "Волго-Балт 193", "Волго-Балт 225", "Волго-Балт 224 "Нэвиджер-2", "Омский 6", "Омский 132", "Рондо" и "Свирь".Несколькими днями ранее Москалькова заявила, что Украина удерживает на судоремонтных заводах 60 россиян.А также сообщила об освобождении и возвращении домой 11 россиян, членов экипажа судна "Авангард", которых "незаконно удерживали в порту на Украине более двух месяцев "вопреки национальным законам, международным нормам и принципам".Сухогруз прибыл в Измаил из Греции на ремонт 1 декабря 2021 года. Российских моряков заблокировали после начала специальной операции России на Украине. Им запретили покидать судно, общаться с родственниками, оставив без возможности поддерживать нормальное существование, без денег и лекарств.Читайте также на РИА Новости Крым: Освобожденный из пиратского плена крымчанин: стреляли прямо над ухомКрымские моряки вернулись из пиратского плена домойЕгипет заинтересован в портах Крыма – Мурадов

https://crimea.ria.ru/20201022/Krymskie-moryaki-vernulis-iz-piratskogo-plena-domoy-1118859477.html

https://crimea.ria.ru/20201006/Nigeriyskie-piraty-otpustili-krymskikh-moryakov-iz-plena-1118804249.html

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татьяна москалькова, арест крымских моряков, в мире, украина, россия, египет, общество