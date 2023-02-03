https://crimea.ria.ru/20230203/arestovannye-v-egipte-moryaki-iz-kryma-rasskazali-ob-otnoshenii-tyuremschikov-1126763799.html

Арестованные в Египте моряки из Крыма рассказали об отношении тюремщиков

Арестованные в Египте моряки из Крыма рассказали об отношении тюремщиков - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Арестованные в Египте моряки из Крыма рассказали об отношении тюремщиков

Крымские моряки с судна Soya, находящиеся под арестом в Египте, рассказали о добром отношении к ним со стороны тюремщиков, нарушений в отношении них не... РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T15:41

2023-02-03T15:41

2023-02-03T16:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Крымские моряки с судна Soya, находящиеся под арестом в Египте, рассказали о добром отношении к ним со стороны тюремщиков, нарушений в отношении них не выявлено. Об этом рассказал член общественных палат Крыма и России Иван Абажер по итогам встречи с моряками.Полиция Египта задержала экипаж судна Soyа, который ходит под флагом Коморских островов, 4 ноября в порту Александрии. В контейнерах судна были обнаружены 28 тонн медицинского препарата "Трамадол" (опиоидный синтетический анальгетик), который запрещен в Египте.Моряки, среди которых пятеро россиян и трое граждан Болгарии, были задержаны. Троим членам экипажа позволили вернуться на родину 17 ноября. Под арестом до сих пор остаются двое моряков из Крыма – 60-летний капитан судна и его старший помощник.

https://crimea.ria.ru/20220512/ukraina-uderzhivaet-esche-73-rossiyskikh-moryaka-1123214049.html

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общественная палата крыма, крым, общество, новости, египет, болгария, россия, происшествия, арест крымских моряков