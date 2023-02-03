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Арестованные в Египте моряки из Крыма рассказали об отношении тюремщиков - РИА Новости Крым, 03.02.2023
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Арестованные в Египте моряки из Крыма рассказали об отношении тюремщиков
Арестованные в Египте моряки из Крыма рассказали об отношении тюремщиков - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Арестованные в Египте моряки из Крыма рассказали об отношении тюремщиков
Крымские моряки с судна Soya, находящиеся под арестом в Египте, рассказали о добром отношении к ним со стороны тюремщиков, нарушений в отношении них не... РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T15:41
2023-02-03T16:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Крымские моряки с судна Soya, находящиеся под арестом в Египте, рассказали о добром отношении к ним со стороны тюремщиков, нарушений в отношении них не выявлено. Об этом рассказал член общественных палат Крыма и России Иван Абажер по итогам встречи с моряками.Полиция Египта задержала экипаж судна Soyа, который ходит под флагом Коморских островов, 4 ноября в порту Александрии. В контейнерах судна были обнаружены 28 тонн медицинского препарата "Трамадол" (опиоидный синтетический анальгетик), который запрещен в Египте.Моряки, среди которых пятеро россиян и трое граждан Болгарии, были задержаны. Троим членам экипажа позволили вернуться на родину 17 ноября. Под арестом до сих пор остаются двое моряков из Крыма – 60-летний капитан судна и его старший помощник.
https://crimea.ria.ru/20220512/ukraina-uderzhivaet-esche-73-rossiyskikh-moryaka-1123214049.html
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общественная палата крыма, крым, общество, новости, египет, болгария, россия, происшествия, арест крымских моряков
Арестованные в Египте моряки из Крыма рассказали об отношении тюремщиков

Стало известно о состоянии арестованных в Египте моряков из Крыма

15:41 03.02.2023 (обновлено: 16:03 03.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоИван Абажер
Иван Абажер - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Крымские моряки с судна Soya, находящиеся под арестом в Египте, рассказали о добром отношении к ним со стороны тюремщиков, нарушений в отношении них не выявлено. Об этом рассказал член общественных палат Крыма и России Иван Абажер по итогам встречи с моряками.
"Никаких нарушений выявлено не было, более того заключенные россияне рассказали о добром отношении к ним. Над решением вопроса их дальнейшей судьбы работает консульская служба посольства России в Египте, подключились Общественная палата РФ и вице-премьер Республики Крым. Надеемся на быстрое возвращение соотечественников", – цитирует Абажера пресс-служба Общественной палаты Крыма.
Полиция Египта задержала экипаж судна Soyа, который ходит под флагом Коморских островов, 4 ноября в порту Александрии. В контейнерах судна были обнаружены 28 тонн медицинского препарата "Трамадол" (опиоидный синтетический анальгетик), который запрещен в Египте.
Моряки, среди которых пятеро россиян и трое граждан Болгарии, были задержаны. Троим членам экипажа позволили вернуться на родину 17 ноября. Под арестом до сих пор остаются двое моряков из Крыма – 60-летний капитан судна и его старший помощник.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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