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Из украинского плена вернулись 63 российских военных - РИА Новости Крым, 04.02.2023
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Из украинского плена вернулись 63 российских военных
Из украинского плена вернулись 63 российских военных - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Из украинского плена вернулись 63 российских военных
В результате сложного переговорного процесса из украинского плена удалось вернуть еще 63 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.02.2023
2023-02-04T11:00
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сво
украина
армия и флот
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
россия
общество
обмен пленными
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В результате сложного переговорного процесса из украинского плена удалось вернуть еще 63 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Все бойцы уже находятся на территории России. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.Ранее в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.Читайте также на РИА Новости Крым:За что моряков из РФ задерживают за границей: три стороны одного вопросаЭто лицемерие – Путин об отвергнутом Киевом рождественском перемирииМогут ли "азовцев"* в Турции использовать в провокациях против Крыма
украина
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие
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сво, украина, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, россия, общество, обмен пленными, видео
Из украинского плена вернулись 63 российских военных
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В результате сложного переговорного процесса из украинского плена удалось вернуть еще 63 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
2023-02-04T11:00
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Из украинского плена вернулись 63 российских военных

Минобороны: с подконтрольной Киеву территории возвратили 63 российских военнослужащих

11:00 04.02.2023 (обновлено: 14:12 04.02.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В результате сложного переговорного процесса из украинского плена удалось вернуть еще 63 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В состав группы освобожденных российских военнослужащих включены лица "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов", - сообщили в российском ведомстве.
Все бойцы уже находятся на территории России. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.
Ранее в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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СВОУкраинаАрмия и флотВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФРоссияОбществоОбмен пленными
 
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