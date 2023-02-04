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Из украинского плена вернулись 63 российских военных
Из украинского плена вернулись 63 российских военных - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Из украинского плена вернулись 63 российских военных
В результате сложного переговорного процесса из украинского плена удалось вернуть еще 63 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.02.2023
2023-02-04T11:00
2023-02-04T11:00
2023-02-04T14:12
сво
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вооруженные силы россии
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общество
обмен пленными
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В результате сложного переговорного процесса из украинского плена удалось вернуть еще 63 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Все бойцы уже находятся на территории России. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.Ранее в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.Читайте также на РИА Новости Крым:За что моряков из РФ задерживают за границей: три стороны одного вопросаЭто лицемерие – Путин об отвергнутом Киевом рождественском перемирииМогут ли "азовцев"* в Турции использовать в провокациях против Крыма
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие
видео по возвращению российских военнослужащих из плена 4.02.2023г.
2023-02-04T11:00
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сво, украина, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, россия, общество, обмен пленными, видео
Из украинского плена вернулись 63 российских военных
Минобороны: с подконтрольной Киеву территории возвратили 63 российских военнослужащих
11:00 04.02.2023 (обновлено: 14:12 04.02.2023)