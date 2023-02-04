https://crimea.ria.ru/20230204/iz-ukrainskogo-plena-vernulis-63-rossiyskikh-voennykh-1126778430.html

Из украинского плена вернулись 63 российских военных

Из украинского плена вернулись 63 российских военных - РИА Новости Крым, 04.02.2023

Из украинского плена вернулись 63 российских военных

В результате сложного переговорного процесса из украинского плена удалось вернуть еще 63 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.02.2023

2023-02-04T11:00

2023-02-04T11:00

2023-02-04T14:12

сво

украина

армия и флот

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

россия

общество

обмен пленными

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126782430_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b7564cbd88333a51c24145fb3580954c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В результате сложного переговорного процесса из украинского плена удалось вернуть еще 63 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Все бойцы уже находятся на территории России. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.Ранее в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.Читайте также на РИА Новости Крым:За что моряков из РФ задерживают за границей: три стороны одного вопросаЭто лицемерие – Путин об отвергнутом Киевом рождественском перемирииМогут ли "азовцев"* в Турции использовать в провокациях против Крыма

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие видео по возвращению российских военнослужащих из плена 4.02.2023г. 2023-02-04T11:00 true PT2M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, украина, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, россия, общество, обмен пленными, видео