https://crimea.ria.ru/20221129/mogut-li-azovtsev-v-turtsii-ispolzovat-v-provokatsiyakh-protiv-kryma-1125603077.html

Могут ли "азовцев"* в Турции использовать в провокациях против Крыма

Могут ли "азовцев"* в Турции использовать в провокациях против Крыма - РИА Новости Крым, 29.11.2022

Могут ли "азовцев"* в Турции использовать в провокациях против Крыма

Находящихся в Турции боевиков украинского националистического батальона "Азов"* могут использовать для каких-либо провокаций против Крыма, однако это... РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T19:32

2022-11-29T19:32

2022-11-29T19:32

мнения

политика

украина

безопасность республики крым и севастополя

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110472/83/1104728313_0:131:3179:1919_1920x0_80_0_0_9a54b9cd0783425737271a1025ef6f32.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Находящихся в Турции боевиков украинского националистического батальона "Азов"* могут использовать для каких-либо провокаций против Крыма, однако это маловероятно, поскольку такие действия нанесут серьезный удар по политическому имиджу турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Такое мнение РИА Новости Крым высказал заведующий отделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.В то же время, отметил эксперт, такие действия станут серьезным ударом по политическому имиджу Эрдогана в преддверии президентских выборов в Турции. Поэтому подобные провокации хотя и возможны, но представляются маловероятными.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что военных угроз для региона на данный момент нет, органы власти и оборонные ведомства работают над обеспечением полной безопасности полуострова.22 сентября Москва и Киев провели обмен военнопленными. Глава офиса президента Украины Ермак уточнил, что всего из плена были освобождены 108 бойцов "Азова"*.* Террористические организации, запрещенные в России

https://crimea.ria.ru/20221123/kak-obespechivaetsya-bezopasnost-kryma-1125507097.html

украина

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

мнения, политика, украина, безопасность республики крым и севастополя, крым