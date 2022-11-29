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Могут ли "азовцев"* в Турции использовать в провокациях против Крыма - РИА Новости Крым, 29.11.2022
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Могут ли "азовцев"* в Турции использовать в провокациях против Крыма
Могут ли "азовцев"* в Турции использовать в провокациях против Крыма - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Могут ли "азовцев"* в Турции использовать в провокациях против Крыма
Находящихся в Турции боевиков украинского националистического батальона "Азов"* могут использовать для каких-либо провокаций против Крыма, однако это... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T19:32
2022-11-29T19:32
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Находящихся в Турции боевиков украинского националистического батальона "Азов"* могут использовать для каких-либо провокаций против Крыма, однако это маловероятно, поскольку такие действия нанесут серьезный удар по политическому имиджу турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Такое мнение РИА Новости Крым высказал заведующий отделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.В то же время, отметил эксперт, такие действия станут серьезным ударом по политическому имиджу Эрдогана в преддверии президентских выборов в Турции. Поэтому подобные провокации хотя и возможны, но представляются маловероятными.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что военных угроз для региона на данный момент нет, органы власти и оборонные ведомства работают над обеспечением полной безопасности полуострова.22 сентября Москва и Киев провели обмен военнопленными. Глава офиса президента Украины Ермак уточнил, что всего из плена были освобождены 108 бойцов "Азова"*.* Террористические организации, запрещенные в России
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мнения, политика, украина, безопасность республики крым и севастополя, крым
Могут ли "азовцев"* в Турции использовать в провокациях против Крыма

Эксперт: находящихся в Турции "азовцев"* могут использовать в провокациях против Крыма

19:32 29.11.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосольство Турции в Москве
Посольство Турции в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Находящихся в Турции боевиков украинского националистического батальона "Азов"* могут использовать для каких-либо провокаций против Крыма, однако это маловероятно, поскольку такие действия нанесут серьезный удар по политическому имиджу турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Такое мнение РИА Новости Крым высказал заведующий отделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.
"Анкара взяла себе обязательства, что "азовцы"* будут находиться на территории Турции и не покинут ее до завершения конфликта на Украине. Пока нет оснований сомневаться в этом обязательстве президента Эрдогана. Но гипотетически, конечно, провокации возможны, потому что все-таки Турция находится под серьезным влиянием Великобритании и США, поэтому я бы не стал исключать возможность провокаций с использованием тех людей, которые там находятся", – сказал Евсеев.
В то же время, отметил эксперт, такие действия станут серьезным ударом по политическому имиджу Эрдогана в преддверии президентских выборов в Турции. Поэтому подобные провокации хотя и возможны, но представляются маловероятными.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что военных угроз для региона на данный момент нет, органы власти и оборонные ведомства работают над обеспечением полной безопасности полуострова.
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22 сентября Москва и Киев провели обмен военнопленными. Глава офиса президента Украины Ермак уточнил, что всего из плена были освобождены 108 бойцов "Азова"*.
* Террористические организации, запрещенные в России
 
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