https://crimea.ria.ru/20230307/grozila-smertelnaya-opasnost-iz-ukrainskogo-plena-vernuli-90-rossiyan-1127404065.html
Грозила смертельная опасность: из украинского плена вернули 90 россиян
Грозила смертельная опасность: из украинского плена вернули 90 россиян - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Грозила смертельная опасность: из украинского плена вернули 90 россиян
Еще 90 российских военных возвращены из украинского плена в результате переговорного процесса. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T19:31
2023-03-07T19:31
2023-03-07T19:31
обмен пленными
украина
россия
сво
конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Еще 90 российских военных возвращены из украинского плена в результате переговорного процесса. Об этом сообщили в Минобороны.Военно-транспортной авиацией освобожденные военные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.В оборонном ведомстве добавили, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.Ранее после переговоров с подконтрольной Киеву территории удалось вернуть 101 военнослужащего России, которым в плену грозила смертельная опасность. Их также доставили в Москву.Читайте также на РИА Новости Крым:Из украинского плена возвращены 82 российских военныхЗа что моряков из РФ задерживают за границей: три стороны одного вопросаИз украинского плена вернулись 63 российских военных
украина
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обмен пленными, украина, россия, сво, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", министерство обороны рф, новости
Грозила смертельная опасность: из украинского плена вернули 90 россиян
Минобороны РФ: с подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военных