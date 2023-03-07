Рейтинг@Mail.ru
Грозила смертельная опасность: из украинского плена вернули 90 россиян - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230307/grozila-smertelnaya-opasnost-iz-ukrainskogo-plena-vernuli-90-rossiyan-1127404065.html
Грозила смертельная опасность: из украинского плена вернули 90 россиян
Грозила смертельная опасность: из украинского плена вернули 90 россиян - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Грозила смертельная опасность: из украинского плена вернули 90 россиян
Еще 90 российских военных возвращены из украинского плена в результате переговорного процесса. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T19:31
2023-03-07T19:31
обмен пленными
украина
россия
сво
конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124207837_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_a9f58acf9741a53028b3bb43a30268a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Еще 90 российских военных возвращены из украинского плена в результате переговорного процесса. Об этом сообщили в Минобороны.Военно-транспортной авиацией освобожденные военные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.В оборонном ведомстве добавили, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.Ранее после переговоров с подконтрольной Киеву территории удалось вернуть 101 военнослужащего России, которым в плену грозила смертельная опасность. Их также доставили в Москву.Читайте также на РИА Новости Крым:Из украинского плена возвращены 82 российских военныхЗа что моряков из РФ задерживают за границей: три стороны одного вопросаИз украинского плена вернулись 63 российских военных
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124207837_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_505e6b07bb3cc6dc11dfe7458e9684b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обмен пленными, украина, россия, сво, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", министерство обороны рф, новости
Грозила смертельная опасность: из украинского плена вернули 90 россиян

Минобороны РФ: с подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военных

19:31 07.03.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Еще 90 российских военных возвращены из украинского плена в результате переговорного процесса. Об этом сообщили в Минобороны.
"Седьмого марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - сказали в ведомстве.
Военно-транспортной авиацией освобожденные военные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
В оборонном ведомстве добавили, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Ранее после переговоров с подконтрольной Киеву территории удалось вернуть 101 военнослужащего России, которым в плену грозила смертельная опасность. Их также доставили в Москву.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Из украинского плена возвращены 82 российских военных
За что моряков из РФ задерживают за границей: три стороны одного вопроса
Из украинского плена вернулись 63 российских военных
 
Обмен пленнымиУкраинаРоссияСВОКонфликт в Чонгаре между бойцами ВСУ и членами организации "Аскер"Министерство обороны РФНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:02Главные новости и заявления дня: 7 марта
21:56Немецкие СМИ: к теракту на "Северных потоках" причастно украинское судно
21:55Главные новости Крыма: 7 марта
21:10Крымским фермерам помогут зайти в крупные торговые сети
20:58О чем Путин говорил с главой Запорожской области Балицким
20:52В Крыму начали строить два экотехнопарка
20:20Американские СМИ: за подрывом "Северных потоков" может стоять Киев
20:14Семь ящиков с патронами и гранатомет: что нашли в схронах под Херсоном
19:50Когда крымские клубы начнут выступать в ФНЛ
19:48Часть Керчи на сутки останется без воды – адреса
19:31Грозила смертельная опасность: из украинского плена вернули 90 россиян
19:19Как Крым покорял космос
18:41В Севастополе пьяный ревнивец ударил жену ножом в лицо
18:16Каким Крым будет через 20 лет или Зачем нужен экологический генплан
18:16Трафик и грузы: сколько пассажиров проехали по Крыму на поездах
18:11Центр Симферополь "сковали" 8-балльные пробки
17:44В Москве простились с легендой КГБ СССР Александром Долматовым
17:17Киев планирует выйти из договора о совместном с РФ контроле на границе
17:03В Крыму BMW слетел с дороги и врезался в дерево – водитель в больнице
16:47Армия России разгромила ВСУ на Донецком и Купянском направлениях
Лента новостейМолния