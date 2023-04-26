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40 российских военных вернулись из украинского плена - РИА Новости Крым, 26.04.2023
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40 российских военных вернулись из украинского плена
40 российских военных вернулись из украинского плена - РИА Новости Крым, 26.04.2023
40 российских военных вернулись из украинского плена
Из украинского плена освобождены еще 40 российских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T16:57
2023-04-26T16:57
министерство обороны рф
обмен пленными
россия
вооруженные силы россии
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Из украинского плена освобождены еще 40 российских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.Самолетами военно-транспортной авиации освобожденных военнослужащих доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Сейчас всем военным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.Как сообщалось, 10 апреля из украинского плена в ходе переговоров между Москвой и Киевом удалось освободить 106 военнослужащих. Их также доставили в российскую столицу для реабилитации.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.Читайте также на РИА Новости Крым:Французские наемники казнили российских военнопленных – делом занялся СКГрозила опасность: из плена возвращены 106 российских военныхПутин: ВСУ уничтожили 14 своих военных, которые сдались в плен
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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министерство обороны рф, обмен пленными, россия, вооруженные силы россии, украина, новости, сво, всу (вооруженные силы украины)
40 российских военных вернулись из украинского плена

Минобороны сообщило о возвращении 40 российских военных из украинского плена

16:57 26.04.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВозвращение из плена российских военных
Возвращение из плена российских военных
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Из украинского плена освобождены еще 40 российских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 40 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — отметили в ведомстве.
Самолетами военно-транспортной авиации освобожденных военнослужащих доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Сейчас всем военным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Как сообщалось, 10 апреля из украинского плена в ходе переговоров между Москвой и Киевом удалось освободить 106 военнослужащих. Их также доставили в российскую столицу для реабилитации.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Министерство обороны РФОбмен пленнымиРоссияВооруженные силы РоссииУкраинаНовостиСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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