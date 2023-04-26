https://crimea.ria.ru/20230426/40-rossiyskikh-voennykh-vernulis-iz-ukrainskogo-plena-1128379776.html

40 российских военных вернулись из украинского плена

40 российских военных вернулись из украинского плена - РИА Новости Крым, 26.04.2023

40 российских военных вернулись из украинского плена

Из украинского плена освобождены еще 40 российских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T16:57

2023-04-26T16:57

2023-04-26T16:57

министерство обороны рф

обмен пленными

россия

вооруженные силы россии

украина

новости

сво

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126778277_487:170:1481:729_1920x0_80_0_0_760d596b6fe60e6ccca590bfcf05ae4f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Из украинского плена освобождены еще 40 российских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.Самолетами военно-транспортной авиации освобожденных военнослужащих доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Сейчас всем военным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.Как сообщалось, 10 апреля из украинского плена в ходе переговоров между Москвой и Киевом удалось освободить 106 военнослужащих. Их также доставили в российскую столицу для реабилитации.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.Читайте также на РИА Новости Крым:Французские наемники казнили российских военнопленных – делом занялся СКГрозила опасность: из плена возвращены 106 российских военныхПутин: ВСУ уничтожили 14 своих военных, которые сдались в плен

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, обмен пленными, россия, вооруженные силы россии, украина, новости, сво, всу (вооруженные силы украины)