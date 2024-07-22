https://crimea.ria.ru/20240722/radiolokatsionnye-stantsii-kontrbatareynoy-borby-ssha-razbity-v-donbasse-1139045664.html

Радиолокационные станции контрбатарейной борьбы США разбиты в Донбассе

Радиолокационные станции контрбатарейной борьбы США разбиты в Донбассе - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Радиолокационные станции контрбатарейной борьбы США разбиты в Донбассе

Подразделения "Южной" группировки войск поразили радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50 в Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T13:52

2024-07-22T13:52

2024-07-22T13:52

министерство обороны рф

новости сво

поставки западного оружия украине

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки войск поразили радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны по итогам суток боев в зоне спецоперации.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 630 самолетов, 278 вертолетов, 28 118 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16 629 танков и других боевых бронированных машин, 1381 боевая машина реактивных систем залпового огня, 12 224 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 941 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ освободили два населенных пункта в ЛНР и Харьковской области"Искандеры" разгромили эшелоны с личным составом и военной техникой ВСУКиев согласовывает применение химического оружия с "кураторами"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, поставки западного оружия украине, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)