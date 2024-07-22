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Радиолокационные станции контрбатарейной борьбы США разбиты в Донбассе - РИА Новости Крым, 22.07.2024
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Радиолокационные станции контрбатарейной борьбы США разбиты в Донбассе
Радиолокационные станции контрбатарейной борьбы США разбиты в Донбассе - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Радиолокационные станции контрбатарейной борьбы США разбиты в Донбассе
Подразделения "Южной" группировки войск поразили радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50 в Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T13:52
2024-07-22T13:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки войск поразили радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны по итогам суток боев в зоне спецоперации.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 630 самолетов, 278 вертолетов, 28 118 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16 629 танков и других боевых бронированных машин, 1381 боевая машина реактивных систем залпового огня, 12 224 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 941 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ освободили два населенных пункта в ЛНР и Харьковской области"Искандеры" разгромили эшелоны с личным составом и военной техникой ВСУКиев согласовывает применение химического оружия с "кураторами"
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министерство обороны рф, новости сво, поставки западного оружия украине, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Радиолокационные станции контрбатарейной борьбы США разбиты в Донбассе

Армия России разгромила две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы

13:52 22.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии группировки войск "Запад"
Боевая работа артиллерии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки войск поразили радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны по итогам суток боев в зоне спецоперации.
"Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании", - сказано в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 630 самолетов, 278 вертолетов, 28 118 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16 629 танков и других боевых бронированных машин, 1381 боевая машина реактивных систем залпового огня, 12 224 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 941 единица специальной военной автомобильной техники.
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