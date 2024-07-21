Рейтинг@Mail.ru
"Искандеры" разгромили эшелоны с личным составом и военной техникой ВСУ - РИА Новости Крым, 21.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240721/iskandery-razgromili-eshelony-s-lichnym-sostavom-i-voennoy-tekhnikoy-vsu-1139021325.html
"Искандеры" разгромили эшелоны с личным составом и военной техникой ВСУ
"Искандеры" разгромили эшелоны с личным составом и военной техникой ВСУ - РИА Новости Крым, 21.07.2024
"Искандеры" разгромили эшелоны с личным составом и военной техникой ВСУ
Расчетами ракетных комплексов "Искандер-М" нанесен удар по воинским эшелонам с личным составом и техникой подразделений мехбригады ВСУ в районе Барвенково... РИА Новости Крым, 21.07.2024
2024-07-21T10:43
2024-07-21T10:57
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
"искандер"
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139021457_0:1423:2048:2575_1920x0_80_0_0_d29cb12ff9df7fbd7992c9f22edc93a9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Расчетами ракетных комплексов "Искандер-М" нанесен удар по воинским эшелонам с личным составом и техникой подразделений мехбригады ВСУ в районе Барвенково (ДНР), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Видео ударов военное оборонное ведомство РФ опубликовало в воскресенье. Контроль результатов огневого поражения осуществлялся с применением БПЛА "Орлан-10".По данным Минобороны, в результате ударов уничтожены до 240 боевиков ВСУ и более 60 единиц военной техники, в том числе 14 бронеавтомобилей MaxxPro, 10 боевых бронированных машин Senator, семь бронетранспортеров, две боевые разведывательные машины, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и более 20 единиц грузовой автомобильной техники.Неделю назад российские войска уничтожили железнодорожный эшелон ВСУ с личным составом и военной техникой, когда он находился на станции разгрузки.
https://crimea.ria.ru/20240713/unichtozheny-marder-i-120-boevikov-raketnyy-udar-po-eshelonu-pod-kharkovom-1138837631.html
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139021457_0:1035:2048:2571_1920x0_80_0_0_be96656c4eec07bc1f4e938484fa067c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, "искандер", донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), потери всу
"Искандеры" разгромили эшелоны с личным составом и военной техникой ВСУ

"Искандеры" поразили эшелоны с личным составом и военной техникой ВСУ в ДНР – Минобороны

10:43 21.07.2024 (обновлено: 10:57 21.07.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер М" Вооруженных сил России
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер М Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Расчетами ракетных комплексов "Искандер-М" нанесен удар по воинским эшелонам с личным составом и техникой подразделений мехбригады ВСУ в районе Барвенково (ДНР), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" нанесен групповой ракетный удар с по двум воинским эшелонам (каждый по 20 платформ) с личным составом и военной техникой подразделений 41-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Барвенково в Донецкой Народной Республике", – говорится в сообщении.

Видео ударов военное оборонное ведомство РФ опубликовало в воскресенье. Контроль результатов огневого поражения осуществлялся с применением БПЛА "Орлан-10".
По данным Минобороны, в результате ударов уничтожены до 240 боевиков ВСУ и более 60 единиц военной техники, в том числе 14 бронеавтомобилей MaxxPro, 10 боевых бронированных машин Senator, семь бронетранспортеров, две боевые разведывательные машины, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и более 20 единиц грузовой автомобильной техники.
Неделю назад российские войска уничтожили железнодорожный эшелон ВСУ с личным составом и военной техникой, когда он находился на станции разгрузки.
Три БМП Marder и 120 боевиков уничтожены ракетным ударом по эшелону в Харьковской области
13 июля, 21:27
Уничтожены Marder и 120 боевиков: ракетный удар по эшелону под Харьковом
 
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы России"Искандер"Донецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07ВС РФ освободили два населенных пункта в ЛНР и Харьковской области
13:05На Кубани женщина открыла стрельбу на автомойке
12:31В РФ выявлены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила: как уберечься
12:04Крымский мост: очередь продолжает расти
11:43Смертельное ДТП на "Тавриде" – двое погибли и трое пострадали
11:09Российские МиГи развернули бомбардировщики США от границ РФ
10:43"Искандеры" разгромили эшелоны с личным составом и военной техникой ВСУ
10:39Придется провести референдум: что посоветовал Кличко Зеленскому
10:10Унесенные ветром: в Крыму растет число происшествий с САП-бордами
09:39Рособрнадзор посоветовал мигрантам заранее обучить детей русскому языку
09:16Пытались атаковать Крым – на подлете к полуострову сбиты ракеты ATACMS
09:11Крымский мост: очередь выросла почти в два раза
08:39Ракетный удар нанесен по критической инфраструктуре Сумской области
08:05Отбой ракетной опасности в Севастополе
07:40Ракетная опасность объявлена в Севастополе – угроза баллистики
07:37Стану богатым на земле: 23-летний фермер начал морковный стартап в Крыму
07:14Пять украинских беспилотников перехвачены в акватории Черного моря
07:05Крымский мост: очередь растет с самого утра
00:01Тропическая жара отступает: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 21 июля
Лента новостейМолния