https://crimea.ria.ru/20240721/iskandery-razgromili-eshelony-s-lichnym-sostavom-i-voennoy-tekhnikoy-vsu-1139021325.html
"Искандеры" разгромили эшелоны с личным составом и военной техникой ВСУ
"Искандеры" разгромили эшелоны с личным составом и военной техникой ВСУ - РИА Новости Крым, 21.07.2024
"Искандеры" разгромили эшелоны с личным составом и военной техникой ВСУ
Расчетами ракетных комплексов "Искандер-М" нанесен удар по воинским эшелонам с личным составом и техникой подразделений мехбригады ВСУ в районе Барвенково... РИА Новости Крым, 21.07.2024
2024-07-21T10:43
2024-07-21T10:43
2024-07-21T10:57
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
"искандер"
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Расчетами ракетных комплексов "Искандер-М" нанесен удар по воинским эшелонам с личным составом и техникой подразделений мехбригады ВСУ в районе Барвенково (ДНР), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Видео ударов военное оборонное ведомство РФ опубликовало в воскресенье. Контроль результатов огневого поражения осуществлялся с применением БПЛА "Орлан-10".По данным Минобороны, в результате ударов уничтожены до 240 боевиков ВСУ и более 60 единиц военной техники, в том числе 14 бронеавтомобилей MaxxPro, 10 боевых бронированных машин Senator, семь бронетранспортеров, две боевые разведывательные машины, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и более 20 единиц грузовой автомобильной техники.Неделю назад российские войска уничтожили железнодорожный эшелон ВСУ с личным составом и военной техникой, когда он находился на станции разгрузки.
https://crimea.ria.ru/20240713/unichtozheny-marder-i-120-boevikov-raketnyy-udar-po-eshelonu-pod-kharkovom-1138837631.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, "искандер", донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), потери всу
"Искандеры" разгромили эшелоны с личным составом и военной техникой ВСУ
"Искандеры" поразили эшелоны с личным составом и военной техникой ВСУ в ДНР – Минобороны
10:43 21.07.2024 (обновлено: 10:57 21.07.2024)