https://crimea.ria.ru/20240721/vrag-neset-kritichnye-poteri---unichtozheny-esche-17-tys-boevikov-vsu-1139028125.html

Враг несет критичные потери - уничтожены еще 1,7 тыс боевиков ВСУ

Враг несет критичные потери - уничтожены еще 1,7 тыс боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 21.07.2024

Враг несет критичные потери - уничтожены еще 1,7 тыс боевиков ВСУ

Суточные потери украинских войск составили до 1700 человек, также уничтожены вражеские вооружения, в том числе западного производства, и склады вооружений,... РИА Новости Крым, 21.07.2024

2024-07-21T13:55

2024-07-21T13:55

2024-07-21T13:57

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Суточные потери украинских войск составили до 1700 человек, также уничтожены вражеские вооружения, в том числе западного производства, и склады вооружений, следует из сводки Минобороны, сообщает МинобороныНа северном направлении ВС РФ отразили четыре контратаки, уничтожили до 145 боевиков ВСУ, три автомобиля, две гаубицы М777, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, хорватскую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12.На южном направлении улучшено положение по переднему краю, отражена атака. Противник потерял до 510 военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля. Поражены польская САУ Krab, гаубицы: М777 и FH-70 , два орудия Д-20, три американских орудия М119, британская гаубица L-119.Также уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.На центральном участке фронта заняты более выгодные рубежи, отражены семь контратак. Потери противника за сутки составили до 330 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, американская САУ Paladin, САУ Гвоздика, три гаубицы Д-30, британская гаубица L-119, три полевых склада боеприпасов.На востоке российские военные улучшили тактическое положение, отразили контратаку, ликвидировали свыше 115 украинских боевиков, три автомобиля, британскую гаубицу FH-70, американскую М198 и гаубицу Д-30.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили свыше 80 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20, станцию РЭБ "Анклав".На западном фронте противник потерял свыше 520 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, гаубицы М777, М198 и FH-70, САУ "Гвоздика", две гаубицы Д-30, орудие М119, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Также российские военные уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ и освободили населенные пункты Розовка Луганской Народной Республики и Песчаное Нижнее Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа ПВО - ВСУ лишились еще одного Ми-8 и 40 беспилотников"Искандеры" разгромили эшелоны с личным составом и военной техникой ВСУЖуткие цифры: ВСУ за неделю потеряли больше 13 тысяч боевиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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