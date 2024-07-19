https://crimea.ria.ru/20240719/zhutkie-tsifry-vsu-za-nedelyu-poteryali-bolshe-13-tysyach-boevikov-1138994890.html
Жуткие цифры: ВСУ за неделю потеряли больше 13 тысяч боевиков
Жуткие цифры: ВСУ за неделю потеряли больше 13 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Жуткие цифры: ВСУ за неделю потеряли больше 13 тысяч боевиков
Армия России в течение недели заняла более выгодные рубежи по переднему краю фронта, продавливая оборону противника. ВСУ потеряли 13 075 боевиков. Об этом... РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T15:51
2024-07-19T15:51
2024-07-19T15:52
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Армия России в течение недели заняла более выгодные рубежи по переднему краю фронта, продавливая оборону противника. ВСУ потеряли 13 075 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны.Наибольший урон украинским формированиям нанесли подразделения "Южной" группировки войск. Российские военные заняли более выгодные рубежи и отразили 10 контратак штурмовых групп противника.ВСУ потеряли до 3930 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, их них два бронетранспортера М113 производства США и три американских бронемашины HMMWV, а также 48 автомобилей, 71 орудие полевой артиллерии, из них 28 западного производства. Уничтожено 10 станций радиоэлектронной борьбы и 24 полевых склада с боеприпасами.Бойцы группировки сил "Запад" улучшили тактическое положение и пресекли шесть контратак штурмовых групп противника. В результате враг лишился 3920 боевиков, танка, восьми боевых бронированных машин, в том числе трех бронетранспортеров М113 производства США, 46 автомобилей, 38 орудий полевой артиллерии, в том числе 12 155-мм гаубиц, произведенных в странах НАТО. Также были уничтожены 30 полевых складов боеприпасов и шесть станций радиоэлектронной борьбы.Группировка войск "Центр" в результате активных действий освободила Юрьевку Донецкой Народной Республики. В течение недели были отбиты 38 контратак противника. ВСУ потеряли 2215 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, два бронетранспортера М113 и бронемашина MaxxPro.В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и отразили 23 контратаки штурмовых групп ВСУ. Враг потерял 1370 военнослужащих, пять танков, 25 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии, из них семь 155-мм гаубиц иностранного производства, а также семь станций радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки "Восток" освободили населенный пункт Урожайное в ДНР, отразили пять контратак украинских штурмовиков. В результате боев ВСУ потеряли 925 солдат, танк, три боевые бронированные машины, из них два бронетранспортера М113 производства США, 35 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, в том числе 19 гаубиц и самоходных артиллерийских установок калибра 155-мм, произведенных в странах НАТО.Подразделения группировки войск "Днепр" поразили механизированную и горно-штурмовую бригады ВСУ, бригады морской пехоты, а также три бригад теробороны.Потери противника составили до 715 военнослужащих, два танка, 37 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии. Уничтожено девять станций радиоэлектронной борьбы, 11 полевых складов с боеприпасами ВСУ.В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих.Кроме того, российские системы ПВО в течение недели сбили три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS, 10 управляемых авиабомб Hammer, а также доработанную для поражения наземных целей зенитную управляемую ракету С-200, 44 реактивных снаряда HIMARS и 305 беспилотных летательных аппаратов, из них 94 уничтожены над регионами России.Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров.Читайте также на РИА Новости Крым:11 высокоточных ударов: уничтожены авиабазы и эшелоны с западной техникойНовый бесшумный агрегат в помощь фронту создал инженер из КрымаЗа первый сбитый F-16 российские военные получат 15 миллионов рублей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область, харьковская область, поставки западного оружия украине, инфографика
Жуткие цифры: ВСУ за неделю потеряли больше 13 тысяч боевиков
Армия России за неделю уничтожила 13 075 боевиков ВСУ – Минобороны
15:51 19.07.2024 (обновлено: 15:52 19.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Армия России в течение недели заняла более выгодные рубежи по переднему краю фронта, продавливая оборону противника. ВСУ потеряли 13 075 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны.
Наибольший урон украинским формированиям нанесли подразделения "Южной" группировки войск. Российские военные заняли более выгодные рубежи и отразили 10 контратак штурмовых групп противника.
ВСУ потеряли до 3930 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, их них два бронетранспортера М113 производства США и три американских бронемашины HMMWV, а также 48 автомобилей, 71 орудие полевой артиллерии, из них 28 западного производства. Уничтожено 10 станций радиоэлектронной борьбы и 24 полевых склада с боеприпасами.
Бойцы группировки сил "Запад" улучшили тактическое положение и пресекли шесть контратак штурмовых групп противника. В результате враг лишился 3920 боевиков, танка, восьми боевых бронированных машин, в том числе трех бронетранспортеров М113 производства США, 46 автомобилей, 38 орудий полевой артиллерии, в том числе 12 155-мм гаубиц, произведенных в странах НАТО. Также были уничтожены 30 полевых складов боеприпасов и шесть станций радиоэлектронной борьбы.
Группировка войск "Центр"
в результате активных действий освободила Юрьевку
Донецкой Народной Республики. В течение недели были отбиты 38 контратак противника. ВСУ потеряли 2215 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, два бронетранспортера М113 и бронемашина MaxxPro.
В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и отразили 23 контратаки штурмовых групп ВСУ. Враг потерял 1370 военнослужащих, пять танков, 25 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии, из них семь 155-мм гаубиц иностранного производства, а также семь станций радиоэлектронной борьбы.
Бойцы группировки "Восток"
освободили населенный пункт Урожайное
в ДНР, отразили пять контратак украинских штурмовиков. В результате боев ВСУ потеряли 925 солдат, танк, три боевые бронированные машины, из них два бронетранспортера М113 производства США, 35 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, в том числе 19 гаубиц и самоходных артиллерийских установок калибра 155-мм, произведенных в странах НАТО.
Подразделения группировки войск "Днепр" поразили механизированную и горно-штурмовую бригады ВСУ, бригады морской пехоты, а также три бригад теробороны.
Потери противника составили до 715 военнослужащих, два танка, 37 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии. Уничтожено девять станций радиоэлектронной борьбы, 11 полевых складов с боеприпасами ВСУ.
В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих.
Кроме того, российские системы ПВО в течение недели сбили три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS, 10 управляемых авиабомб Hammer, а также доработанную для поражения наземных целей зенитную управляемую ракету С-200, 44 реактивных снаряда HIMARS и 305 беспилотных летательных аппаратов, из них 94 уничтожены над регионами России.
Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров
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