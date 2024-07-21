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Работа ПВО - ВСУ лишились еще одного Ми-8 и 40 беспилотников - РИА Новости Крым, 21.07.2024
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Работа ПВО - ВСУ лишились еще одного Ми-8 и 40 беспилотников
Работа ПВО - ВСУ лишились еще одного Ми-8 и 40 беспилотников - РИА Новости Крым, 21.07.2024
Работа ПВО - ВСУ лишились еще одного Ми-8 и 40 беспилотников
Российские военные уничтожили очередной вертолет Ми-8 воздушных сил Украины и 40 беспилотников ВСУ, сообщает в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.07.2024
2024-07-21T13:32
2024-07-21T13:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили очередной вертолет Ми-8 воздушных сил Украины и 40 беспилотников ВСУ, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.Кроме того, российские летчики, ракетчики, артиллеристы за сутки уничтожили американскую пусковую установку РСЗО HIMARS, вражеский склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, поразили цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины, живую силу и военная техника ВСУ в 133 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 630 самолетов, 278 вертолетов, 27955 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16624 танка и других боевых бронированных машин, 1381 боевая машина реактивных систем залпового огня, 12184 орудия полевой артиллерии и минометов, 23910 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа ПВО: сбит еще один украинский вертолет Ми-8ВС РФ освободили два населенных пункта в ЛНР и Харьковской областиРабота российских ПВО: противник потерял еще один вертолет МИ-8
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всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво, новости сво, новости, украина, армия и флот, вооруженные силы россии
Работа ПВО - ВСУ лишились еще одного Ми-8 и 40 беспилотников

Минобороны: средства ПВО РФ сбили украинский вертолет Ми-8

13:32 21.07.2024
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили очередной вертолет Ми-8 воздушных сил Украины и 40 беспилотников ВСУ, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении.
Кроме того, российские летчики, ракетчики, артиллеристы за сутки уничтожили американскую пусковую установку РСЗО HIMARS, вражеский склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, поразили цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины, живую силу и военная техника ВСУ в 133 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 630 самолетов, 278 вертолетов, 27955 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16624 танка и других боевых бронированных машин, 1381 боевая машина реактивных систем залпового огня, 12184 орудия полевой артиллерии и минометов, 23910 единиц специальной военной автомобильной техники.
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