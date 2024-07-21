https://crimea.ria.ru/20240721/rabota-pvo---vsu-lishilis-esche-odnogo-mi-8-i-40-bespilotnikov-1139027938.html

Работа ПВО - ВСУ лишились еще одного Ми-8 и 40 беспилотников

Работа ПВО - ВСУ лишились еще одного Ми-8 и 40 беспилотников - РИА Новости Крым, 21.07.2024

Работа ПВО - ВСУ лишились еще одного Ми-8 и 40 беспилотников

Российские военные уничтожили очередной вертолет Ми-8 воздушных сил Украины и 40 беспилотников ВСУ, сообщает в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.07.2024

2024-07-21T13:32

2024-07-21T13:32

2024-07-21T13:32

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

пво

новости сво

новости

украина

армия и флот

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137707143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d00665764623a2a0f3e4d19268ce0758.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили очередной вертолет Ми-8 воздушных сил Украины и 40 беспилотников ВСУ, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.Кроме того, российские летчики, ракетчики, артиллеристы за сутки уничтожили американскую пусковую установку РСЗО HIMARS, вражеский склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, поразили цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины, живую силу и военная техника ВСУ в 133 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 630 самолетов, 278 вертолетов, 27955 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16624 танка и других боевых бронированных машин, 1381 боевая машина реактивных систем залпового огня, 12184 орудия полевой артиллерии и минометов, 23910 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа ПВО: сбит еще один украинский вертолет Ми-8ВС РФ освободили два населенных пункта в ЛНР и Харьковской областиРабота российских ПВО: противник потерял еще один вертолет МИ-8

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво, новости сво, новости, украина, армия и флот, вооруженные силы россии