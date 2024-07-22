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Горят "Леопарды" и "Крабы" - ВСУ потеряли еще почти 2 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 22.07.2024
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Горят "Леопарды" и "Крабы" - ВСУ потеряли еще почти 2 тысячи боевиков
Горят "Леопарды" и "Крабы" - ВСУ потеряли еще почти 2 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Горят "Леопарды" и "Крабы" - ВСУ потеряли еще почти 2 тысячи боевиков
ВСУ за сутки потеряли 1970 боевиков, вражескую технику и вооружение, в том числе очередной танк Leopard, а также склады с боеприпасами, сообщает в понедельник... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T15:07
2024-07-22T15:07
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли 1970 боевиков, вражескую технику и вооружение, в том числе очередной танк Leopard, а также склады с боеприпасами, сообщает в понедельник Минобороны России.На северном направлении отражены три вражеские атаки, уничтожены до 270 военнослужащих, четыре автомобиля, польская САУ Krab, гаубица Д-20, орудие Д-30, британская гаубица L-118.На западном - заняты более выгодные рубежи и позиции, отражены две контратаки. Противник потерял свыше 520 военнослужащих, немецкий танк Leopard, американский бронетранспортер М113 и девять автомобилей. Поражены САУ Krab и "Гвоздика", американская гаубица М198 и британская L-119, пушка МТ-12 "Рапира", уничтожено три склада с боеприпасами ВСУ.На центральном участке фронта ВС РФ заняли более выгодные рубежи, отразив шесть контратак противника. Вражеские потери за сутки - 335 боевиков, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, гаубица М777, три орудия Д-30.На востоке улучшено тактическое положение, отражена одна контратака, уничтожены 110 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, две гаубицы М777, по одной - FH-70 и Д-20, а также САУ "Гвоздика".Подразделения группировки войск "Днепр" ликвидировали свыше 115 боевиков, четыре автомобиля, две гаубицы М777 и орудие Д-30.На южной линии улучшено положение по переднему краю, отражены две атаки, убиты около 620 боевиков, уничтожены два бронетранспортера М113 и пять автомобилей, и, как сообщалось, в ходе контрбатарейной борьбы поражены британские и американские гаубицы, а также американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.Сутками ранее потери украинских войск составили до 1700 человек, также было уничтожено вражеское вооружение, в том числе западного производства, и склады с оружием.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа ПВО - ВСУ лишились еще одного Ми-8 и 40 беспилотников"Искандеры" разгромили эшелоны с личным составом и военной техникой ВСУУкраина потеряла почти две тысячи боевиков за сутки: сводка из зоны СВО
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Горят "Леопарды" и "Крабы" - ВСУ потеряли еще почти 2 тысячи боевиков

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли почти 2000 боевиков

15:07 22.07.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
ТОС-1А Солнцепек группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли 1970 боевиков, вражескую технику и вооружение, в том числе очередной танк Leopard, а также склады с боеприпасами, сообщает в понедельник Минобороны России.
На северном направлении отражены три вражеские атаки, уничтожены до 270 военнослужащих, четыре автомобиля, польская САУ Krab, гаубица Д-20, орудие Д-30, британская гаубица L-118.
На западном - заняты более выгодные рубежи и позиции, отражены две контратаки. Противник потерял свыше 520 военнослужащих, немецкий танк Leopard, американский бронетранспортер М113 и девять автомобилей. Поражены САУ Krab и "Гвоздика", американская гаубица М198 и британская L-119, пушка МТ-12 "Рапира", уничтожено три склада с боеприпасами ВСУ.
На центральном участке фронта ВС РФ заняли более выгодные рубежи, отразив шесть контратак противника. Вражеские потери за сутки - 335 боевиков, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, гаубица М777, три орудия Д-30.
На востоке улучшено тактическое положение, отражена одна контратака, уничтожены 110 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, две гаубицы М777, по одной - FH-70 и Д-20, а также САУ "Гвоздика".
Подразделения группировки войск "Днепр" ликвидировали свыше 115 боевиков, четыре автомобиля, две гаубицы М777 и орудие Д-30.
На южной линии улучшено положение по переднему краю, отражены две атаки, убиты около 620 боевиков, уничтожены два бронетранспортера М113 и пять автомобилей, и, как сообщалось, в ходе контрбатарейной борьбы поражены британские и американские гаубицы, а также американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.
Сутками ранее потери украинских войск составили до 1700 человек, также было уничтожено вражеское вооружение, в том числе западного производства, и склады с оружием.
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Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости
 
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