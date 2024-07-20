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Украина потеряла почти две тысячи боевиков за сутки: сводка из зоны СВО

Украина потеряла почти две тысячи боевиков за сутки: сводка из зоны СВО - РИА Новости Крым, 20.07.2024

Украина потеряла почти две тысячи боевиков за сутки: сводка из зоны СВО

За прошедшие сутки в зоне проведения спецоперации армия России ликвидировала 1895 солдат ВСУ, уничтожила несколько десятков единиц техники врага и четыре... РИА Новости Крым, 20.07.2024

2024-07-20T14:11

2024-07-20T14:11

2024-07-20T14:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в зоне проведения спецоперации армия России ликвидировала 1895 солдат ВСУ, уничтожила несколько десятков единиц техники врага и четыре полевых склада боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Малые Проходы и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 185 военнослужащих и четыре единицы техники.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и Берестовое Харьковской области, Торское и Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики.В результате ВСУ потеряли до 540 военнослужащих, 12 единиц техники и полевой склад боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск продолжили занимать более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Григоровка, Красногоровка, Зализнянское, Константиновка, Часов Яр и Райгородок Донецкой Народной Республики.Потери украинских боевиков на этом направлении составили до 640 военнослужащих и три десятка автомобильной и боевой техники. Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и два полевых склада боеприпасов ВСУ.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Торецк, Новгородское, Розовка, Прогресс и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики. Противник лишился 280 военнослужащих и 14 единиц техники.Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Времевка, Макаровка, Сторожевое, Водяное, Разлив и Октябрь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 110 военнослужащих и девять единиц техники.Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Каменское, Белогорье, Мирное и Пятихатки Запорожской области.ВСУ в итоге потеряли до 140 военнослужащих и 11 единиц техники. Уничтожены также станция радиоэлектронной борьбы "Нота", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и полевой склад боеприпасов.Авиацией, БПЛА, ракетными и артиллерийскими ударами был уничтожен очередной американский комплекс ЗРК Patriot, сообщили также в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткие цифры: ВСУ за неделю потеряли больше 13 тысяч боевиков 11 высокоточных ударов: уничтожены авиабазы и эшелоны с западной техникойАрмия России освободила Юрьевку в ДНР

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донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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