https://crimea.ria.ru/20240720/unichtozheny-dve-puskovye-ustanovki-i-radiolokatsionnaya-stantsiya-zrk-patriot-1139008784.html

Уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция ЗРК Patriot

Уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция ЗРК Patriot - РИА Новости Крым, 20.07.2024

Уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция ЗРК Patriot

Вооруженные силы России уничтожили очередную установку американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 20.07.2024

2024-07-20T13:19

2024-07-20T13:19

2024-07-20T13:22

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поставки западного оружия украине

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили очередную установку американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, российские системы ПВО сбили две оперативно-тактические ракеты ATACMS, четыре реактивных снаряда HIMARS и 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 27 над территорией России.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 630 самолетов, 277 вертолетов, 27 915 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16 620 танков и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 120 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 870 единиц специальной военной автомобильной техники.На минувшей неделе ВС России нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием по авиационным базам противника, объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ОПК Украины, средствам ПВО и радиоэлектронной борьбы ВСУ.На прошлой неделе были уничтожены семь пусковых установок M142 HIMARS производства США, подготовленных для нанесения ударов по территории Крыма, вместе с обслуживавшими их иностранными операторами.Читайте также на РИА Новости Крым:За первый сбитый F-16 российские военные получат 15 миллионов рублейГотовили удары по Крыму: на Украине уничтожено семь установок HIMARSКакие страны напрямую участвуют в конфликте на Украине

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, пво, himars, ракеты atacms, беспилотник (бпла, дрон), поставки западного оружия украине, вооруженные силы россии