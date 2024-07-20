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Уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция ЗРК Patriot - РИА Новости Крым, 20.07.2024
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Уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция ЗРК Patriot
Уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция ЗРК Patriot - РИА Новости Крым, 20.07.2024
Уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция ЗРК Patriot
Вооруженные силы России уничтожили очередную установку американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T13:19
2024-07-20T13:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили очередную установку американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, российские системы ПВО сбили две оперативно-тактические ракеты ATACMS, четыре реактивных снаряда HIMARS и 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 27 над территорией России.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 630 самолетов, 277 вертолетов, 27 915 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16 620 танков и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 120 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 870 единиц специальной военной автомобильной техники.На минувшей неделе ВС России нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием по авиационным базам противника, объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ОПК Украины, средствам ПВО и радиоэлектронной борьбы ВСУ.На прошлой неделе были уничтожены семь пусковых установок M142 HIMARS производства США, подготовленных для нанесения ударов по территории Крыма, вместе с обслуживавшими их иностранными операторами.Читайте также на РИА Новости Крым:За первый сбитый F-16 российские военные получат 15 миллионов рублейГотовили удары по Крыму: на Украине уничтожено семь установок HIMARSКакие страны напрямую участвуют в конфликте на Украине
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РИА Новости Крым
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5
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, пво, himars, ракеты atacms, беспилотник (бпла, дрон), поставки западного оружия украине, вооруженные силы россии
Уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция ЗРК Patriot

Армия России уничтожила 2 пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК Patriot

13:19 20.07.2024 (обновлено: 13:22 20.07.2024)
 
© Фото: DoD / Glenn FawcettЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© Фото: DoD / Glenn Fawcett
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили очередную установку американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах", - сказано в сообщении.
Кроме того, российские системы ПВО сбили две оперативно-тактические ракеты ATACMS, четыре реактивных снаряда HIMARS и 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 27 над территорией России.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 630 самолетов, 277 вертолетов, 27 915 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16 620 танков и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 120 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 870 единиц специальной военной автомобильной техники.
На минувшей неделе ВС России нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием по авиационным базам противника, объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ОПК Украины, средствам ПВО и радиоэлектронной борьбы ВСУ.
На прошлой неделе были уничтожены семь пусковых установок M142 HIMARS производства США, подготовленных для нанесения ударов по территории Крыма, вместе с обслуживавшими их иностранными операторами.
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