https://crimea.ria.ru/20240905/glavnye-novosti-kryma-5-sentyabrya-1140153832.html

Главные новости Крыма: 5 сентября

Главные новости Крыма: 5 сентября - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Главные новости Крыма: 5 сентября

Президент России Владимир Путин рассказал о выделении земли в Крыму участникам СВО. В Ялте открыли дополнительный корпус детского сада на 230 мест. В двух... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T22:03

2024-09-05T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин рассказал о выделении земли в Крыму участникам СВО. В Ялте открыли дополнительный корпус детского сада на 230 мест. В двух районах на севере Крыма объявили угрозу ЧС из-за подтоплений. На прокладку ливневок в Евпатории потребуется не менее 6 миллиардов рублей. Глава Крыма Сергей Аксенов уволил главу подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Участники СВО получат землю в Крыму – ПутинКрымские власти готовы сделать все, чтобы выделять земельные участки под жилье участникам СВО, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.Он добавил, что уже дал соответствующие поручения руководителям Министерства обороны и Генштаба. Глава государства заверил, что необходимые ресурсы будут выделены.Дополнительный корпус детсада открыли в ЯлтеВ Ялте открылся новый дополнительный корпус детского сада "Росинка", рассчитанный на 230 детей.Всего в дополнительном корпусе будет функционировать 10 групп, в том числе группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.Дошкольное учреждение оборудовано всем необходимым. Здесь есть пищеблок полного цикла, медицинский блок, спортивный и музыкальный залы. Предусмотрены и кабинеты специалистов, организована доступная среда для маломобильных групп населения, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Угроза ЧС объявлена в двух районах КрымаУгроза чрезвычайной ситуации муниципального характера объявлена в Джанкойском и Красноперекопском районах Крыма после подтоплений, которые вызваны сильными ливнями.По информации республиканского Главка МЧС, на данный момент обстановка на территории Джанкойского района стабилизировалась. Подтопленными остаются пять приусадебных участков в селе Кондратьево. На месте продолжает работать аэромобильная группировка республиканского главка МЧС, высокопроходимая и водооткачивающая техника, применяются мотопомпы.Вода быстро уходит с придомовых территорий. Работы по откачке воды продолжаются.На ливневки в Евпатории нужно 6 миллиардов рублейНа строительство ливневых стоков в Евпатории потребуется минимум 6 миллиардов рублей, сообщил глава администрации города Александр Юрьев.По словам мэра, в Евпатории насчитывается 371 улица вместе с прилегающими поселками, всего 67 из них оборудованы ливневыми стоками. До Нового года строительное управление Республики Крым предоставит проект создания ливневок во всем городе. На следующий год будет прорабатываться вопрос о выделении средств на строительство.Уволен глава подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго"Начальник подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго" уволен из-за неудовлетворительных показателей работы, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов отметил, что кадровые решения и далее будут приниматься на основании главного критерия – эффективности работы руководителя.

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https://crimea.ria.ru/20240905/voda-ushla-iz-domov--situatsiya-v-dzhankoyskom-rayone-kryma-1140142898.html

https://crimea.ria.ru/20240905/dostatochno-li-vody-v-chernorechenskom-vodokhranilische-v-sevastopole-1140149123.html

https://crimea.ria.ru/20240905/vozdukh-stal-chische-na-tsementnom-zavode-v-bakhchisarae-zapustili-novyy-filtr-1140147778.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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