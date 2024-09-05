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В Ялте открыли дополнительный корпус детского сада на 230 мест - РИА Новости Крым, 05.09.2024
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В Ялте открыли дополнительный корпус детского сада на 230 мест
В Ялте открыли дополнительный корпус детского сада на 230 мест - РИА Новости Крым, 05.09.2024
В Ялте открыли дополнительный корпус детского сада на 230 мест
Новый дополнительный корпус детского сада "Росинка", рассчитанный на 230 детей, открылся в Ялте. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T09:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Новый дополнительный корпус детского сада "Росинка", рассчитанный на 230 детей, открылся в Ялте. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Дошкольное учреждение оборудовано всем необходимым. Здесь есть пищеблок полного цикла, медицинский блок, спортивный и музыкальный залы. Предусмотрены и кабинеты специалистов, организована доступная среда для маломобильных групп населения.Корпус детского сада, по словам главы Крыма, построен в рамках федеральной государственной инвестиционной адресной программы и республиканской адресной инвестиционной программы."Сегодня перед нами стоят новые задачи по строительству, ремонту и модернизации объектов социальной сферы, системы образования", - подытожил Сергей Аксенов.В середине августа председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что до конца года в Крыму откроют два десятка новых детских садов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сферу образования Большой Ялты ждут перемены: что построят в регионеНовый образовательный центр заработал в столице КрымаВ Крыму откроют 12 новых школ до 2028 года
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РИА Новости Крым
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крым, ялта, сергей аксенов, дети, детский сад, новости крыма, общество
В Ялте открыли дополнительный корпус детского сада на 230 мест

В Ялте открылся новый дополнительный корпус детского сада на 230 мест - Аксенов

09:56 05.09.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Ялте открыли новый дополнительный корпус детского сада на 230 мест
В Ялте открыли новый дополнительный корпус детского сада на 230 мест
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Новый дополнительный корпус детского сада "Росинка", рассчитанный на 230 детей, открылся в Ялте. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Всего в дополнительном корпусе будет функционировать 10 групп, в том числе группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи", - написал глава региона в Telegram-канале.
Дошкольное учреждение оборудовано всем необходимым. Здесь есть пищеблок полного цикла, медицинский блок, спортивный и музыкальный залы. Предусмотрены и кабинеты специалистов, организована доступная среда для маломобильных групп населения.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Ялте открыли новый дополнительный корпус детского сада на 230 мест
В Ялте открыли новый дополнительный корпус детского сада на 230 мест
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
В Ялте открыли новый дополнительный корпус детского сада на 230 мест
Корпус детского сада, по словам главы Крыма, построен в рамках федеральной государственной инвестиционной адресной программы и республиканской адресной инвестиционной программы.
"Сегодня перед нами стоят новые задачи по строительству, ремонту и модернизации объектов социальной сферы, системы образования", - подытожил Сергей Аксенов.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Ялте открыли новый дополнительный корпус детского сада на 230 мест
В Ялте открыли новый дополнительный корпус детского сада на 230 мест
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
В Ялте открыли новый дополнительный корпус детского сада на 230 мест
В середине августа председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что до конца года в Крыму откроют два десятка новых детских садов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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КрымЯлтаСергей АксеновдетиДетский садНовости КрымаОбщество
 
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