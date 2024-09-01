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Сферу образования Большой Ялты ждут перемены: что построят в регионе
Сферу образования Большой Ялты ждут перемены: что построят в регионе - РИА Новости Крым, 01.09.2024
Сферу образования Большой Ялты ждут перемены: что построят в регионе
К новому учебному году в Ялтинском регионе отремонтировали 18 школ и планируется строительство еще четырех. Об этом сообщает городская администрация. РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T19:56
2024-09-01T19:56
2024-09-01T19:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. К новому учебному году в Ялтинском регионе отремонтировали 18 школ и планируется строительство еще четырех. Об этом сообщает городская администрация.Комплекс ремонтных работ к 1 сентября проведен в 18 школах Большой Ялты. На эти работы из муниципального бюджета выделено более 27 миллионов рублей. Также за счет средств городского бюджета проведены капитальные работы в ялтинских школах №1, №9, №11, Симеизской, Алупкинской школе №1 и детском саду №9, перечислили в администрации.Кроме того, за счет средств инвестора завершен капитальный ремонт начальной школы № 13. А за счет инвестиционных соглашений – текущий ремонт части помещений корпуса начальных классов в Гаспринской средней школе № 1.Сферу образования Ялты ждут преобразования – строительство четырех новых школ. Это учебные заведения в Никите и Кореизе (под каждое зарезервированы участки в Генплане), школа на Тимирязева. И самый грандиозный проект – строительство большого образовательного кластера в Понизовке на базе бывшей "Смены". Здесь планируется школа на 1100 мест и детсад на 250 мест, рассказали в администрации.И подчеркнули, что решается вопрос обустройства общежития для учителей и других молодых специалистов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на федеральные средства капитально отремонтируют все школыБезопасный маршрут: как в Крыму подготовили дороги к учебному годуНовые предметы в школах и оплата сверхурочки: что ждет россиян в сентябре
https://crimea.ria.ru/20240901/1-sentyabrya--den-znaniy-infografika-1140031500.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ялта, большая ялта, новости крыма, образование в крыму и севастополе, школа, учебный год, капремонт школ, строительство
Сферу образования Большой Ялты ждут перемены: что построят в регионе
В Большой Ялте запланировано строительство четырех новых школ – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. К новому учебному году в Ялтинском регионе отремонтировали 18 школ и планируется строительство еще четырех. Об этом сообщает городская администрация.
Комплекс ремонтных работ к 1 сентября проведен в 18 школах Большой Ялты. На эти работы из муниципального бюджета выделено более 27 миллионов рублей. Также за счет средств городского бюджета проведены капитальные работы в ялтинских школах №1, №9, №11, Симеизской, Алупкинской школе №1 и детском саду №9, перечислили в администрации.
Кроме того, за счет средств инвестора завершен капитальный ремонт начальной школы № 13. А за счет инвестиционных соглашений – текущий ремонт части помещений корпуса начальных классов в Гаспринской средней школе № 1.
Сферу образования Ялты ждут преобразования – строительство четырех новых школ. Это учебные заведения в Никите и Кореизе (под каждое зарезервированы участки в Генплане), школа на Тимирязева. И самый грандиозный проект – строительство большого образовательного кластера в Понизовке на базе бывшей "Смены". Здесь планируется школа на 1100 мест и детсад на 250 мест, рассказали в администрации.
И подчеркнули, что решается вопрос обустройства общежития для учителей и других молодых специалистов.
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