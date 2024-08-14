https://crimea.ria.ru/20240814/dva-desyatka-novykh-detskikh-sadov-otkroyut-v-krymu-do-kontsa-goda-1139588211.html
Два десятка новых детских садов откроют в Крыму до конца года
Два десятка новых детских садов откроют в Крыму до конца года - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Два десятка новых детских садов откроют в Крыму до конца года
Два десятка новых детских садов откроют в Крыму до конца текущего года. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совещания по... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T13:01
2024-08-14T13:01
2024-08-14T13:01
юрий гоцанюк
госпрограмма социально-экономического развития крыма
дети
детский сад
новости крыма
крым
совет министров рк
строительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/06/1131897920_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ddaea8ef37d12eb7afe47a46d443f95b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Два десятка новых детских садов откроют в Крыму до конца текущего года. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совещания по лицензированию объектов дошкольного образования.В частности, в селах Морском Судакского округа и Гришино Первомайского района продолжаются работы на двух объектах – на 140 и 130 мест соответственно. В селе Амурском Красногвардейского района возводят сад на 280 мест. В Новониколаевском микрорайоне крымской столицы строятся сад-ясли на 120 мест. Все объекты реализуются в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.На прошлой неделе президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии нового детского сада на 350 мест в Симферопольском микрорайоне "Пневматика".Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 200 детсадов и школ в Севастополе оборудуют защитной бронепленкойКак записать ребенка в детский сад в Крыму: кому положены льготыБолее 800 школ и садов Крыма попали в программу капремонта за 10 лет
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/06/1131897920_86:0:1195:832_1920x0_80_0_0_03a169e2f8a3d3ab516bb7da905a2dee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий гоцанюк, госпрограмма социально-экономического развития крыма, дети, детский сад, новости крыма, крым, совет министров рк, строительство
Два десятка новых детских садов откроют в Крыму до конца года
20 новых детских садов откроют в Крыму в текущем году