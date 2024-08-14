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Два десятка новых детских садов откроют в Крыму до конца года

Два десятка новых детских садов откроют в Крыму до конца года - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Два десятка новых детских садов откроют в Крыму до конца года

Два десятка новых детских садов откроют в Крыму до конца текущего года. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совещания по... РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T13:01

2024-08-14T13:01

2024-08-14T13:01

юрий гоцанюк

госпрограмма социально-экономического развития крыма

дети

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новости крыма

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совет министров рк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Два десятка новых детских садов откроют в Крыму до конца текущего года. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совещания по лицензированию объектов дошкольного образования.В частности, в селах Морском Судакского округа и Гришино Первомайского района продолжаются работы на двух объектах – на 140 и 130 мест соответственно. В селе Амурском Красногвардейского района возводят сад на 280 мест. В Новониколаевском микрорайоне крымской столицы строятся сад-ясли на 120 мест. Все объекты реализуются в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.На прошлой неделе президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии нового детского сада на 350 мест в Симферопольском микрорайоне "Пневматика".Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 200 детсадов и школ в Севастополе оборудуют защитной бронепленкойКак записать ребенка в детский сад в Крыму: кому положены льготыБолее 800 школ и садов Крыма попали в программу капремонта за 10 лет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, госпрограмма социально-экономического развития крыма, дети, детский сад, новости крыма, крым, совет министров рк, строительство