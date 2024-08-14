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Два десятка новых детских садов откроют в Крыму до конца года - РИА Новости Крым, 14.08.2024
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Два десятка новых детских садов откроют в Крыму до конца года
Два десятка новых детских садов откроют в Крыму до конца года - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Два десятка новых детских садов откроют в Крыму до конца года
Два десятка новых детских садов откроют в Крыму до конца текущего года. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совещания по... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T13:01
2024-08-14T13:01
юрий гоцанюк
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детский сад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Два десятка новых детских садов откроют в Крыму до конца текущего года. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совещания по лицензированию объектов дошкольного образования.В частности, в селах Морском Судакского округа и Гришино Первомайского района продолжаются работы на двух объектах – на 140 и 130 мест соответственно. В селе Амурском Красногвардейского района возводят сад на 280 мест. В Новониколаевском микрорайоне крымской столицы строятся сад-ясли на 120 мест. Все объекты реализуются в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.На прошлой неделе президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии нового детского сада на 350 мест в Симферопольском микрорайоне "Пневматика".Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 200 детсадов и школ в Севастополе оборудуют защитной бронепленкойКак записать ребенка в детский сад в Крыму: кому положены льготыБолее 800 школ и садов Крыма попали в программу капремонта за 10 лет
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РИА Новости Крым
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96
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юрий гоцанюк, госпрограмма социально-экономического развития крыма, дети, детский сад, новости крыма, крым, совет министров рк, строительство
Два десятка новых детских садов откроют в Крыму до конца года

20 новых детских садов откроют в Крыму в текущем году

13:01 14.08.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ селе Лобаново Джанкойского района открылся новый детский сад
В селе Лобаново Джанкойского района открылся новый детский сад
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Два десятка новых детских садов откроют в Крыму до конца текущего года. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совещания по лицензированию объектов дошкольного образования.

"В Республике Крым в прошлом году было введено в эксплуатацию 18 детских садов, к 1 сентября 2024 года планируется открыть еще 20 детсадов на 4,6 тысячи мест", – написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.

В частности, в селах Морском Судакского округа и Гришино Первомайского района продолжаются работы на двух объектах – на 140 и 130 мест соответственно. В селе Амурском Красногвардейского района возводят сад на 280 мест. В Новониколаевском микрорайоне крымской столицы строятся сад-ясли на 120 мест. Все объекты реализуются в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии нового детского сада на 350 мест в Симферопольском микрорайоне "Пневматика".
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Юрий ГоцанюкГоспрограмма социально-экономического развития КрымадетиДетский садНовости КрымаКрымСовет министров РКСтроительство
 
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