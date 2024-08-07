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Путин открыл новый детский сад в Симферополе - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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Путин открыл новый детский сад в Симферополе
Путин открыл новый детский сад в Симферополе - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Путин открыл новый детский сад в Симферополе
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии нового детского сада на 350 мест в Симферопольском микрорайоне "Пневматика". Мероприятие РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T14:42
2024-08-07T15:04
детский сад
симферополь
владимир путин (политик)
крым
новости крыма
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии нового детского сада на 350 мест в Симферопольском микрорайоне "Пневматика". Мероприятие прошло в рамках совещания главы государства с членами правительства.По словам главы Крыма Сергея Аксенова, очередность по дошкольному образованию в регионе полностью закрыта."Все ваши решения воплощаются в жизнь. Двигаемся. По дошкольному образованию 100-процентная обеспеченность, в этом году больше 20 детсадов будет сдано в эксплуатацию, введено 4600 мест. Мы достигли планки, которую вы ставили в 2014 году", - доложил Аксенов.Он также сообщил, что в Крыму будет построена школа XXI века на 1100 мест, где будет уделено внимание патриотической теме. Кроме того, идет работа по созданию университетского кампуса на базе Крымского федерального университета, где будут более углубленно готовить специалистов по разным направления.Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, подчеркнул, что по всей цепочке непрерывного образования, начиная от дошкольного, в Крыму построены более полутысячи новых учреждений."Этот чудесный объект, который мы видим - один из 509, которые появились в республике. Когда начинали 10 лет назад - обеспеченность была 40%, сейчас - 100%. Огромную работу сделали строители", - сказал он."Строительный комплекс Крыма растет", - констатировал президент России.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 200 детсадов и школ в Севастополе оборудуют защитной бронепленкойКак записать ребенка в детский сад в Крыму: кому положены льготыВ России застройщиков обяжут возводить школы и больницы
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детский сад, симферополь, владимир путин (политик), крым, новости крыма, видео, сергей аксенов, видео
Путин открыл новый детский сад в Симферополе

Путин с Аксеновым открыли новый детский сад в Крыму

14:42 07.08.2024 (обновлено: 15:04 07.08.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии нового детского сада на 350 мест в Симферопольском микрорайоне "Пневматика". Мероприятие прошло в рамках совещания главы государства с членами правительства.
"Спасибо вам, удачи на новом месте работы, у вас особая миссия", - сказал президент, обращаясь к сотрудникам нового сада.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, очередность по дошкольному образованию в регионе полностью закрыта.
"Все ваши решения воплощаются в жизнь. Двигаемся. По дошкольному образованию 100-процентная обеспеченность, в этом году больше 20 детсадов будет сдано в эксплуатацию, введено 4600 мест. Мы достигли планки, которую вы ставили в 2014 году", - доложил Аксенов.
Он также сообщил, что в Крыму будет построена школа XXI века на 1100 мест, где будет уделено внимание патриотической теме. Кроме того, идет работа по созданию университетского кампуса на базе Крымского федерального университета, где будут более углубленно готовить специалистов по разным направления.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, подчеркнул, что по всей цепочке непрерывного образования, начиная от дошкольного, в Крыму построены более полутысячи новых учреждений.
"Этот чудесный объект, который мы видим - один из 509, которые появились в республике. Когда начинали 10 лет назад - обеспеченность была 40%, сейчас - 100%. Огромную работу сделали строители", - сказал он.
"Строительный комплекс Крыма растет", - констатировал президент России.
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Детский садСимферопольВладимир Путин (политик)КрымНовости КрымаВидеоСергей Аксенов
 
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