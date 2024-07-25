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В России застройщиков обяжут возводить школы и больницы
В России застройщиков обяжут возводить школы и больницы - РИА Новости Крым, 25.07.2024
В России застройщиков обяжут возводить школы и больницы
Госдума приняла в первом чтении поправки в Градостроительный кодекс РФ, которые обязуют застройщиков возводить социальную инфраструктуру при возведении новых... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T15:32
2024-07-25T15:32
2024-07-25T15:34
государственная дума рф
закон и право
строительство
стройка
образование в россии
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении поправки в Градостроительный кодекс РФ, которые обязуют застройщиков возводить социальную инфраструктуру при возведении новых жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Председатель Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов уточнил, что речь идет о школах, детских садах, объектах здравоохранения при вводе в строй многоквартирных жилых домов.По его словам, сегодня обеспеченность социальными учреждениями в некоторых регионах весьма невысокая из‑за того, что "идет большая комплексная застройка и социальные объекты не успевают строиться"."В свое время мы передали большое количество полномочий по градостроительной политике в регионы. Среди них есть и установление норм и правил обеспеченности социальными объектами. Но, как мы сегодня видим, не все регионы эти нормы и правила соблюдают. Мы планируем ввести обязательную синхронизацию ввода социальных объектов с вводом жилья", - добавил парламентарий.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым заходят крупные застройщики – что будет с ценами на жильеЛьготная ипотека – все: ждать ли снижения цен на жильеЭксперт оценил доступность жилья в Крыму и Севастополе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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государственная дума рф, закон и право, строительство, стройка, образование в россии, здравоохранение в россии
В России застройщиков обяжут возводить школы и больницы
Госдума предложила обязать застройщиков возводить школы и больницы рядом с ЖК
15:32 25.07.2024 (обновлено: 15:34 25.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении поправки в Градостроительный кодекс РФ, которые обязуют застройщиков возводить социальную инфраструктуру при возведении новых жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
"Законопроект предусматривает, что, если решение о комплексном развитии территории будет реализовываться оператором КРТ, такое решение должно предусматривать обязательство обеспечить строительство объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, а также предназначенных для обеспечения общественного порядка и безопасности на такой территории", - говорится в сообщении.
Председатель Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов уточнил, что речь идет о школах, детских садах, объектах здравоохранения при вводе в строй многоквартирных жилых домов.
По его словам, сегодня обеспеченность социальными учреждениями в некоторых регионах весьма невысокая из‑за того, что "идет большая комплексная застройка и социальные объекты не успевают строиться".
"В свое время мы передали большое количество полномочий по градостроительной политике в регионы. Среди них есть и установление норм и правил обеспеченности социальными объектами. Но, как мы сегодня видим, не все регионы эти нормы и правила соблюдают. Мы планируем ввести обязательную синхронизацию ввода социальных объектов с вводом жилья", - добавил парламентарий.
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