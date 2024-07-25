https://crimea.ria.ru/20240725/v-rossii-zastroyschikov-obyazhut-vozvodit-shkoly-i-bolnitsy-1139123296.html

В России застройщиков обяжут возводить школы и больницы

В России застройщиков обяжут возводить школы и больницы - РИА Новости Крым, 25.07.2024

В России застройщиков обяжут возводить школы и больницы

Госдума приняла в первом чтении поправки в Градостроительный кодекс РФ, которые обязуют застройщиков возводить социальную инфраструктуру при возведении новых... РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T15:32

2024-07-25T15:32

2024-07-25T15:34

государственная дума рф

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строительство

стройка

образование в россии

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении поправки в Градостроительный кодекс РФ, которые обязуют застройщиков возводить социальную инфраструктуру при возведении новых жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Председатель Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов уточнил, что речь идет о школах, детских садах, объектах здравоохранения при вводе в строй многоквартирных жилых домов.По его словам, сегодня обеспеченность социальными учреждениями в некоторых регионах весьма невысокая из‑за того, что "идет большая комплексная застройка и социальные объекты не успевают строиться"."В свое время мы передали большое количество полномочий по градостроительной политике в регионы. Среди них есть и установление норм и правил обеспеченности социальными объектами. Но, как мы сегодня видим, не все регионы эти нормы и правила соблюдают. Мы планируем ввести обязательную синхронизацию ввода социальных объектов с вводом жилья", - добавил парламентарий.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым заходят крупные застройщики – что будет с ценами на жильеЛьготная ипотека – все: ждать ли снижения цен на жильеЭксперт оценил доступность жилья в Крыму и Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, закон и право, строительство, стройка, образование в россии, здравоохранение в россии