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В Крым заходят крупные застройщики – что будет с ценами на жилье - РИА Новости Крым, 25.07.2024
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В Крым заходят крупные застройщики – что будет с ценами на жилье
В Крым заходят крупные застройщики – что будет с ценами на жилье - РИА Новости Крым, 25.07.2024
В Крым заходят крупные застройщики – что будет с ценами на жилье
Крупные материковые строительные компании с сентября начнут реализовывать свои проекты на территории Крыма, что может привести к росту цен на недвижимость в... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T08:57
2024-07-25T08:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Крупные материковые строительные компании с сентября начнут реализовывать свои проекты на территории Крыма, что может привести к росту цен на недвижимость в регионе. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразила руководитель отдела продаж международной группы компаний по продаже недвижимости Полина Васильева.Она объяснила свой прогноз ценовых изменений на рынке качеством строящейся недвижимости, которая предполагает федеральные стандарты.Кроме того, в Судаке и Алуште планируют реализовать несколько проектов местных компаний, цена на метры в которых будет сравнима со стоимостью жилья в Сочи и Анапе – от 450 до 700 тысяч рублей за квадратный метр, добавила Васильева.Специалист в сфере недвижимости отмечает, что подспорьем для более массового интереса крупных компаний к Крыму может стать развитие банковской системы на полуострове.При этом давать прогнозы на снижение или повышение цен на недвижимость в Крыму при массовом заходе крупных девелоперов сейчас рано, все будет зависеть от экономической ситуации и ценовой политики самих компаний, убеждены эксперты.Читайте также на РИА Новости Крым:Льготная ипотека – все: ждать ли снижения цен на жильеЭксперт оценил доступность жилья в Крыму и СевастополеЭксперт предрекла заход в Крым крупных застройщиков из Москвы и Питера
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В Крым заходят крупные застройщики – что будет с ценами на жилье

С сентября в Крыму ожидается рост цен на недвижимость – эксперт

08:57 25.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Крупные материковые строительные компании с сентября начнут реализовывать свои проекты на территории Крыма, что может привести к росту цен на недвижимость в регионе. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразила руководитель отдела продаж международной группы компаний по продаже недвижимости Полина Васильева.

"Понижения цен мы не ждем. В регион заходят московские застройщики, что поспособствует поднятию цен. С сентября по декабрь крупные компании начнут работать над шестью интересными проектами", - сказала Васильева.

Она объяснила свой прогноз ценовых изменений на рынке качеством строящейся недвижимости, которая предполагает федеральные стандарты.
Кроме того, в Судаке и Алуште планируют реализовать несколько проектов местных компаний, цена на метры в которых будет сравнима со стоимостью жилья в Сочи и Анапе – от 450 до 700 тысяч рублей за квадратный метр, добавила Васильева.
Специалист в сфере недвижимости отмечает, что подспорьем для более массового интереса крупных компаний к Крыму может стать развитие банковской системы на полуострове.

"Раньше у нас был только один банк и мы мечтали о приходе крупного. Сейчас у нас очень много банков, которые начали выдавать ипотеки и финансировать программы. Вся эта инфраструктура тоже способствует привлечению крупных застройщиков", - заявил эксперт.

При этом давать прогнозы на снижение или повышение цен на недвижимость в Крыму при массовом заходе крупных девелоперов сейчас рано, все будет зависеть от экономической ситуации и ценовой политики самих компаний, убеждены эксперты.
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