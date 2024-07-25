https://crimea.ria.ru/20240725/v-krym-zakhodyat-krupnye-zastroyschiki--chto-budet-s-tsenami-na-zhile-1139100290.html

В Крым заходят крупные застройщики – что будет с ценами на жилье

В Крым заходят крупные застройщики – что будет с ценами на жилье - РИА Новости Крым, 25.07.2024

В Крым заходят крупные застройщики – что будет с ценами на жилье

Крупные материковые строительные компании с сентября начнут реализовывать свои проекты на территории Крыма, что может привести к росту цен на недвижимость в... РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T08:57

2024-07-25T08:57

2024-07-25T08:57

эксклюзивы риа новости крым

крым

жилье

жилье в крыму

недвижимость

недвижимость в крыму

цены в крыму

мнения

полина васильева

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/07/1121079945_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_346fdeb6f524939546ebbef098d966cf.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Крупные материковые строительные компании с сентября начнут реализовывать свои проекты на территории Крыма, что может привести к росту цен на недвижимость в регионе. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразила руководитель отдела продаж международной группы компаний по продаже недвижимости Полина Васильева.Она объяснила свой прогноз ценовых изменений на рынке качеством строящейся недвижимости, которая предполагает федеральные стандарты.Кроме того, в Судаке и Алуште планируют реализовать несколько проектов местных компаний, цена на метры в которых будет сравнима со стоимостью жилья в Сочи и Анапе – от 450 до 700 тысяч рублей за квадратный метр, добавила Васильева.Специалист в сфере недвижимости отмечает, что подспорьем для более массового интереса крупных компаний к Крыму может стать развитие банковской системы на полуострове.При этом давать прогнозы на снижение или повышение цен на недвижимость в Крыму при массовом заходе крупных девелоперов сейчас рано, все будет зависеть от экономической ситуации и ценовой политики самих компаний, убеждены эксперты.Читайте также на РИА Новости Крым:Льготная ипотека – все: ждать ли снижения цен на жильеЭксперт оценил доступность жилья в Крыму и СевастополеЭксперт предрекла заход в Крым крупных застройщиков из Москвы и Питера

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, жилье, жилье в крыму, недвижимость, недвижимость в крыму, цены в крыму, мнения, полина васильева, новости крыма