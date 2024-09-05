https://crimea.ria.ru/20240905/stoimost-polisov-osago--zhdat-li-rosta-v-blizhayshee-vremya-1140118023.html

Стоимость полисов ОСАГО – ждать ли роста в ближайшее время

Стоимость полисов ОСАГО – ждать ли роста в ближайшее время - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Стоимость полисов ОСАГО – ждать ли роста в ближайшее время

Предпосылок для роста стоимости полисов ОСАГО в России сейчас нет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор по методологии страхования... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T21:31

2024-09-05T21:31

2024-09-05T21:31

радио "спутник в крыму"

осаго

евгений васильев

мнения

автомобиль

страхование

российский союз автостраховщиков (рса)

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Рынок автострахования не видит предпосылок к росту стоимости ОСАГО Рынок автострахования не видит предпосылок к росту стоимости ОСАГО audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Предпосылок для роста стоимости полисов ОСАГО в России сейчас нет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор по методологии страхования Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Васильев.По словам эксперта, в 2022 году рост был связан с резким скачком цен на запчасти – до 30%. Сегодня стоимость запчастей стабилизировалась, поэтому оснований для резкого роста стоимости полиса ОСАГО тоже нет.При этом он напомнил, что ОСАГО для автомобилистов тем дешевле, чем меньше нарушений и аварий совершает водитель. Также он пояснил, что расчет стоимости страховых выплат происходит, исходя из цены неоригинальных запасных частей – таковы рекомендации Центробанка РФ. По словам эксперта, сегодня без страховки ездят около 10% россиян, но число таких нарушений снизит новая практика, которую совсем скоро планируют внедрить на автодорогах страны – наличие полиса будут контролировать с помощью видеокамер.В июне Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства. При этом новый закон сохраняет необходимость оформления полиса для перемещения по дорогам, подчеркивала ранее начальник управления методологии урегулирования убытков Российского Союза Автостраховщиков Екатерина Гринева.Читайте также на РИА Новости Крым:Действие полиса ОСАГО расширят на территорию Белоруссии с 1 октябряДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварииВыплаты по ОСАГО увеличат вдвое: страховщики указали на возможные риски

https://crimea.ria.ru/20240619/novyy-zakon-ob-osago--chto-menyaetsya-dlya-avtovladeltsev-1138208367.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

осаго, евгений васильев, мнения, автомобиль, страхование, российский союз автостраховщиков (рса)