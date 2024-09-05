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Стоимость полисов ОСАГО – ждать ли роста в ближайшее время - РИА Новости Крым, 05.09.2024
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Стоимость полисов ОСАГО – ждать ли роста в ближайшее время
Стоимость полисов ОСАГО – ждать ли роста в ближайшее время - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Стоимость полисов ОСАГО – ждать ли роста в ближайшее время
Предпосылок для роста стоимости полисов ОСАГО в России сейчас нет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор по методологии страхования... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T21:31
2024-09-05T21:31
радио "спутник в крыму"
осаго
евгений васильев
мнения
автомобиль
страхование
российский союз автостраховщиков (рса)
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Рынок автострахования не видит предпосылок к росту стоимости ОСАГО
Рынок автострахования не видит предпосылок к росту стоимости ОСАГО
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Предпосылок для роста стоимости полисов ОСАГО в России сейчас нет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор по методологии страхования Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Васильев.По словам эксперта, в 2022 году рост был связан с резким скачком цен на запчасти – до 30%. Сегодня стоимость запчастей стабилизировалась, поэтому оснований для резкого роста стоимости полиса ОСАГО тоже нет.При этом он напомнил, что ОСАГО для автомобилистов тем дешевле, чем меньше нарушений и аварий совершает водитель. Также он пояснил, что расчет стоимости страховых выплат происходит, исходя из цены неоригинальных запасных частей – таковы рекомендации Центробанка РФ. По словам эксперта, сегодня без страховки ездят около 10% россиян, но число таких нарушений снизит новая практика, которую совсем скоро планируют внедрить на автодорогах страны – наличие полиса будут контролировать с помощью видеокамер.В июне Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства. При этом новый закон сохраняет необходимость оформления полиса для перемещения по дорогам, подчеркивала ранее начальник управления методологии урегулирования убытков Российского Союза Автостраховщиков Екатерина Гринева.Читайте также на РИА Новости Крым:Действие полиса ОСАГО расширят на территорию Белоруссии с 1 октябряДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварииВыплаты по ОСАГО увеличат вдвое: страховщики указали на возможные риски
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осаго, евгений васильев, мнения, автомобиль, страхование, российский союз автостраховщиков (рса)
Стоимость полисов ОСАГО – ждать ли роста в ближайшее время

Рынок автострахования не видит предпосылок к росту стоимости ОСАГО

21:31 05.09.2024
 
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Рублевые купюры и монеты разного достоинства - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Предпосылок для роста стоимости полисов ОСАГО в России сейчас нет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор по методологии страхования Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Васильев.

"На сегодня о каких-либо инициативах, которые могли бы привести к росту стоимости полиса ОСАГО, мне не известно", – сказал Васильев.

Рынок автострахования не видит предпосылок к росту стоимости ОСАГО
21:31
По словам эксперта, в 2022 году рост был связан с резким скачком цен на запчасти – до 30%. Сегодня стоимость запчастей стабилизировалась, поэтому оснований для резкого роста стоимости полиса ОСАГО тоже нет.

"Если не будет происходить каких-то серьезных потрясений на этом рынке, усложнений логистических цепочек или каких-то законодательных изменений – например, если государство решит изменить страховые суммы – если ничего этого происходить не будет, то цена (полиса ОСАГО – ред.) сохранится на том же уровне, что и сейчас", – продолжил гость эфира.

При этом он напомнил, что ОСАГО для автомобилистов тем дешевле, чем меньше нарушений и аварий совершает водитель. Также он пояснил, что расчет стоимости страховых выплат происходит, исходя из цены неоригинальных запасных частей – таковы рекомендации Центробанка РФ. По словам эксперта, сегодня без страховки ездят около 10% россиян, но число таких нарушений снизит новая практика, которую совсем скоро планируют внедрить на автодорогах страны – наличие полиса будут контролировать с помощью видеокамер.
В июне Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства. При этом новый закон сохраняет необходимость оформления полиса для перемещения по дорогам, подчеркивала ранее начальник управления методологии урегулирования убытков Российского Союза Автостраховщиков Екатерина Гринева.
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Радио "Спутник в Крыму"ОСАГОЕвгений ВасильевМненияАвтомобильСтрахованиеРоссийский союз автостраховщиков (РСА)
 
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22:30Главное за день: 5 сентября
22:03Главные новости Крыма: 5 сентября
21:31Стоимость полисов ОСАГО – ждать ли роста в ближайшее время
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