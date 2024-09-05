https://crimea.ria.ru/20240905/v-krasnogvardeyskoy-tsrb-prodolzhaetsya-kapremont-statsionarnogo-kompleksa-1140151600.html

В Красногвардейской ЦРБ продолжается капремонт стационарного комплекса

В Красногвардейской ЦРБ продолжается капремонт стационарного комплекса - РИА Новости Крым, 05.09.2024

В Красногвардейской ЦРБ продолжается капремонт стационарного комплекса

В Красногвардейской центральной районной больнице продолжается капитальный ремонт главного корпуса стационарно-лечебного комплекса, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T19:46

2024-09-05T19:46

2024-09-05T19:46

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капремонт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Красногвардейской центральной районной больнице продолжается капитальный ремонт главного корпуса стационарно-лечебного комплекса, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.По данным Минздрава, четырехэтажный стационарно-лечебный комплекс находится в селе Восход.Ремонт проводится поэтапно, не приостанавливая процесс оказания медицинской помощи, отметили в Минздраве. В отремонтированных помещениях базируются отделения травматологии, терапии, хирургии и реанимации. А отделение неврологии, которое ранее также располагалось в этом корпусе, временно переведено в здание Октябрьской районной больницы.Завершить работы в полном объеме планируется в 2025 году, уточнили в ведомстве.В текущем году на модернизацию учреждений первичного звена здравоохранения в Крыму предусмотрены 1,1 млрд рублей, в следующем – 1,7 млрд, сообщила ранее пресс-служба республиканского минздрава по итогам рабочего визита министра здравоохранения России Михаила Мурашко в лечебные учреждения западного Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Две новых амбулатории открыли в СудакеВ Крым поступили более 100 единиц медицинского оборудования с начала годаВласти проверили ход строительства новой поликлиники в Симферополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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