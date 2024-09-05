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В Красногвардейской ЦРБ продолжается капремонт стационарного комплекса
В Красногвардейской ЦРБ продолжается капремонт стационарного комплекса - РИА Новости Крым, 05.09.2024
В Красногвардейской ЦРБ продолжается капремонт стационарного комплекса
В Красногвардейской центральной районной больнице продолжается капитальный ремонт главного корпуса стационарно-лечебного комплекса, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T19:46
2024-09-05T19:46
2024-09-05T19:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Красногвардейской центральной районной больнице продолжается капитальный ремонт главного корпуса стационарно-лечебного комплекса, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.По данным Минздрава, четырехэтажный стационарно-лечебный комплекс находится в селе Восход.Ремонт проводится поэтапно, не приостанавливая процесс оказания медицинской помощи, отметили в Минздраве. В отремонтированных помещениях базируются отделения травматологии, терапии, хирургии и реанимации. А отделение неврологии, которое ранее также располагалось в этом корпусе, временно переведено в здание Октябрьской районной больницы.Завершить работы в полном объеме планируется в 2025 году, уточнили в ведомстве.В текущем году на модернизацию учреждений первичного звена здравоохранения в Крыму предусмотрены 1,1 млрд рублей, в следующем – 1,7 млрд, сообщила ранее пресс-служба республиканского минздрава по итогам рабочего визита министра здравоохранения России Михаила Мурашко в лечебные учреждения западного Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Две новых амбулатории открыли в СудакеВ Крым поступили более 100 единиц медицинского оборудования с начала годаВласти проверили ход строительства новой поликлиники в Симферополе
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РИА Новости Крым
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красногвардейский район, крым, новости крыма, минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, больница, капремонт, здоровье
В Красногвардейской ЦРБ продолжается капремонт стационарного комплекса
В Красногвардейской больнице в Крыму продолжается капремонт стационарного комплекса
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Красногвардейской центральной районной больнице продолжается капитальный ремонт главного корпуса стационарно-лечебного комплекса, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.
По данным Минздрава, четырехэтажный стационарно-лечебный комплекс находится в селе Восход.
"В настоящее время строительная готовность объекта составляет 69%. На данный момент выполнен ремонт третьего этажа, завершается ремонт второго этажа (готовность составляет 89%). Ведутся демонтажные работы на цокольном этаже. Также проводится монтаж фасада, потолков, электрики и вентиляции", – говорится в сообщении.
Ремонт проводится поэтапно, не приостанавливая процесс оказания медицинской помощи, отметили в Минздраве. В отремонтированных помещениях базируются отделения травматологии, терапии, хирургии и реанимации. А отделение неврологии, которое ранее также располагалось в этом корпусе, временно переведено в здание Октябрьской районной больницы.
Завершить работы в полном объеме планируется в 2025 году, уточнили в ведомстве.
В текущем году на модернизацию учреждений первичного звена здравоохранения в Крыму предусмотрены 1,1 млрд рублей, в следующем – 1,7 млрд, сообщила ранее
пресс-служба республиканского минздрава по итогам рабочего визита министра здравоохранения России Михаила Мурашко в лечебные учреждения западного Крыма.
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