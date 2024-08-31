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Две новых амбулатории открыли в Судаке - РИА Новости Крым, 31.08.2024
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Две новых амбулатории открыли в Судаке
Две новых амбулатории открыли в Судаке - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Две новых амбулатории открыли в Судаке
В Судакском городском округе завершено строительство двух модульных врачебных амбулаторий, новые здания медучреждений открыли в селах Веселое и Солнечная... РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T08:14
2024-08-31T08:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Судакском городском округе завершено строительство двух модульных врачебных амбулаторий, новые здания медучреждений открыли в селах Веселое и Солнечная Долина, сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.К амбулатории села Солнечная Долина на медицинское обслуживание прикреплено порядка 3000 человек, к амбулатории села Веселое – почти 2000 местных жителей, уточнили в ведомстве.Амбулатории укомплектованы всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи в соответствии со стандартом оснащения, подчеркнули в Минздраве.Строительство объектов реализовано в рамках ведомственной целевой программы "Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов", уточнили в ведомстве.В текущем году на модернизацию учреждений первичного звена здравоохранения в Крыму предусмотрены 1,1 млрд рублей, в следующем – 1,7 млрд, сообщила ранее пресс-служба республиканского минздрава по итогам рабочего визита министра здравоохранения России Михаила Мурашко в лечебные учреждения западного Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым поступили более 100 единиц медицинского оборудования с начала годаВласти проверили ход строительства новой поликлиники в СимферополеКогда достроят уникальный для РФ центр реабилитации детей в Крыму
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судак, новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма
Две новых амбулатории открыли в Судаке

В Судаке состоялось открытие двух модульных врачебных амбулаторий – Минздрав

08:14 31.08.2024
 
© Telegram-канал Минздрава КрымаВ Судаке открылись модульные врачебные амбулатории
В Судаке открылись модульные врачебные амбулатории
© Telegram-канал Минздрава Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Судакском городском округе завершено строительство двух модульных врачебных амбулаторий, новые здания медучреждений открыли в селах Веселое и Солнечная Долина, сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

"В медучреждениях трудятся квалифицированные медицинские работники – врачи и средний медицинский персонал. Теперь медики оказывают помощь пациентам в комфортных и современных условиях", – говорится в сообщении.

К амбулатории села Солнечная Долина на медицинское обслуживание прикреплено порядка 3000 человек, к амбулатории села Веселое – почти 2000 местных жителей, уточнили в ведомстве.
Амбулатории укомплектованы всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи в соответствии со стандартом оснащения, подчеркнули в Минздраве.
Строительство объектов реализовано в рамках ведомственной целевой программы "Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов", уточнили в ведомстве.
© Telegram-канал Минздрава КрымаВ Судаке открылись модульные врачебные амбулатории
В Судаке открылись модульные врачебные амбулатории
1 из 4
В Судаке открылись модульные врачебные амбулатории
© Telegram-канал Минздрава Крыма
© Telegram-канал Минздрава КрымаВ Судаке открылись модульные врачебные амбулатории
В Судаке открылись модульные врачебные амбулатории
2 из 4
В Судаке открылись модульные врачебные амбулатории
© Telegram-канал Минздрава Крыма
© Telegram-канал Минздрава КрымаВ Судаке открылись модульные врачебные амбулатории
В Судаке открылись модульные врачебные амбулатории
3 из 4
В Судаке открылись модульные врачебные амбулатории
© Telegram-канал Минздрава Крыма
© Telegram-канал Минздрава КрымаВ Судаке открылись модульные врачебные амбулатории
В Судаке открылись модульные врачебные амбулатории
4 из 4
В Судаке открылись модульные врачебные амбулатории
© Telegram-канал Минздрава Крыма
1 из 4
В Судаке открылись модульные врачебные амбулатории
© Telegram-канал Минздрава Крыма
2 из 4
В Судаке открылись модульные врачебные амбулатории
© Telegram-канал Минздрава Крыма
3 из 4
В Судаке открылись модульные врачебные амбулатории
© Telegram-канал Минздрава Крыма
4 из 4
В Судаке открылись модульные врачебные амбулатории
© Telegram-канал Минздрава Крыма
В текущем году на модернизацию учреждений первичного звена здравоохранения в Крыму предусмотрены 1,1 млрд рублей, в следующем – 1,7 млрд, сообщила ранее пресс-служба республиканского минздрава по итогам рабочего визита министра здравоохранения России Михаила Мурашко в лечебные учреждения западного Крыма.
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