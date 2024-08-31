https://crimea.ria.ru/20240831/dve-novykh-ambulatorii-otkryli-v-sudake-1140011116.html

Две новых амбулатории открыли в Судаке

Две новых амбулатории открыли в Судаке - РИА Новости Крым, 31.08.2024

Две новых амбулатории открыли в Судаке

В Судакском городском округе завершено строительство двух модульных врачебных амбулаторий, новые здания медучреждений открыли в селах Веселое и Солнечная... РИА Новости Крым, 31.08.2024

2024-08-31T08:14

2024-08-31T08:14

2024-08-31T08:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Судакском городском округе завершено строительство двух модульных врачебных амбулаторий, новые здания медучреждений открыли в селах Веселое и Солнечная Долина, сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.К амбулатории села Солнечная Долина на медицинское обслуживание прикреплено порядка 3000 человек, к амбулатории села Веселое – почти 2000 местных жителей, уточнили в ведомстве.Амбулатории укомплектованы всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи в соответствии со стандартом оснащения, подчеркнули в Минздраве.Строительство объектов реализовано в рамках ведомственной целевой программы "Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов", уточнили в ведомстве.В текущем году на модернизацию учреждений первичного звена здравоохранения в Крыму предусмотрены 1,1 млрд рублей, в следующем – 1,7 млрд, сообщила ранее пресс-служба республиканского минздрава по итогам рабочего визита министра здравоохранения России Михаила Мурашко в лечебные учреждения западного Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым поступили более 100 единиц медицинского оборудования с начала годаВласти проверили ход строительства новой поликлиники в СимферополеКогда достроят уникальный для РФ центр реабилитации детей в Крыму

https://crimea.ria.ru/20240827/v-krymu-startovala-vaktsinatsiya-ot-grippa-1139920586.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма