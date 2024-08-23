https://crimea.ria.ru/20240823/vlasti-proverili-khod-stroitelstva-novoy-polikliniki-v-simferopole-1139803825.html

Власти проверили ход строительства новой поликлиники в Симферополе

Власти проверили ход строительства новой поликлиники в Симферополе - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Власти проверили ход строительства новой поликлиники в Симферополе

Власти Крыма снова проверили строительство новой поликлиники на улице Яблочкова в поселке городского типа Грэсовский города Симферополя. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T08:36

2024-08-23T08:36

2024-08-23T08:36

симферополь

нацпроекты в крыму

здравоохранение в крыму и севастополе

нацпроект "здравоохранение"

новости крыма

больница

здоровье

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/16/1139810292_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_f2a18d25addd56c6c377709de6aad124.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Власти Крыма снова проверили строительство новой поликлиники на улице Яблочкова в поселке городского типа Грэсовский города Симферополя. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк."Регулярно проводим контроль за ходом строительства поликлиники на улице Яблочкова в поселке городского типа Грэсовский города Симферополя. Ранее было дано поручение увеличить количество рабочих и стройматериалов на объекте, чтобы избежать рисков отставания и задержек, а также уложиться в заданные сроки", – сказал председатель Совмина РК.Юрий Гоцанюк напомнил, что здесь смогут получать первичную медико-санитарную помощь более 20 тысяч горожан. В штате поликлиники будут работать порядка 184 сотрудников.Также, по информации Юрия Гоцанюка, на всех этажах и во всех кабинетах будет создана безбарьерная среда для удобства маломобильных граждан. Установят лифты, пандусы с нескользящим покрытием, нанесут тактильные полосы на ступенях лестниц и основных маршрутах.Объект реализуется в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" нацпроекта "Здравоохранение".Ранее в пресс-службе правительства Крыма сообщали, что на строительство поликлиники в пгт Грэсовский предусмотрено более 1 миллиарда рублей. Завершить объект, согласно проекту, должны до конца 2024 года. В начале августа Юрий Гоцанюк после очередной проверки строительства поликлиники сообщил, что построена она наполовину, работы отстают от графика.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым поступили более 100 единиц медицинского оборудования с начала годаКогда достроят уникальный для РФ центр реабилитации детей в КрымуСколько денег получит Крым на модернизацию ФАПов и поликлиник

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, здравоохранение в крыму и севастополе, нацпроект "здравоохранение", новости крыма, больница, здоровье, строительство