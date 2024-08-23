Рейтинг@Mail.ru
Власти проверили ход строительства новой поликлиники в Симферополе - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Стройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Нацпроекты в Крыму
https://crimea.ria.ru/20240823/vlasti-proverili-khod-stroitelstva-novoy-polikliniki-v-simferopole-1139803825.html
Власти проверили ход строительства новой поликлиники в Симферополе
Власти проверили ход строительства новой поликлиники в Симферополе - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Власти проверили ход строительства новой поликлиники в Симферополе
Власти Крыма снова проверили строительство новой поликлиники на улице Яблочкова в поселке городского типа Грэсовский города Симферополя. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T08:36
2024-08-23T08:36
симферополь
нацпроекты в крыму
здравоохранение в крыму и севастополе
нацпроект "здравоохранение"
новости крыма
больница
здоровье
строительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/16/1139810292_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_f2a18d25addd56c6c377709de6aad124.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Власти Крыма снова проверили строительство новой поликлиники на улице Яблочкова в поселке городского типа Грэсовский города Симферополя. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк."Регулярно проводим контроль за ходом строительства поликлиники на улице Яблочкова в поселке городского типа Грэсовский города Симферополя. Ранее было дано поручение увеличить количество рабочих и стройматериалов на объекте, чтобы избежать рисков отставания и задержек, а также уложиться в заданные сроки", – сказал председатель Совмина РК.Юрий Гоцанюк напомнил, что здесь смогут получать первичную медико-санитарную помощь более 20 тысяч горожан. В штате поликлиники будут работать порядка 184 сотрудников.Также, по информации Юрия Гоцанюка, на всех этажах и во всех кабинетах будет создана безбарьерная среда для удобства маломобильных граждан. Установят лифты, пандусы с нескользящим покрытием, нанесут тактильные полосы на ступенях лестниц и основных маршрутах.Объект реализуется в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" нацпроекта "Здравоохранение".Ранее в пресс-службе правительства Крыма сообщали, что на строительство поликлиники в пгт Грэсовский предусмотрено более 1 миллиарда рублей. Завершить объект, согласно проекту, должны до конца 2024 года. В начале августа Юрий Гоцанюк после очередной проверки строительства поликлиники сообщил, что построена она наполовину, работы отстают от графика.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым поступили более 100 единиц медицинского оборудования с начала годаКогда достроят уникальный для РФ центр реабилитации детей в КрымуСколько денег получит Крым на модернизацию ФАПов и поликлиник
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/16/1139810292_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e4759b9168177d0097a3ca95208e8d06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, здравоохранение в крыму и севастополе, нацпроект "здравоохранение", новости крыма, больница, здоровье, строительство
Власти проверили ход строительства новой поликлиники в Симферополе

Ход строительства новой поликлиники в Симферополе на регулярном контроле у властей

08:36 23.08.2024
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаХод строительства новой поликлиники в Симферополе на регулярном контроле у властей
Ход строительства новой поликлиники в Симферополе на регулярном контроле у властей
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Власти Крыма снова проверили строительство новой поликлиники на улице Яблочкова в поселке городского типа Грэсовский города Симферополя. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Регулярно проводим контроль за ходом строительства поликлиники на улице Яблочкова в поселке городского типа Грэсовский города Симферополя. Ранее было дано поручение увеличить количество рабочих и стройматериалов на объекте, чтобы избежать рисков отставания и задержек, а также уложиться в заданные сроки", – сказал председатель Совмина РК.
Юрий Гоцанюк напомнил, что здесь смогут получать первичную медико-санитарную помощь более 20 тысяч горожан. В штате поликлиники будут работать порядка 184 сотрудников.

"Учреждение рассчитано на все категории граждан: детское отделение – на 167 посещений в сутки, взрослое отделение – на 417 посещений в сутки. Кроме того, планируется дневной стационар на 34 койки для взрослых", – отметил Гоцанюк.

Также, по информации Юрия Гоцанюка, на всех этажах и во всех кабинетах будет создана безбарьерная среда для удобства маломобильных граждан. Установят лифты, пандусы с нескользящим покрытием, нанесут тактильные полосы на ступенях лестниц и основных маршрутах.
Объект реализуется в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" нацпроекта "Здравоохранение".
Ранее в пресс-службе правительства Крыма сообщали, что на строительство поликлиники в пгт Грэсовский предусмотрено более 1 миллиарда рублей. Завершить объект, согласно проекту, должны до конца 2024 года. В начале августа Юрий Гоцанюк после очередной проверки строительства поликлиники сообщил, что построена она наполовину, работы отстают от графика.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крым поступили более 100 единиц медицинского оборудования с начала года
Когда достроят уникальный для РФ центр реабилитации детей в Крыму
Сколько денег получит Крым на модернизацию ФАПов и поликлиник
 
Нацпроекты в КрымуСимферопольЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНацпроект "Здравоохранение"Новости КрымаБольницаЗдоровьеСтроительство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:47Путин принял решение по ответу за Курскую область - Антонов
08:47Пентагон прокомментировал удары ВСУ по России оружием США
08:36Власти проверили ход строительства новой поликлиники в Симферополе
07:57Антонов оценил роль и планы Америки в атаках ВСУ на приграничье России
07:34На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
07:14На Крымском мосту очередь выросла в 4 раза за час
07:03Часть Керчи на день останется без газа
06:47Севастополь без света в пятницу: адреса и график отключений
06:30В Новороссийске горит мусорный полигон
06:23В "Херсонесе Таврическом" стоит острая проблема с берегоукреплением
06:00Крымский мост утром в пятницу: актуальная информация
00:01До +37: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 23 августа
23:02Главное за день: 22 августа
22:53Судьба одного человека с парома в порту "Кавказ" остается неизвестной
22:42В Донецке пострадали пять сотрудников МЧС России
22:30Главные новости Крыма: 22 августа
22:16Встречаемся в Зурбагане: в Крыму стартовал гриновский фестиваль
21:49Десять мирных жителей пострадали при обстрелах ДНР – Пушилин
21:40Путин создал Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка
Лента новостейМолния