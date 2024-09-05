https://crimea.ria.ru/20240905/v-sevastopole-prokuratura-dobilas-oplaty-obedov-dlya-studentov-lgotnikov-1140148792.html

В Севастополе прокуратура добилась оплаты обедов для студентов-льготников

В Севастополе прокуратура добилась оплаты обедов для студентов-льготников - РИА Новости Крым, 05.09.2024

В Севастополе прокуратура добилась оплаты обедов для студентов-льготников

Студенты-льготники севастопольских техникумов и колледжей, которые обучаются на коммерческой основе, будут получать бесплатное двухразовое питание в столовых... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T19:10

2024-09-05T19:10

2024-09-05T19:10

севастополь

прокуратура города севастополя

новости

льгота

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Студенты-льготники севастопольских техникумов и колледжей, которые обучаются на коммерческой основе, будут получать бесплатное двухразовое питание в столовых своих учебных заведений. Соответствующего решения добилась прокуратура города, передает пресс-служба надзорного ведомства.Как сообщает пресс-служба, факт не предоставления питания таким категориям студентов в семи образовательных организациях среднего профессионального образования был выявлен в ходе проверки.В адрес Правительства Севастополя было вынесено представление об устранении нарушений. Акт прокурорского реагирования удовлетворен. Бесплатное двухразовое питание для льготников организовано вне зависимости от источника финансирования их обучения.Ранее прокуратура Крыма выявила нарушения в Симферопольском политехническом колледже, где студенты-льготники платили за место в общежитии. Прокуратура в интересах студентов обратилась в суд с исками. Требования надзорного ведомства также были удовлетворены.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымском университете учатся иностранцы из 40 стран мираСтуденческие билеты на "Госуслугах" - когда опция начнет работать в КрымуПреподаватели вузов будут заполнять меньше документов - Госдума

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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