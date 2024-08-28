https://crimea.ria.ru/20240828/v-simferopole-lgotniki-platyat-za-obschezhitie-prokuratura-provela-proverku-1139946398.html

В Симферополе льготники платят за общежитие: прокуратура провела проверку

В Симферополе льготники платят за общежитие: прокуратура провела проверку - РИА Новости Крым, 28.08.2024

В Симферополе льготники платят за общежитие: прокуратура провела проверку

В Симферопольском политехническом колледже студенты-льготники платили за место в общежитии. Об этом сообщила Прокуратура РК. РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T17:02

2024-08-28T17:02

2024-08-28T17:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Симферопольском политехническом колледже студенты-льготники платили за место в общежитии. Об этом сообщила Прокуратура РК.По данным ведомства, нарушения были выявлены в ходе проверки соблюдения законодательства об образовании.Ввиду выявленных нарушений прокуратура в интересах студентов обратилась в суд с исками. Требования надзорного ведомства удовлетворены, отметили в ведомстве.Исполнение решений суда и восстановление прав льготной категории несовершеннолетних находится под контролем прокуратуры Киевского района Симферополя, добавили в ведомстве.Ранее прокуратура Крыма отстояла права девушки-сироты на жилье. Власти Бахчисарайского района оставили сироту без положенного жилья по достижении совершеннолетнего возраста.Вопрос решился в суде по иску прокуратуры: администрацию обязали предоставить заявительнице жилье. Девушка получила благоустроенную квартиру.Читайте также на РИА Новости Крым:В детсаду Симферополя рухнул потолок - начата проверкаСемья сирот в Крыму осталась без жилья - дело ушло в СледкомЗа сиротой в Крыму закрепили разрушающееся жилье: СК проводит проверку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, новости крыма, студенты, студенческие общежития, симферополь