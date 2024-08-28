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В Симферополе льготники платят за общежитие: прокуратура провела проверку
В Симферополе льготники платят за общежитие: прокуратура провела проверку - РИА Новости Крым, 28.08.2024
В Симферополе льготники платят за общежитие: прокуратура провела проверку
В Симферопольском политехническом колледже студенты-льготники платили за место в общежитии. Об этом сообщила Прокуратура РК. РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T17:02
2024-08-28T17:02
2024-08-28T17:02
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студенческие общежития
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Симферопольском политехническом колледже студенты-льготники платили за место в общежитии. Об этом сообщила Прокуратура РК.По данным ведомства, нарушения были выявлены в ходе проверки соблюдения законодательства об образовании.Ввиду выявленных нарушений прокуратура в интересах студентов обратилась в суд с исками. Требования надзорного ведомства удовлетворены, отметили в ведомстве.Исполнение решений суда и восстановление прав льготной категории несовершеннолетних находится под контролем прокуратуры Киевского района Симферополя, добавили в ведомстве.Ранее прокуратура Крыма отстояла права девушки-сироты на жилье. Власти Бахчисарайского района оставили сироту без положенного жилья по достижении совершеннолетнего возраста.Вопрос решился в суде по иску прокуратуры: администрацию обязали предоставить заявительнице жилье. Девушка получила благоустроенную квартиру.Читайте также на РИА Новости Крым:В детсаду Симферополя рухнул потолок - начата проверкаСемья сирот в Крыму осталась без жилья - дело ушло в СледкомЗа сиротой в Крыму закрепили разрушающееся жилье: СК проводит проверку
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, новости крыма, студенты, студенческие общежития, симферополь
В Симферополе льготники платят за общежитие: прокуратура провела проверку
В Симферополе прокуратура добивается освобождения от платы за общежитие студентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Симферопольском политехническом колледже студенты-льготники платили за место в общежитии. Об этом сообщила Прокуратура РК.
По данным ведомства, нарушения были выявлены в ходе проверки соблюдения законодательства об образовании.
"Установлено, что вопреки требованиям закона студенты, являющиеся лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не освобождены от внесения платы за пользование жилым помещением в общежитии", – говорится в сообщении.
Ввиду выявленных нарушений прокуратура в интересах студентов обратилась в суд с исками. Требования надзорного ведомства удовлетворены, отметили в ведомстве.
Исполнение решений суда и восстановление прав льготной категории несовершеннолетних находится под контролем прокуратуры Киевского района Симферополя, добавили в ведомстве.
Ранее прокуратура Крыма отстояла права девушки-сироты на жилье
. Власти Бахчисарайского района оставили сироту без положенного жилья по достижении совершеннолетнего возраста.
Вопрос решился в суде по иску прокуратуры: администрацию обязали предоставить заявительнице жилье. Девушка получила благоустроенную квартиру.
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