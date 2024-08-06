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Преподаватели вузов будут заполнять меньше документов - Госдума - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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Преподаватели вузов будут заполнять меньше документов - Госдума
Преподаватели вузов будут заполнять меньше документов - Госдума - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Преподаватели вузов будут заполнять меньше документов - Госдума
Преподаватели вузов в новом учебном году смогут больше времени уделять студентам и меньше – заполнению бумаг. Соответствующий закон приняли в Госдуме РФ,... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T11:22
2024-08-06T11:22
государственная дума рф
высшее образование
образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Преподаватели вузов в новом учебном году смогут больше времени уделять студентам и меньше – заполнению бумаг. Соответствующий закон приняли в Госдуме РФ, сообщает Telegram-канал парламента.Ранее в России уже вступили в силу законодательные нормы, согласно которым учителя школ могут заполнять всего пять документов из 49, которые были обязательными ранее. Теперь эти правила распространяются на педагогических работников высших и средних профессиональных учебных заведений.Ранее в ГД приняли закон о легализации майнинга криптовалют, который вступит в силу с ноября 2024 года. По мнению экспертов, это выведет рынок из правового хаоса. Разрабатывается также законопроект о легализации гостевых домов в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Дума рассмотрит внесение в стаж граждан РФ периода работы на УкраинеВ РФ принят закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учетГосдума приняла закон о запрете продажи энергетиков детям
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РИА Новости Крым
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государственная дума рф, высшее образование, образование в россии, новости, россия
Преподаватели вузов будут заполнять меньше документов - Госдума

Госдума приняла закон о снижении бюрократической нагрузки на преподавателей вузов

11:22 06.08.2024
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПрием документов от абитуриентов, поступающих в РУДН
Прием документов от абитуриентов, поступающих в РУДН - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Преподаватели вузов в новом учебном году смогут больше времени уделять студентам и меньше – заполнению бумаг. Соответствующий закон приняли в Госдуме РФ, сообщает Telegram-канал парламента.
Ранее в России уже вступили в силу законодательные нормы, согласно которым учителя школ могут заполнять всего пять документов из 49, которые были обязательными ранее. Теперь эти правила распространяются на педагогических работников высших и средних профессиональных учебных заведений.
"Изменения одновременно позволят разгрузить педагогов и повысят качество обучения: теперь у преподавателей будет больше времени для непосредственной работы с обучающимися", - информирует пресс-служба Государственной Думы.
Ранее в ГД приняли закон о легализации майнинга криптовалют, который вступит в силу с ноября 2024 года. По мнению экспертов, это выведет рынок из правового хаоса. Разрабатывается также законопроект о легализации гостевых домов в Крыму.
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