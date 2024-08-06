https://crimea.ria.ru/20240806/prepodavateli-vuzov-budut-zapolnyat-menshe-dokumentov---gosduma-1139384668.html

Преподаватели вузов будут заполнять меньше документов - Госдума

Преподаватели вузов будут заполнять меньше документов - Госдума - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Преподаватели вузов будут заполнять меньше документов - Госдума

Преподаватели вузов в новом учебном году смогут больше времени уделять студентам и меньше – заполнению бумаг. Соответствующий закон приняли в Госдуме РФ,... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T11:22

2024-08-06T11:22

2024-08-06T11:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Преподаватели вузов в новом учебном году смогут больше времени уделять студентам и меньше – заполнению бумаг. Соответствующий закон приняли в Госдуме РФ, сообщает Telegram-канал парламента.Ранее в России уже вступили в силу законодательные нормы, согласно которым учителя школ могут заполнять всего пять документов из 49, которые были обязательными ранее. Теперь эти правила распространяются на педагогических работников высших и средних профессиональных учебных заведений.Ранее в ГД приняли закон о легализации майнинга криптовалют, который вступит в силу с ноября 2024 года. По мнению экспертов, это выведет рынок из правового хаоса. Разрабатывается также законопроект о легализации гостевых домов в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Дума рассмотрит внесение в стаж граждан РФ периода работы на УкраинеВ РФ принят закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учетГосдума приняла закон о запрете продажи энергетиков детям

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, высшее образование, образование в россии, новости, россия