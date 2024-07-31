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Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков детям
Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков детям - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков детям
Госдума приняла в окончательном чтении закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, несовершеннолетним. Как... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T14:07
2024-07-31T14:07
2024-07-31T14:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Госдума приняла в окончательном чтении закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, несовершеннолетним. Как сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ, норма вступает в силу с 1 марта 2025 года.По новому закону, продавцы смогу требовать предъявить документы, в тех случаях когда есть сомнения в возрасте покупателей таких напитков, как это сейчас происходит при продаже алкоголя. Кроме того, субъекты РФ могут устанавливать перечень объектов, где продажа энергетиков запрещена. Также субъекты могут установить ограничения времени и мест продажи таких напитков, уточняется в пояснительной записке к документу.Принятие соответствующего закона накануне анонсировал Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он внесен в Госдуму депутатами всех фракций. По его данным, среди молодежи каждый второй потребляет энергетики, при том, что такие напитки повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие напитки приводят к обезвоживанию организма и головным болямВ Крыму готовятся запретить "наливайкам" работать по ночамЭто как хлестать загнанную лошадь – эксперт о вреде энергетиков для детей
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РИА Новости Крым
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государственная дума рф, закон и право, россия, общество, новости, энергетики
Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков детям
Закон о запрете продажи энергетиков детям вступит в силу с марта 2025 года - Госдума
14:07 31.07.2024 (обновлено: 14:16 31.07.2024)