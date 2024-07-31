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В РФ принят закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет
В РФ принят закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет - РИА Новости Крым, 31.07.2024
В РФ принят закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом закон о прекращении приобретенного гражданства России за неисполнение обязанности по... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T14:23
2024-07-31T14:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом закон о прекращении приобретенного гражданства России за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа.Законом предусматривается, что одновременно с получением паспорта РФ иностранцы обязаны будут встать на воинский учет. Неисполнение данной нормы будет грозить лишением российского гражданства."В настоящее время иностранные граждане и лица без гражданства мужского пола, приобретающие гражданство Российской Федерации и находящиеся в призывном возрасте, обязаны встать на воинский учет по месту жительства (месту пребывания) и соблюдать все требования, предусмотренные федеральным законом", — напоминают авторы законопроекта.При этом отмечается, что широкую огласку получают факты, когда после получения российского гражданства такие лица уклоняются от исполнения воинской обязанностиЗакон направлен на обязательное исполнение новыми гражданами России конституционной обязанности по защите Отечества.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые граждане РФ будут служить 2 года: Дума рассматривает поправкуЖившие до 2014 года в Крыму украинцы могут получить гражданство РоссииАмериканский боксер Кевин Джонсон получил российский паспорт
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РИА Новости Крым
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государственная дума рф, новости, закон и право, гражданство, общество
В РФ принят закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет
Госдума приняла закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет
14:23 31.07.2024 (обновлено: 14:50 31.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом закон о прекращении приобретенного гражданства России за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа.
Законом предусматривается, что одновременно с получением паспорта РФ иностранцы обязаны будут встать на воинский учет. Неисполнение данной нормы будет грозить лишением российского гражданства.
"В настоящее время иностранные граждане и лица без гражданства мужского пола, приобретающие гражданство Российской Федерации и находящиеся в призывном возрасте, обязаны встать на воинский учет по месту жительства (месту пребывания) и соблюдать все требования, предусмотренные федеральным законом", — напоминают авторы законопроекта.
При этом отмечается, что широкую огласку получают факты, когда после получения российского гражданства такие лица уклоняются от исполнения воинской обязанности
Закон направлен на обязательное исполнение новыми гражданами России конституционной обязанности по защите Отечества.
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