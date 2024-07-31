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Дума рассмотрит внесение в стаж граждан РФ периода работы на Украине - РИА Новости Крым, 31.07.2024
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Дума рассмотрит внесение в стаж граждан РФ периода работы на Украине
Дума рассмотрит внесение в стаж граждан РФ периода работы на Украине - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Дума рассмотрит внесение в стаж граждан РФ периода работы на Украине
Правительство РФ внесло в Думу законопроект о включении в пенсионный стаж граждан РФ периода работы на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, а... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T20:21
2024-07-31T20:22
пенсия
социальная пенсия
фонд социального и пенсионного страхования
государственная дума рф
закон и право
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Правительство РФ внесло в Думу законопроект о включении в пенсионный стаж граждан РФ периода работы на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, а также на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, законопроект доступен в думской базе данных."Так, проектом федерального закона предлагается включать в страховой стаж периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года; периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года; периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территориях Запорожской области и Херсонской области с 24 февраля по 29 сентября 2022 года", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.В ней уточняется, что работу для включения в страховой стаж можно будет подтвердить на основании выданных работодателями документов. Кроме того, проектом закона предусматривается возможность установления периодов работы на основании решения межведомственной комиссии в порядке, предусмотренном законодательством РФ."Проектом федерального закона предусматривается при определении права на страховую пенсию и исчислении ее размера учитывать величину ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент), равную 1 за полный календарный год (с 1 января по 31 декабря) работы, осуществлявшейся на территории Украины с 1 января 1991 по 23 февраля 2022 годы, на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 по 29 сентября 2022 годы, Запорожской области и Херсонской области с 24 февраля по 29 сентября 2022 год", - поясняется в документе.Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" , что в ближайшие несколько лет на индексацию пенсий работающим пенсионерам из бюджета будет затрачено около 500 миллиардов рублей. Под действие нового закона попадут около восьми миллионов граждан РФ.Также 8 июля закон об индексации пенсий работающим пенсионерам был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, глава государства подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам – в 2024 году они будут повышены на на 5,1%.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон об индексации пенсий для военных пенсионеровРаботающим семьям с детьми будут доплачивать - Путин подписал законВ Крыму единое пособие получают 178 тысяч детей
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пенсия, социальная пенсия, фонд социального и пенсионного страхования, государственная дума рф, закон и право, украина, россия
Дума рассмотрит внесение в стаж граждан РФ периода работы на Украине

В Госдума рассмотрит проект о включении в пенсионный стаж граждан РФ работы на Украине

20:21 31.07.2024 (обновлено: 20:22 31.07.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРабота отдела кадров
Работа отдела кадров - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Правительство РФ внесло в Думу законопроект о включении в пенсионный стаж граждан РФ периода работы на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, а также на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, законопроект доступен в думской базе данных.
"Так, проектом федерального закона предлагается включать в страховой стаж периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года; периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года; периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территориях Запорожской области и Херсонской области с 24 февраля по 29 сентября 2022 года", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В ней уточняется, что работу для включения в страховой стаж можно будет подтвердить на основании выданных работодателями документов. Кроме того, проектом закона предусматривается возможность установления периодов работы на основании решения межведомственной комиссии в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
"Проектом федерального закона предусматривается при определении права на страховую пенсию и исчислении ее размера учитывать величину ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент), равную 1 за полный календарный год (с 1 января по 31 декабря) работы, осуществлявшейся на территории Украины с 1 января 1991 по 23 февраля 2022 годы, на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 по 29 сентября 2022 годы, Запорожской области и Херсонской области с 24 февраля по 29 сентября 2022 год", - поясняется в документе.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" , что в ближайшие несколько лет на индексацию пенсий работающим пенсионерам из бюджета будет затрачено около 500 миллиардов рублей. Под действие нового закона попадут около восьми миллионов граждан РФ.
Также 8 июля закон об индексации пенсий работающим пенсионерам был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, глава государства подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам – в 2024 году они будут повышены на на 5,1%.
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