https://crimea.ria.ru/20240905/glavnoe-za-den-5-sentyabrya-1140153279.html

Главное за день: 5 сентября

Главное за день: 5 сентября - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Главное за день: 5 сентября

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума затронул вопросы развития экономики РФ, хода специальной военной... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T22:30

2024-09-05T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума затронул вопросы развития экономики РФ, хода специальной военной операции и внешней политики. Атака на Новороссийск: военные ЧФ уничтожили 11 безэкипажных катеров в Черном море. Над Белоруссией сбиты нарушившие границу беспилотники. В Кремле заявили, что законность власти на Украине прервалась в 2014 году. Российские войска освободили Заветное в ДНР. Верховная рада отправила в отставку главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. Главред RT Маргарита Симоньян рассказала о реакции зарубежных СМИ на санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Выступление Владимира Путина на ВЭФ-2024Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании девятого Восточного экономического форума. В ходе выступления российский лидер затронул широкий спектр вопросов – от экономических до внешнеполитических.Так, по словам главы государства, сегодня российская экономика развивается устойчиво – в первом полугодии этого года рост ВВП составил 4,6% и ожидается, что по итогам года показатель превысит прошлогоднюю цифру. Инфляция в РФ имеет тенденцию к снижению, хотя до этого превысила 9%. Безработица в стране находится на рекордно низком уровне за всю историю страны, но существует кадровый дефицит – решать проблему следует повышением рождаемости и ростом производительности труда.Также он отметил, что в число экономических приоритетов РФ должен войти туризм, в том числе внутренний. Глобальным приоритетом России на XXI век он назвал развитие Дальнего Востока.Говоря о ходе СВО, Путин отметил, что противник несет очень большие потери – и в живой силе, и в технике. По его словам, это чревато разрушением фронта у ВСУ на наиболее важных направлениях и к утрате боеспособности всех вооруженных сил Украины.Затрагивая внешнюю политику, российский президент отметил, что более 30 стран проявляют готовность присоединиться или наладить сотрудничество с БРИКС. Расчеты в национальных валютах между странами-участницами объединения достигли примерно 65% – дедолларизация происходит по вине самих США.Атака на Новороссийск и уничтожение безэкипажных катеров ВСУВ ночь на четверг в Новороссийске отражали атаку украинских безэкипажных катеров на город. После инцидента было временно закрыто движение транспорта и часть пляжей на набережной. Ограничения были сняты спустя четыре часа.Ближе к полудню Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Черном море 11 безэкипажных катеров ВСУ силами Черноморского флота.Сбитые беспилотники над БелоруссиейБелорусские средства ПВО в ночь на 5 сентября уничтожили беспилотники, нарушившие границу.По данным Минобороны республики, факт нарушения государственной границы был зафиксирован ночью. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели были уничтожены. По данному факту проводится проверка.Заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о легитимности власти на УкраинеЗаконность власти на Украине прервалась в 2014 году, после того, как в стране произошел государственный переворот, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, де-юре Зеленский не является легитимным президентом. Рано или поздно Украине придется разбираться со снежным комом нелегитимности власти, добавил представитель Кремля.ВС России освободили Заветное в ДонбассеПодразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль село Заветное в Донецкой Народной Республике.Это уже шестой по счету населенный пункт, освобожденный российским войсками с начала сентября. Так, 1 сентября были освобождены населенные пункты Птичье и Выемка, 2 сентября – Скучное, а 4 сентября – Карловка и Пречистовка.Отставка главы МИД Украины Дмитрия КулебыДепутаты Верховной рады Украины отправили в отставку с поста главы МИД Дмитрия Кулебу. "За" проголосовали 240 депутатов Верховной рады. Сам министр на отчет так и не пришел.Приемником Кулебы на посту министра иностранных дел стал его заместитель Андрей Сибига – уроженец Тернопольской области. Ранее он работал в посольстве Украины в Польше, затем был послом в Турции. Впоследствии работал заместителем главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака по внешнеполитическим вопросам. С апреля этого года – замминистра иностранных дел.На этой должности Сибига успел "прославиться" тем, что направил письмо иностранным консульствам Украины с требованием не выдавать документы мужчинам призывного возраста за границей.Санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня": реакция МИД России и зарубежных СМИСанкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" нужны США для формирования нужной новостной повестки в преддверии выборов президента, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.По ее словам, Москва уже готовит ответ на эти ограничения.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в свою очередь заявила, что все западные СМИ "зашлись в приступе паранойи". По ее словам, Минюст США утверждает, что RT нанимал одних из самых крупных консервативных блогеров с многомиллионной аудиторией в США для того, чтобы вмешиваться в выборы и распространять российские нарративы.Независимый итальянский журналист Андреа Лучиди заявил, что санкции США против российских СМИ и обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы продиктованы страхом не допустить своих граждан к "другой перспективе".А глава профсоюза журналистов Сирии Муса Абдельнур отметил, что санкции против российских СМИ и всех, чья политика не совпадает с политикой Вашингтона, являются террором в информационном поле.

https://crimea.ria.ru/20240905/oni-ubivayut-dollar-tramp-prizval-snimat-sanktsii-1140154727.html

https://crimea.ria.ru/20240905/vzryvy-progremeli-v-kieve-i-esche-shesti-oblastyakh-ukrainy-1140130246.html

https://crimea.ria.ru/20240905/armiya-rossii-razgromila-zavod-po-proizvodstvu-boepripasov-i-naemnikov-vsu-1140136291.html

https://crimea.ria.ru/20240905/glavnye-novosti-kryma-5-sentyabrya-1140153832.html

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