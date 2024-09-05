https://crimea.ria.ru/20240905/gadyuka-ukusila-turista-v-sochi--1140149882.html

Гадюка укусила туриста в Сочи

Гадюка укусила туриста в Сочи - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Гадюка укусила туриста в Сочи

В горах Сочи после укуса змеи госпитализирован 38-летний турист. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T17:45

2024-09-05T17:45

2024-09-05T17:45

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новости

краснодарский край

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змея

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В горах Сочи после укуса змеи госпитализирован 38-летний турист. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Уточняется, что первую помощь пострадавшему оказал медработник Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС. Спасатели на внедорожнике вывезли мужчину из горно-лесной местности и доставили в больницу.При встрече со змеей в лесу или около жилого дома надо замереть и не двигаться, рекомендовали ранее специалисты МЧС России. Доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии КФУ им. Вернадского Сергей Иванов советовал в случае укуса змеи немедленно отправляться к доктору. Отсасывать яд бесполезно, а вот медики предложат противоядие, которое снимет болевые ощущения и неприятные последствия.Читайте также на РИА Новости Крым:Если в дом вползла змея: советы крымского серпентологаПерегрев и укус змеи: медики помогают людям на сухопутном пути в КрымПитон проглотил женщину в Индонезии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, краснодарский край, сочи, змея, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия