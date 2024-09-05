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В Крыму уничтожили семь авиационных бомб - РИА Новости Крым, 05.09.2024
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В Крыму уничтожили семь авиационных бомб
В Крыму уничтожили семь авиационных бомб - РИА Новости Крым, 05.09.2024
В Крыму уничтожили семь авиационных бомб
В Крыму специалисты уничтожили семь авиационных бомб и одну минометную мину времен Великой Отечественной войны, сообщает республиканский Главк МЧС. РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T20:32
2024-09-05T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Крыму специалисты уничтожили семь авиационных бомб и одну минометную мину времен Великой Отечественной войны, сообщает республиканский Главк МЧС.Снаряды обнаружены в Ленинском районе. Их обезвредили на полигоне с соблюдением всех правил безопасности.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы и просят доверять официальным источникам информации.
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РИА Новости Крым
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гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, ленинский район, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне
В Крыму уничтожили семь авиационных бомб

Семь авиабомб времен Великой Отечественной войны уничтожили пиротехники МЧС в Крыму

20:32 05.09.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымСемь авиабомб времен Великой Отечественной войны уничтожили пиротехники МЧС в Крыму
Семь авиабомб времен Великой Отечественной войны уничтожили пиротехники МЧС в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Крыму специалисты уничтожили семь авиационных бомб и одну минометную мину времен Великой Отечественной войны, сообщает республиканский Главк МЧС.

"Пиротехники МЧС России уничтожили восемь единиц боеприпасов времен Великой Отечественной войны, а именно семь авиационных осколочных бомб и одну минометную мину", – говорится в сообщении.

Снаряды обнаружены в Ленинском районе. Их обезвредили на полигоне с соблюдением всех правил безопасности.
Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы и просят доверять официальным источникам информации.
 
ГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяЛенинский районВеликая Отечественная войнаКрым в Великой Отечественной войне
 
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