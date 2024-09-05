https://crimea.ria.ru/20240905/v-krymu-unichtozhili-sem-aviatsionnykh-bomb-1140154290.html

В Крыму уничтожили семь авиационных бомб

В Крыму уничтожили семь авиационных бомб - РИА Новости Крым, 05.09.2024

В Крыму уничтожили семь авиационных бомб

В Крыму специалисты уничтожили семь авиационных бомб и одну минометную мину времен Великой Отечественной войны, сообщает республиканский Главк МЧС. РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T20:32

2024-09-05T20:32

2024-09-05T20:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Крыму специалисты уничтожили семь авиационных бомб и одну минометную мину времен Великой Отечественной войны, сообщает республиканский Главк МЧС.Снаряды обнаружены в Ленинском районе. Их обезвредили на полигоне с соблюдением всех правил безопасности.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы и просят доверять официальным источникам информации.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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